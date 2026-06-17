ETV Bharat / sports

पिंपरी-चिंचवडच्या कपूर दाम्पत्याचा 'आयर्नमॅन' पराक्रम; वयाच्या पन्नाशीनंतरही जागतिक स्तरावर गाजवली कामगिरी

पिंपरी-चिंचवडमधील कपूर दाम्पत्यानं जगातील सर्वात कठीण मानल्या जाणाऱ्या आयर्नमॅन हॅम्बर्ग 2026 स्पर्धेत यशस्वी कामगिरी करत शहराचं नाव जागतिक स्तरावर पोहोचवलं आहे.

Ironman Kapoor couple
पिंपरी-चिंचवडच्या कपूर दाम्पत्याचा ‘आयर्नमॅन’ पराक्रम (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 17, 2026 at 5:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पिंपरी Ironman Kapoor couple : जिद्द, चिकाटी, कठोर परिश्रम आणि फिटनेसप्रती असलेली निष्ठा याच्या जोरावर पिंपरी-चिंचवडमधील योगिता कपूर आणि दिनेश कपूर या दाम्पत्यानं जगातील सर्वात कठीण मानल्या जाणाऱ्या आयर्नमॅन हॅम्बर्ग 2026 स्पर्धेत यशस्वी कामगिरी करत शहराचं नाव जागतिक स्तरावर पोहोचवलं आहे. विशेष म्हणजे वयाची पन्नाशी ओलांडल्यानंतरही त्यांनी हा पराक्रम गाजवत अनेक तरुणांसमोर प्रेरणेचा आदर्श निर्माण केला आहे.

Ironman Kapoor couple
पिंपरी-चिंचवडच्या कपूर दाम्पत्याचा ‘आयर्नमॅन’ पराक्रम (ETV Bharat Reporter)

क्रीडा इतिहासात नवा अध्याय : जर्मनीतील हॅम्बर्ग इथं पार पडलेल्या या प्रतिष्ठित स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी कपूर दाम्पत्यानं अनेक वर्षे सातत्यपूर्ण मेहनत घेतली. आयर्नमॅन ही जगातील सर्वात आव्हानात्मक स्पर्धांपैकी एक मानली जाते. या स्पर्धेत खेळाडूंना 3.8 किलोमीटर पोहणे, 180 किलोमीटर सायकलिंग आणि 42.2 किलोमीटर मॅरेथॉन धावणे असं एकूण 226.3 किलोमीटरचं अंतर निश्चित वेळेत पूर्ण करावं लागतं. शारीरिक क्षमतेबरोबरच मानसिक ताकद, सहनशक्ती आणि चिकाटीचीही या स्पर्धेत मोठी परीक्षा होते. कपूर दाम्पत्यानं ही स्पर्धा यशस्वीपणे पूर्ण करत पिंपरी-चिंचवडच्या क्रीडा इतिहासात नवा अध्याय लिहिला आहे. विशेष म्हणजे या यशामागे कोणत्याही अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्राची मदत नसून महाराष्ट्रातील नैसर्गिक वातावरणात केलेला सराव कारणीभूत ठरला आहे.

Ironman Kapoor couple
पिंपरी-चिंचवडच्या कपूर दाम्पत्याचा ‘आयर्नमॅन’ पराक्रम (ETV Bharat Reporter)

सर्व स्तरांतून होतंय कौतुक : स्पर्धेच्या तयारीसाठी योगिता आणि दिनेश कपूर यांनी आठवड्याच्या सुट्ट्यांमध्ये मुळशी तालुक्यातील हाडशी परिसरातील मोकळ्या तलावात पोहण्याचा सराव केला. खुल्या पाण्यात पोहण्याचा अनुभव मिळावा यासाठी त्यांनी नियमितपणे तलावात सराव सुरु ठेवला. तर मुळशीच्या डोंगराळ आणि खडतर भागात लांब पल्ल्याच्या सायकलिंगचा सराव केला. डोंगर-दऱ्यांमधील कठीण रस्त्यांवर तासन्तास सायकल चालवत त्यांनी स्वतःला आयर्नमॅन स्पर्धेसाठी तयार केलं. स्पर्धेदरम्यान योगिता कपूर यांच्यासमोर मोठं संकट उभं राहिलं. सायकलिंगच्या टप्प्यात वादळी वाऱ्यामुळं त्यांचा अपघात झाला आणि त्यांच्या पायाला दुखापत झाली. मात्र दुखापतीची पर्वा न करता त्यांनी स्पर्धा अर्धवट सोडण्यास नकार दिला. वेदना सहन करत त्यांनी उर्वरित अंतर पूर्ण केलं. त्यांच्या या जिद्दीचं सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे.

