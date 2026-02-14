ETV Bharat / sports

'स्टँड-इन कर्णधारा'ची दमदार खेळी; आयर्लंडकडून ओमानचा एकतर्फा पराभव

टी-20 विश्वचषकातील 22वा सामना आयर्लंड विरुद्ध ओमान क्रिकेट संघात आज कोलंबो इथं खेळवण्यात आला.

Ireland Beat Oman
आयर्लंडकडून ओमानचा एकतर्फा पराभव (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 14, 2026 at 3:15 PM IST

कोलंबो Ireland Beat Oman : टी-20 विश्वचषकातील 22वा सामना आयर्लंड विरुद्ध ओमान क्रिकेट संघात आज कोलंबो इथं खेळवण्यात आला. या सामन्यात आयरीश संघानं ओमानविरुद्ध शानदार कामगिरी करत 96 धावांनी विजय मिळवला. या टी-20 विश्वचषकात आयर्लंडचा हा पहिलाच विजय होता. त्यांनी यापूर्वी दोन सामने गमावले होते. मात्र, त्यांनी ओमानविरुद्ध अपवादात्मक कामगिरी करत दोन गुणांची कमाई केली.

ओमानचे फलंदाज आयरीश गोलंदाजांना शरण : 236 धावांच्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ओमानचा संघ फक्त 139 धावांवर सर्वबाद झाला. पॉवरप्लेमध्ये ओमानची सुरुवात चांगली झाली होती, परंतु त्यानंतर त्यांची फलंदाजी क्रमवारी कोसळली. ओमानकडून सलामीवीर आमिर कलीमनं सर्वाधिक 50 धावा केल्या. हम्माद मिर्झानंही 46 धावा केल्या. या दोन फलंदाजांव्यतिरिक्त, ओमानच्या फलंदाजी संघातील कोणीही प्रभाव पाडू शकला नाही. आयर्लंडकडून वेगवान गोलंदाज जोशुआ लिटलनं सर्वाधिक 3 विकेट घेतल्या तर मॅथ्यू हम्फ्रीज आणि बॅरी मॅकार्थीनं प्रत्येकी दोन विकेट घेतल्या. जॉर्ज डॉकरेलनंही एक विकेट घेतली.

आयर्लंडची दमदार फलंदाजी : ओमानच्या कर्णधारानं नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना, आयर्लंडनं निर्धारित 20 षटकांत 5 गडी गमावून 235 धावा केल्या. स्टँड-इन कर्णधार लॉर्कन टकर 94 धावांवर नाबाद राहिला. जॉर्ज डॉकरेलनं शेवटी फलंदाजी करताना 9 चेंडूत 5 षटकार मारत 35 धावा केल्या. गॅरेथ डेलानीनंही 56 धावा करत अर्धशतक झळकावलं. ओमानकडून शकील अहमद सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला, त्यानं 3 बळी घेतले. फैसल शाह आणि आमिर कलीम यांनी प्रत्येकी 1 बळी घेतला. टी-20 क्रिकेटमधील आयर्लंडची ही सर्वोच्च धावसंख्या आहे. शिवाय, टी-20 विश्वचषकात ही दुसरी सर्वोच्च सांघिक धावसंख्या आहे.

