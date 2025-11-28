ETV Bharat / sports

मोठा अपसेट! आयरिश संघानं बांगला टायगर्स हरवलं; 2025 मध्ये मिळवला पहिला विजय

पहिल्या टी-20 सामन्यात आयर्लंडनं बांगलादेशचा 39 धावांनी पराभव करुन मालिकेत 1-0 अशी महत्त्वाची आघाडी घेतली.

IRE Beat BAN 1st T20I
आयरिश संघानं बांगला टायगर्स हरवलं (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 28, 2025 at 9:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चितगाव IRE Beat BAN 1st T20I : बांगलादेश आणि आयर्लंड क्रिकेट संघातील पहिला टी-20 सामना चितगावच्या मैदानावर खेळवण्यात आला, ज्यामध्ये आयर्लंडनं बांगलादेशचा 39 धावांनी दणदणीत पराभव केला. या सामन्यात बांगलादेशचे गोलंदाज आणि फलंदाज चांगली कामगिरी करु शकले नाहीत. प्रथम फलंदाजी करताना आयर्लंडनं 20 षटकांत एकूण 181 धावा केल्या, ज्याला प्रत्युत्तर म्हणून बांगलादेशचा संघ फक्त 142 धावांवर गारद झाला. अशाप्रकारे, आयर्लंडनं 2025 मध्ये टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पहिला विजय नोंदवला.

हॅरी टेक्टरनं झळकावलं अर्धशतक : आयर्लंडसाठी पॉल स्टर्लिंग आणि टिम टेक्टरनं पहिल्या विकेटसाठी 40 धावांची भागीदारी केली आणि विजयाचा पाया रचला. तिसऱ्या क्रमांकावर खेळणाऱ्या हॅरी टेक्टरनं नंतर स्फोटक फलंदाजी दाखवली. त्यानं 45 चेंडूत 69 धावा केल्या, ज्यामध्ये एक चौकार आणि पाच षटकारांचा समावेश होता. कर्टिस कॅम्फरनं 17 चेंडूत 24 धावा केल्या, ज्यामध्ये तीन चौकार आणि एक षटकार होता. लॉर्कन टकरनं 18 धावांचं योगदान दिलं. या खेळाडूंनी आयर्लंडला त्यांच्या निर्धारित 20 षटकांत 181 धावांचा पल्ला गाठून दिला. बांगलादेशच्या गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली नाही. तन्झिम हसन शाकिबनं सर्वाधिक दोन बळी घेतले, शोरिफुल इस्लाम आणि रिशाद हुसेन यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.

बांगलादेशच्या फक्त तीन फलंदाजांनी गाठला दुहेरी आकडा : बांगलादेशची सुरुवात खराब झाली, तन्झिद हसन तमिम (दोन धावा) आणि परवेझ हुसेन इमॉन (एक धाव) हे अत्यंत अपयशी ठरले. तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या कर्णधार लिटन दासकडून मोठी खेळी होण्याची अपेक्षा होती, परंतु तो फक्त एका धावेवर बाद झाला. त्यानंतर सैफ हसननं सहा धावा केल्या. बांगलादेशनं फक्त 18 धावांत चार बळी गमावले आणि ते अडचणीत सापडले. त्यानंतर, तौहिद हृदयॉयनं शानदार फलंदाजी केली. त्यानं 50 चेंडूत एकूण 83 धावा केल्या, ज्यात सात चौकार आणि तीन षटकारांचा समावेश होता. झाकीर अलीनं 16 चेंडूत 20 धावा केल्या, तर शोरिफुल इस्लामनं 12 धावा केल्या. बांगलादेशच्या फक्त तीन खेळाडूंना दुहेरी आकडा गाठता आला, ज्यामुळं संघाचा पराभव झाला.

मॅथ्यू हम्फ्रीजनं घेतल्या चार विकेट : आयर्लंडकडून मॅथ्यू हम्फ्रीजनं सर्वाधिक विकेट घेतल्या, त्यानं चार विकेट घेतल्या. तो खूपच किफायतशीर होता, त्यानं चार षटकांत फक्त 13 धावा दिल्या. त्याच्या या कामगिरीसाठी त्याला सामनावीर पुरस्कार देण्यात आला. त्याच्याशिवाय बॅरी मॅकार्थीनं तीन आणि मार्क एडरनं दोन विकेट घेतल्या.

हेही वाचा :

  1. WPL 2026 Auction: स्टार भारतीय अष्टपैलू ठरली सर्वात महागडी; टॉप-5 महागडे खेळाडू कोणते?
  2. 10 वर्षीय आन्वीचा 'सागर' विक्रम; समुद्रात 17 किमी पोहण्याचा वाढदिवशी पराक्रम
  3. टीम इंडियासमोर मोठं संकट; वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप फायनल कशी खेळणार?

TAGGED:

IRELAND CRICKET TEAM
1ST T20I WIN IN 2025
IRE BEAT BAN IN 1ST T20I
IRELAND 1ST T20I WIN IN 2025
IRELAND CRICKET TEAM

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.