काय म्हणाला दाम्पत्याचा मुलगा : दिनेश कपूर यांनी संपूर्ण स्पर्धा यशस्वीपणे पूर्ण करत पत्नीला मानसिक बळ दिलं. अखेर दोघांनीही अंतिम रेषा पार करत भारताचा तिरंगा अभिमानानं फडकावला आणि आयर्नमॅनचा किताब आपल्या नावावर केला. या यशामागे त्यांच्या कुटुंबाचाही मोठा वाटा आहे. त्यांचा मुलगा पुनीत दिनेश कपूर संपूर्ण तयारीच्या काळात आई-वडिलांसोबत खंबीरपणे उभा राहिला. प्रशिक्षण, नियोजन आणि मानसिक आधार देण्यात त्यानं महत्त्वाची भूमिका बजावली. याबाबत बोलताना पुनीत कपूर म्हणाला, "माझ्या आई-वडिलांचा आज खूप अभिमान वाटतो. त्यांनी गेली अनेक वर्षे या स्पर्धेसाठी अथक मेहनत घेतली. त्यांचा प्रत्येक दिवस हा सराव आणि फिटनेससाठी समर्पित होता. अनेक अडचणी आल्या, पण त्यांनी कधीही हार मानली नाही. त्यांच्या या यशातून अनेक तरुण आणि खेळाडूंना प्रेरणा मिळेल. मी स्वतःही त्यांच्या या प्रवासाचा भाग असल्याचा अभिमान बाळगतो. येणाऱ्या काळात होणाऱ्या आयर्नमॅन स्पर्धेत मी माझ्या आईसोबत सहभागी होण्याचा प्रयत्न करणार आहे." कपूर दाम्पत्याची मुलगी निकिता कपूर हिनं देखील आपल्या भावना व्यक्त करत आई-वडिलांच्या जिद्दीचं कौतुक केलं.


काय म्हणाली मुलगी निकिता : निकिता कपूर म्हणाली, "आमच्या आई-वडिलांनी जे साध्य केलं आहे ते केवळ आमच्या कुटुंबासाठी नाही, तर अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे. त्यांनी वय हा फक्त आकडा असतो हे सिद्ध केलं आहे. त्यांनी आपल्या मेहनतीच्या जोरावर जागतिक स्तरावर यश मिळवलं. त्यांचा प्रवास जवळून पाहताना आम्हालाही सातत्य, शिस्त आणि संघर्ष यांचं महत्त्व समजलं. आम्हाला त्यांच्या यशाचा खूप अभिमान आहे." कपूर दाम्पत्याच्या या यशामुळं पिंपरी-चिंचवड शहराचं नाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झळकलं आहे. शहरातील विविध क्रीडा संघटना, सामाजिक संस्था आणि नागरिकांकडून त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. अनेकांनी त्यांच्या या यशाला "फिटनेसची क्रांती" असं संबोधलं आहे.

कपूर दाम्पत्याचा वेगळाच आदर्श : आजच्या धावपळीच्या जीवनात अनेक जण आरोग्याकडे दुर्लक्ष करत असताना वयाच्या पन्नाशीनंतरही जागतिक स्तरावरील अत्यंत कठीण स्पर्धा पूर्ण करुन कपूर दाम्पत्यानं एक वेगळाच आदर्श निर्माण केला आहे. त्यांचा हा प्रवास केवळ क्रीडा क्षेत्रापुरता मर्यादित नसून इच्छाशक्ती, आत्मविश्वास आणि सातत्य यांच्या बळावर कोणतंही ध्येय साध्य करता येते, याचं जिवंत उदाहरण ठरला आहे. आयर्नमॅन ही केवळ स्पर्धा नाही, तर स्वतःच्या मर्यादांवर मात करण्याचा प्रवास आहे. योगिता आणि दिनेश कपूर यांनी हा प्रवास यशस्वीपणे पूर्ण करत हजारो युवक, खेळाडू आणि फिटनेसप्रेमींसाठी प्रेरणेचा दीप प्रज्वलित केला आहे. त्यांची ही कामगिरी पुढील अनेक वर्षे पिंपरी-चिंचवडच्या क्रीडा इतिहासात अभिमानानं स्मरणात राहणार आहे.



हेही वाचा :

  1. FIFA मध्ये आज सामने, इंग्लंडसमोर क्रोएशियाचं आव्हान; पनामा दुसऱ्यांदा तर उझबेकिस्तान प्रथमच विश्वचषकाच्या मंचावर
  2. मॅच नव्हे सिनेमा! एक, दोन नव्हे तर तीन सुपर ओव्हरनंतर लागला सामन्याचा निकाल; कोण जिंकलं?
  3. मुंबईत रंगणार देशातील पहिलीच व्यावसायिक स्तरावरील 'लास्ट वन स्टँडिंग' स्पर्धा; विजेत्यांना मिळणार भरघोस बक्षिसं

TAGGED:

IRONMAN KAPOOR COUPLE
कपूर दाम्पत्य
WHAT IS IRONMAN
KAPOOR COUPLE
IRONMAN KAPOOR COUPLE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.