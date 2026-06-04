58व्या वर्षी 58 KM धाऊन सहाय्यक पोलीस आयुक्त सेवानिवृत्त; आगळ्यावेगळ्या कृतीची सर्वत्र चर्चा
महाराष्ट्र पोलीस दलात 31 वर्षे प्रदिर्घ व यशस्वी सेवेनंतर पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयील सहायक पोलीस आयुक्त, आयर्नमॅन विष्णु ताम्हाणे हे सेवानिवृत्त झाले आहे.
Published : June 4, 2026 at 12:36 PM IST
पुणे Vishnu Tamhane : महाराष्ट्र पोलीस दलात 31 वर्षे प्रदिर्घ व यशस्वी सेवेनंतर पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयील सहायक पोलीस आयुक्त, आयर्नमॅन विष्णु ताम्हाणे हे सेवानिवृत्त झाले आहे. विशेष म्हणजे वयाच्या 58 व्या वर्षी सेवानिवृत्त होत असताना त्यांनी 58 किमी रनिंग करत सेवानिवृत्ती स्वीकारली आहे. पुण्यात निवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त विष्णु ताम्हाणे यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती, यावेळी त्यांनी याबाबत माहिती दिली. त्यांच्या या आगळ्यावेगळ्या कृतीची पोलीस दलात चांगलीच चर्चा रंगली आहे.
काय म्हणाले विष्णु ताम्हाणे : पत्रकार परिषदेत बोलताना सेवानिवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त विष्णु ताम्हाणे म्हणाले, "आमचं पदवीत्तर शिक्षण पुणे विद्यापीठ या ठिकाणी चालू असतांना आमची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत पोलीस उपनिरीक्षक पदी निवड झाल्यानंतर पोलीस उपनिरीक्षक पदाकरीता शारीरीक चाचणी ही पोलीस मुख्यालय, शिवाजीनगर इथं दिली होती. त्यावेळी आम्ही 800 मीटर अंतर हे 2 मिनिट 23 सेकंदात पुर्ण केलं होतं. पोलीस दलामध्ये कर्तव्य करत असताना नांदेड जिल्हा, पुणे शहर आयुक्तालय, पुणे ग्रामीण, नाशिक जिल्हा, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, अहिल्यानगर जिल्हा, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पुणे शहर आयुक्तालय, ठाणे जिल्हा, गुन्हे अन्वेषण विभाग, कोल्हापुर अशा विविध ठिकाणी कर्तव्य केलं असून पुणे शहर आयुक्तलय इथं सहायक पोलीस आयुक्त पदावरुन सेवानिवृत्त झालो आहे."
58 किमी धावण्याचा संकल्प पूर्ण केला : पुढं बोलाताना ताम्हणे म्हणाले, "या सेवा कालावधीमध्ये एकुण 391 बक्षिसं मिळालेली असून गुणवत्ता सेवेबद्दल पोलीस महासंचालकांकडून सन्मानचिन्ह देवून गौरविण्यात आलं आहे. माझी कर्मभुमी असलेल्या पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय व पुणे ग्रामीण इथं कर्तव्य केलेल्या व शिक्षण घेतलेल्या ठिकाणी धावुन भेट देवून सेवानिवृत्त व्हायचा संकल्प होता आणि म्हणून पोलीस उपनिरीक्षक पदाची निवड झालेलं ठिकाण शिवाजीनगर पोलीस मुख्यालय येथुन 50 सहकारी व माझ्या कुटूंबियांसोबत धावण्यास सुरवात केली आणि ज्या ज्या पोलीस स्टेशनमध्ये कर्तव्यस होतो, त्या हद्दीत धावून 58 व्या वर्षी 58 किमी धावण्याचा संकल्प पूर्ण केला आहे," असंही विष्णु ताम्हाणे यांनी सांगितलं.
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