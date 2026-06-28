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पहिल्या सामन्यात झालेल्या 'गंभीर' पराभवानंतर भारतीय संघ मालिकेत बरोबरी करणार? वैभवलाही संधी मिळण्याची शक्यता

भारत आणि आयर्लंड क्रिकेट संघातील दोन सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील दुसरा आणि निर्णायक सामना आज, 28 जून रोजी खेळला जाईल.

IND vs IRE 2nd T20I
पहिल्या सामन्यात झालेल्या 'गंभीर' पराभवानंतर भारतीय संघ मालिकेत बरोबरी करणार? (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 28, 2026 at 12:10 PM IST

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बेलफास्ट IND vs IRE 2nd T20I : भारत आणि आयर्लंड क्रिकेट संघातील दोन सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील दुसरा आणि निर्णायक सामना आज, 28 जून रोजी खेळला जाईल. हा सामना बेलफास्ट येथील सिव्हिल सर्व्हिस क्रिकेट स्टेडियमवर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 6:00 वाजता सुरु होईल. पहिल्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यातील पराभवानंतर, श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ मालिका 1-1 अशी बरोबरी साधण्याचा प्रयत्न करेल. तर लॉर्कन टकरच्या नेतृत्वाखालील आयर्लंड संघ ऐतिहासिक विजय मिळवून मालिका आपल्या नावावर करण्याच्या उद्देशानं खेळेल.

दोन्ही संघात दमदार खेळाडू : भारतीय संघ अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर, इशान किशन आणि शिवम दुबे यांच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा करत असेल. दरम्यान, अर्शदीप सिंग, हर्षित राणा आणि प्रसिद्ध कृष्णा गोलंदाजी विभागात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. दुसरीकडे आयर्लंड संघ लॉर्कन टकर, गॅरेथ डेलानी आणि हॅरी टेक्टर यांच्याकडून दमदार कामगिरीची अपेक्षा करत असेल. मॅथ्यू हम्फ्रीज, जय मुंद्रा आणि मॅथ्यू हॉलार्ड संघाच्या गोलंदाजी विभागात महत्त्वपूर्ण ठरु शकतात.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड काय : भारत आणि आयर्लंड यांच्यात आतापर्यंत नऊ टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. भारतानं आठ सामने जिंकले आहेत, तर आयर्लंडनं एक सामना जिंकला आहे. आयर्लंडनं मायदेशात भारताविरुद्ध सात टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले असून, त्यापैकी सहामध्ये त्यांना पराभव पत्करावा लागला आहे आणि एक सामना जिंकला आहे.

सामन्यासाठी खेळपट्टी कशी असेल : बेलफास्ट येथील खेळपट्टी सुरुवातीच्या षटकांमध्ये वेगवान गोलंदाजांना चांगला स्विंग आणि अतिरिक्त उसळी देते. मात्र, सामना जसजसा पुढं जातो, तसतशी खेळपट्टी संथ होते आणि फिरकी गोलंदाजांना फायदा होऊ लागतो. या मैदानावर प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघांनी 11 सामने जिंकले आहेत, तर पाठलाग करणाऱ्या संघांनी 16 सामने जिंकले आहेत. त्यामुळं, नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा पर्याय निवडू शकतो.

वैभवला संधी मिळेल का? : भारतानं बेलफास्टमध्ये पहिला सामना 34 धावांनी गमावला. संजू सॅमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा यांसारखे अनुभवी खेळाडू आणि कर्णधार श्रेयस अय्यर अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले. त्यामुळं, दुसऱ्या सामन्यात या खेळाडूंकडून चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा असेल. मात्र, सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की संघ व्यवस्थापन वैभव सूर्यवंशीला पदार्पणाची संधी देईल का? या युवा फलंदाजानं गेल्या काही महिन्यांपासून आपल्या स्फोटक फलंदाजीनं सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे, पण त्याला पहिल्या टी-20 मध्ये संधी मिळाली नाही. आता असं मानलं जात आहे की, त्याला निर्णायक सामन्यात खेळण्याची संधी मिळू शकते.

सामना कधी आणि कुठं पाहता येणार : भारतीय संघ आणि आयर्लंड यांच्यातील दुसरा टी-20 सामना आज, 28 जून रोजी बेलफास्ट येथील सिव्हिल सर्व्हिस क्रिकेट स्टेडियमवर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 6:00 वाजता सुरु होईल. सामना सुरु होण्याच्या अर्धा तास आधी नाणेफेक होईल. हा टी-20 सामना भारतात सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. चाहते हा सामना टीव्हीवर थेट पाहू शकतील.

दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :

  • भारत : अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन/ वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा आणि रवि बिश्नोई.
  • आयर्लंड : स्टिफन डोहेनी, रॉस अडेयर, टिम टेक्टर, हॅरी टेक्टर, लॉर्कन टकर (कर्णधार/विकेटकीपर), गेरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, मॅथ्यू हम्फ्रीज, गॅविन होई, लियाम मॅकार्थी और रुबेन विल्सन.

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IRELAND VS INDIA 2ND T20I
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IRELAND VS INDIA 2ND T20I

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