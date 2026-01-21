ETV Bharat / sports

खराब फॉर्मबद्दल विचारताच सूर्या म्हणाला, "मी धावा काढत नसतानाही संघ..."; फलंदाजी क्रमाबाबतही केलं मोठं वक्तव्य

भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांची टी-20 मालिका आज 21 जानेवारीपासून सुरु होत आहे. यापूर्वी सूर्यानं पत्रकार परिषदेत त्याच्या कामगिरीबद्दल वक्तव्य केलं आहे.

suryakumar Yadav
सूर्यकुमार यादव (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 21, 2026 at 10:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर Ishan Kishan Bat on No 3 : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांची टी-20 मालिका आज 21 जानेवारीपासून सुरु होत आहे. यातील पहिला सामना नागपूरच्या जामठा येथील विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन मैदानावर खेळला जाईल. दरम्यान न्यूझीलंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेपूर्वी, टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं त्याच्या कामगिरीबद्दल सांगितलं. तो म्हणाला की त्याची फलंदाजी नेटमध्ये चांगली झाली आहे आणि लवकरच त्याचे निकाल सामन्यांमध्ये दिसून येतील. तसंच सूर्यानं स्पष्ट केलं की तो त्याच्या खेळण्याच्या शैलीत कोणताही बदल करण्याच्या मनःस्थितीत नाही.

suryakumar Yadav
सूर्यकुमार यादव (ETV Bharat Reporter)


तिलक वर्मा ऐवजी इशानला संधी : सामन्याच्या पुर्वसंध्येला आयोजित पत्रकार परिषदेत सूर्या म्हणाला, "माझ्या वैयक्तिक फॉर्मबद्दल बरंच बोललं जात आहे. मात्र मी याबद्दल अजिबात चिंतीत नाही. मी धावा काढत नसतानाही संघ जिंकत आहे, ही गोष्ट कर्णधार म्हणून महत्त्वाची आहे. अर्थातच फॉर्म परत मिळविण्यासाठी मी प्रयत्न करीत आहे. कदाचित माझ्या बॅटमधून नागपुरात धावा बरसतील, अशी आशा आहे." तसंच जोरदार फॉर्ममध्ये असलेल्या तिलक वर्माच्या दुखापतीबद्दल विचारलं असता सूर्या म्हणाला, "तिलकसारखा महत्त्वाचा फलंदाज जखमी झाल्यानं संघासाठी निश्चितच फार मोठा धक्का आहे. मात्र, त्याचवेळी संघातील इतर युवा फलंदाजांसाठीही ही फार मोठी संधी आहे." त्याच्या अनुपस्थितीत यष्टिरक्षक इशान किशनला अकरा खेळाडूंमध्ये संधी देण्यात येणार असल्याचं त्याने सांगितले. इशाननं घरगुती क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी केल्यामुळंच त्याला संघात स्थान मिळालं असून, याचा तो हकदारही असल्याचं सूर्या म्हणाला. भारतीय फलंदाज फिरकीपटूंना खेळताना कच खातात,त्यांना आत्मविश्वासानं खेळत नाही, या प्रश्नाच्या उत्तरात सूर्या म्हणाला, मला असं वाटत नाही. "आमचे फलंदाज नेहमीच फिरकी विरुद्ध चांगले खेळत आले आहेत. शिवाय फिरकीपटू देखील सातत्यानं विकेट्स घेत संघाला विजय मिळवून देत आहेत."

suryakumar Yadav
सूर्यकुमार यादव (ETV Bharat Reporter)

अभिषेक शर्मासोबत संजू सॅमसन करणार डावाची सुरुवात : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेसाठी बीसीसीआयनं आधीच संघ जाहीर केला होता. संघात दोन यष्टीरक्षक-फलंदाज आहेत, संजू सॅमसन आणि इशान किशन. संजू हा पहिल्या पसंतीचा यष्टीरक्षक असेल हे आधीच माहित आहे. मात्र, मालिका सुरु होण्यापूर्वी, तिलक वर्मा पहिल्या तीन सामन्यांमधून बाहेर पडला. यामुळं आता इशान किशनसाठी संघाचं दार उघडलं आहे. तो तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल. तर अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन डावाची सुरुवात करती.

इशान किशनची आतापर्यंतची टी-20 आंतरराष्ट्रीय कामगिरी : आतापर्यंत, इशान किशननं 32 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत आणि 796 धावा केल्या आहेत. त्याच्या नावावर सहा अर्धशतकं आहेत. इशानची सरासरी 25.67 आहे, तर तो 124.37 च्या स्ट्राइक रेटनं फलंदाजी करतो. टी-20 मध्ये, सरासरीचा फारसा अर्थ नाही. स्ट्राइक रेट हा फलंदाजाच्या धावा करण्याच्या वेगानं, किशननं केलेल्या कामगिरीचा एक महत्त्वाचा निर्देशक आहे. आता, या पाच सामन्यांच्या मालिकेत इशान किशनला किती संधी मिळते आणि तो कसा कामगिरी करतो यावर बारकाईनं लक्ष ठेवलं जाईल.

हेही वाचा :

  1. टी-20 विश्वचशकासाठी टीम इंडियाची आजपासून 'रंगीत तालीम'; उपराजधानीत कीवींविरुद्ध रंगणार पहिला T-20I सामना
  2. दिल्ली 'राजधानी' एक्सप्रेस सुसाट; जेमिमाच्या दमदार अर्धशतकी खेळीनं मुंबईचा सलग तिसरा पराभव
  3. मालिका जिंकणं महत्त्वाचं; विश्वचषकापूर्वी एक उत्तम संधी, मिचेल सँटनरची प्रतिक्रिया

TAGGED:

ISHAN KISHAN BAT ON NO 3
IND VS NZ 1ST T20I
SURYAKUMAR YADAV ON ISHAN KISHAN
SURYAKUMAR YADAV PC
ISHAN KISHAN BAT ON NO 3

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.