3 टी-20 वर्ल्ड कप खेळणाऱ्या खेळाडूनं घेतली निवृत्ती; 28 वर्षीय क्रिकेटपटूचा मोठा निर्णय
यशस्वी लेग-स्पिनर बेन व्हाईटनं 28व्या वर्षीच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर करुन सर्वांना आश्चर्यचकित केलं आहे.
Published : October 29, 2026 at 1:00 PM IST
मुंबई Ben White : आयर्लंड क्रिकेट संघाचा खेळाडू आणि यशस्वी लेग-स्पिनर बेन व्हाईटनं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर करुन सर्वांना आश्चर्यचकित केलं आहे. बेन व्हाईट फक्त 28 वर्षांचा असून तो आयर्लंड संघाचा एक क्रिकेटपटू आहे. त्यानं आपल्या देशासाठी शेवटचा सामना डिसेंबर 2025 मध्ये बांगलादेशविरुद्ध खेळला होता, जो सामना आयर्लंडनं यशस्वीरित्या जिंकला होता. बेन व्हाईटनं 2021 मध्ये आपल्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कारकिर्दीला सुरुवात केली आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध आपला पहिला सामना खेळला.
Ben White has retired from representative cricket after 43 appearances for Ireland. Best of luck in the next chapter, Ben. 📰 Full story: https://t.co/CyegyLHvnv #BackingGreen https://t.co/TeXskg79V0— Cricket Ireland (@cricketireland) October 28, 2026
तीन टी-20 विश्वचषकांमध्ये व्हाईटचा संघात समावेश : बेन व्हाईट तीन टी-20 विश्वचषकांमध्ये संघाचा सदस्य होता आणि त्यानं आयर्लंडसाठी तिन्ही फॉरमॅटमध्ये सामने खेळले आहेत. आपल्या निवृत्तीच्या निर्णयाबाबतच्या निवेदनात बेन म्हणाला, "मला माझ्या देशाचं प्रतिनिधित्व करण्याची आणि सर्वोच्च स्तरावर क्रिकेट खेळण्याचं माझं बालपणीचं स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी दिल्याबद्दल मी क्रिकेट आयर्लंडचे आभार मानू इच्छितो. तीन आयसीसी टी-20 विश्वचषकांमध्ये आयर्लंडचं प्रतिनिधित्व करणे आणि कसोटी क्रिकेट खेळणं ही अशी गोष्ट होती ज्याची मी कधी कल्पनाही केली नव्हती. पण मला याचा नेहमीच खूप अभिमान वाटेल आणि या प्रवासात मिळालेल्या अनुभवांसाठी आणि आठवणींसाठी मी कायम कृतज्ञ राहीन." व्हाइट 2021, 2024 आणि 2026 मध्ये आयर्लंडकडून तीन टी-20 विश्वचषकांमध्ये संघाचा सदस्य राहिला आहे.
Ireland spinner Ben White has announced his retirement from international cricket. Read more👇 https://t.co/E0hZRoTw4B— ICC (@ICC) October 29, 2026
बेन व्हाइटची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द : लेग-स्पिनर बेन व्हाइटनं आयर्लंडसाठी 43 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत, ज्यात तीन कसोटी, दोन वनडे आणि 38 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांचा समावेश आहे. व्हाइटनं कसोटीत चार आणि वनडे सामन्यांमध्ये फक्त एक बळी घेतला. त्याच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत त्यानं 27.38 च्या सरासरीनं 36 बळी घेतले आहेत. व्हाइटच्या निवृत्तीबद्दल, आयर्लंड संघाच्या प्रशिक्षकानंही एक निवेदन जारी केले, ज्यात त्यांनी म्हटलं आहे की, "मी त्याला भविष्यासाठी शुभेच्छा देतो. मला आनंद आहे की त्यानं आपल्या देशासाठी 40 पेक्षा जास्त सामने खेळले आणि संघात त्याची उणीव नक्कीच भासेल.
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