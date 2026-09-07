किशनची शानदार खेळी! 250 धावांसह केल्या सर्वाधिक धावा; 39 वर्षे जुना विक्रम इतिहासजमा
भारतीय यष्टिरक्षक फलंदाज इशान किशननं पुन्हा एकदा शानदार कामगिरी केली आहे. त्यानं दक्षिण विभागाविरुद्ध द्विशतक झळकावून आपल्या दमदार कामगिरीचं प्रदर्शन केलं.
Published : September 7, 2026 at 3:02 PM IST
चेन्नई Ishan Kishan : भारतीय यष्टिरक्षक फलंदाज इशान किशननं पुन्हा एकदा शानदार कामगिरी केली आहे. दुलीप ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात पूर्व विभागाकडून खेळताना, त्यानं दक्षिण विभागाविरुद्ध द्विशतक झळकावून आपल्या दमदार कामगिरीचं प्रदर्शन केलं. यामुळं पूर्व विभागानं अंतिम सामन्यातील आपलं स्थान अधिक मजबूत केलं आहे. दुलीप ट्रॉफीमधील हे इशानचं पहिलं द्विशतक आहे. यापूर्वीही त्यानं द्विशतके झळकावली आहेत. या स्पर्धेत पूर्व विभागासाठी द्विशतक झळकावणारा तो तिसरा फलंदाज ठरला आहे.
पूर्व विभाग आणि दक्षिण विभागात सुरु आहे अंतम सामना : दुलीप ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात सध्या पूर्व विभाग आणि दक्षिण विभागाचे संघ एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. प्रथम फलंदाजी करताना, पूर्व विभागानं आपली धावसंख्या 625 च्या पुढं नेली आहे. यामध्ये इशान किशनच्या शानदार द्विशतकाचा समावेश आहे. त्यानं प्रथम आपलं शतक पूर्ण केलं आणि त्यानंतर लगेचच 150 धावांचा टप्पा ओलांडला. यानंतर त्यानं द्विशतकही पूर्ण केलं. शेवटी तो 250 धावांवर रिटायर्ड हर्ट झाला. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधील हे त्याचं पहिलं द्विशतक आहे. यापूर्वी त्यानं वनडे आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्येही द्विशतक झळकावलं आहे.
Ishan Kishan brings up his 2️⃣0️⃣0️⃣ in style 💯💯 🙌— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 7, 2026
What a magnificent knock from the East Zone captain so far 👏👏
Scorecard ▶️ https://t.co/KQf5Km69nk#DuleepTrophy | #SZvEZ pic.twitter.com/2NaE6qG4VK
अरुण लाल आणि सबा करीब यांनीही ईस्ट झोनसाठी झळकावली द्विशतकं : इशाननं अवघ्या 270 चेंडूंमध्ये आपलं द्विशतक पूर्ण केलं. त्यानं एकूण 250 धावांची खेळी केली. यादरम्यान त्यानं 7 षटकार आणि 27 चौकार मारले. विशेष म्हणजे, त्यानं आपलं द्विशतक एका चौकारानं पूर्ण केलं. यापूर्वी अरुण लाल आणि सबा करीब यांनी दुलीप ट्रॉफीमध्ये ईस्ट झोनसाठी दोनदा द्विशतकं झळकावली आहेत. यामुळं हा पराक्रम करणारा तो तिसरा फलंदाज ठरला आहे.
अंशुमन गायकवाड यांचा 39 वर्षांचा विक्रम मोडला : इशान किशन संघाचा कर्णधार आहे आणि हा अंतिम सामना आहे. यापूर्वी केवळ अंशुमन गायकवाड यांनीच हा पराक्रम केला होता. 1987 मध्ये गायकवाड यांनी कर्णधार म्हणून दुलीप ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात 216 धावांची खेळी केली होती. आता, इशान किशन दुलीप ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात सर्वाधिक धावा करणारा कर्णधार ठरला आहे. याचा अर्थ त्यानं जवळपास 39 वर्षांचा विक्रम मोडण्यात यश मिळवलं आहे.
दुलीप ट्रॉफीमध्ये दोनदा झाली त्रिशतकं : दुलीप ट्रॉफीच्या इतिहासात केवळ दोनदाच फलंदाजानं 300 धावांची खेळी केली आहे. रमण लांबानं 320 धावा आणि गगन खोडानं दुलीप ट्रॉफीमध्ये पूर्ण 300 धावा केल्या आहेत. या दोघांव्यतिरिक्त आजपर्यंत इतर कोणत्याही फलंदाजानं 300 धावा केलेल्या नाहीत. हा देखील एक विक्रम आहे.
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