दुसऱ्या सामन्याच्या 24 तासाआधी आक्रमक खेळाडू जखमी; वैभवची लॉटरी लागणार?
क्राइस्टचर्च इथं झालेल्या पहिल्या टी20 सामन्यात भारतीय संघानं न्यूझीलंडला 4 गडी राखून पराभूत करुन मालिकेत दमदार सुरुवात केली. या विजयानंतर भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला.
Published : October 23, 2026 at 2:57 PM IST
क्राइस्टचर्च Ishan Kishan Ruled Out : क्राइस्टचर्च इथं झालेल्या पहिल्या टी20 सामन्यात भारतीय क्रिकेट संघानं न्यूझीलंडला 4 गडी राखून पराभूत करुन मालिकेत दमदार सुरुवात केली. या विजयानंतर भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला. पहिल्या टी20 सामन्यादरम्यान फॉर्मात असलेला फलंदाज इशान किशन जखमी झाला, ज्यामुळं भारतीय संघाच्या चिंतेत भर पडली. या दुखापतीमुळं पहिल्या टी20 सामन्यासाठी त्याच्या फलंदाजीच्या क्रमातही बदल करण्यात आला होता. भारतीय संघाच्या फलंदाजी प्रशिक्षकानं दुसऱ्या टी20 सामन्यापूर्वी ही घोषणा केली. या दुखापतीमुळं तो आता दुसऱ्या टी20 सामन्यातून बाहेर झाला आहे.
इशान किशनला मांडीला दुखापत : भारतीय संघाचे फलंदाजी प्रशिक्षक, सितांशु कोटक यांनी सांगितलं की, इशान किशनला मांडीच्या स्नायूंची दुखापत झाली होती, त्यामुळंच त्याला मागील सामन्यात उशिरा फलंदाजीसाठी पाठवण्यात आलं होतं. या दुखापतीमुळं शनिवार, 24 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या दुसऱ्या टी20 सामन्यातून तो बाहेर झाला आहे. आता इशान किशन खेळत नसल्यानं, युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशीला अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये स्थान मिळू शकते.
𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲: Ishan Kishan is ruled out of the second T20I against New Zealand due to a low grade right adductor strain, which he sustained during the first T20I of the series. The BCCI Medical Team is monitoring his progress. #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/QbZpuVh1hQ— BCCI (@BCCI) October 23, 2026
बीसीसीआयनं जारी केलं निवेदन : इशान किशनच्या दुखापतीबद्दल माहिती देताना, बीसीसीआयनं सांगितलं की, न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या टी-20 सामन्यादरम्यान किशनच्या उजव्या मांडीला किरकोळ दुखापत झाली होती. या दुखापतीमुळं तो मालिकेतील दुसऱ्या टी-20 सामन्यातून बाहेर झाला आहे. बीसीसीआयचं वैद्यकीय पथक सध्या त्याच्या दुखापतीवर लक्ष ठेवून आहे आणि तो बरा होण्याची वाट पाहत आहे.
वैभव संघात आल्यास फलंदाजी क्रमात बदल : इशान किशन दुखापतग्रस्त झाल्यानं वैभव सूर्यवंशी संघात आला, तर तो कोणत्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ईशान किशन टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करतो. जर वैभव सूर्यवंशी संघात सामील झाला, तर हे जवळपास निश्चित आहे की तो तिसऱ्या क्रमांकावर नव्हे, तर डावाची सुरुवात करेल. यामुळं संजू सॅमसनला आपली सलामीची जागा सोडून तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करण्यास भाग पडू शकते. जरी संजूनं पहिल्या सामन्यात शानदार 67 धावा केल्या असल्या तरी, त्याला हा बदल करावा लागू शकतो, कारण वैभव आणि अभिषेक शर्मा या जोडीनं सलामीच्या स्थानावर अपवादात्मक कामगिरी केली आहे.
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