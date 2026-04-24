MS Dhoni यंदाच्या IPL मध्ये एकही सामना खेळणार नाही? CSK च्या प्रशिक्षकांनी सांगितली सत्यता
Published : April 24, 2026 at 12:24 PM IST
मुंबई MS Dhoni : महेंद्रसिंग धोनीच्या इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 मधील पुनरागमनाची चाहते आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. गुरुवारी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यात धोनी मैदानावर दिसेल अशी आशा होती, पण तसं झालं नाही. जेव्हा चेन्नईचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडनं अंतिम 11 खेळाडूंची घोषणा केली, तेव्हा त्यात धोनीच्या नावाचा समावेश नव्हता. यामुळं त्याच्या तंदुरुस्तीबद्दलचे प्रश्न अधिकच वाढले आहेत.
“MS Dhoni is close to 100% fit, we are making sure that his calf is fully fit and strong for running between the wickets. That's why he is taking his time. But I'm sure, he will soon start playing for us.”
सामन्यादरम्यान हसीनं दिली माहिती : सामन्यादरम्यान चेन्नई सुपर किंग्सचा फलंदाजी प्रशिक्षक मायकल हसीनं प्रसारकांशी बोलताना धोनीच्या दुखापतीबद्दल माहिती दिली. हसी म्हणाला, "तो (धोनी) लवकरच खेळू शकतो, पण तो अजून 100 टक्के तंदुरुस्त नाही. तो नेटमध्ये सराव करत आहे आणि पुनरागमनासाठी तयार आहे, पण त्याला विकेट्समध्ये धावताना अडचण येत आहे. आम्ही आणि चाहते दोघंही त्याच्या पुनरागमनाची आतुरतेनं वाट पाहत आहोत."
धोनीला नेमकं काय झालं : 44 वर्षीय धोनी सध्या पोटरीच्या स्नायूच्या दुखापतीनं त्रस्त आहे. हंगाम सुरु होण्यापूर्वी सरावादरम्यान त्याला ही दुखापत झाली. त्यामुळंच तो या हंगामात आतापर्यंत खेळू शकलेला नाही. वृत्तानुसार, धोनीचं पुनरागमन आता पुढील दोन सामन्यांमध्ये शक्य मानलं जात आहे. तो 26 एप्रिल रोजी गुजरात टायटन्सविरुद्ध किंवा 2 मे रोजी मुंबई इंडियन्सविरुद्ध मैदानात परत येऊ शकतो.
CSK batting coach – Mahi is struggling with a calf strain and managing his fitness on a day-by-day basis. We have to see how he pulls up after each session. There is no guarantee if he will play next game!
धोनीची आयपीएलमधील कामगिरी : महेंद्रसिंग धोनी हा आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी कर्णधारांपैकी एक आहे. त्याच्या कर्णधारपदाखाली चेन्नई सुपर किंग्सनं पाच वेळा विजेतेपद पटकावलं आहे. धोनीनं आतापर्यंत 278 आयपीएल सामने खेळून 5439 धावा केल्या आहेत. त्याचं पुनरागमन केवळ सीएसकेसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण स्पर्धेसाठी एक मोठा क्षण ठरेल.
