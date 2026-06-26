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IPL च्या धुरंदरांचं आयरिशांसमोर सरेंडर! भारतीय संघाला पहिल्यांदाच पाहावा लागला 'हा' दिवस

विश्वविजेत्या भारतीय क्रिकेट संघाला आयर्लंडविरुद्धच्या टी-20 मालिकेतील पहिल्या सामन्यात 34 धावांनी पराभव पत्करावा लागला. आयर्लंडचा हा भारताविरुद्ध पहिलाच आंतरराष्ट्रीय विजय होता.

IRE Beat IND
भारतीय संघाला पहिल्यांदाच पाहावा लागला 'हा' दिवस (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 26, 2026 at 10:30 PM IST

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बेलफास्ट IRE Beat IND : विश्वविजेत्या भारतीय क्रिकेट संघाला आयर्लंडविरुद्धच्या टी-20 मालिकेतील पहिल्या सामन्यात 34 धावांनी पराभव पत्करावा लागला. आयर्लंडचा हा भारताविरुद्ध पहिलाच आंतरराष्ट्रीय विजय होता. सिव्हिल सर्व्हिस क्रिकेट क्लब इथं खेळल्या गेलेल्या टी-20 मालिकेतील पहिल्या सामन्यात आयर्लंडनं प्रथम फलंदाजी करताना 9 गडी गमावून 182 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात भारताची फलंदाजी 19 व्या षटकात 148 धावांवर संपुष्टात आली. आयर्लंडनं दोन सामन्यांच्या मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली. भारतीय कर्णधार म्हणून श्रेयस अय्यरचा हा पहिलाच सामना होता. टी-20 विश्वचषक जिंकूनही, सूर्यकुमार यादवच्या जागी अय्यरची कर्णधार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.

खराब सुरुवातीनंतर आयर्लंडची शानदार कामगिरी : प्रथम फलंदाजी करताना आयर्लंडची सुरुवात खराब झाली. संघानं 7.1 षटकांत 51 धावांत चार गडी गमावले. त्यानंतर कर्णधार लॉर्कन टकरनं गॅरेथ डेलानीसोबत पाचव्या विकेटसाठी 64 धावांची भागीदारी करुन मोठ्या धावसंख्येचा पाया रचला. टकर 36 चेंडूंमध्ये दोन षटकार आणि पाच चौकारांसह 50 धावा करून बाद झाला. डेलानीनं जॉर्ज डॉकरेलसोबत सहाव्या विकेटसाठी 49 धावा जोडल्या. डॉकरेल 10 चेंडूंमध्ये 19 धावा करुन बाद झाला. त्यानंतर डेलानी 32 चेंडूंमध्ये तीन षटकार आणि तीन चौकारांसह 49 धावा करुन बाद झाला.

आयर्लंडला 182 धावांपर्यंत पोहोचवण्यात डेलानीच्या खेळीनं महत्त्वाची भूमिका बजावली. लियाम मॅकार्थी सात धावांवर बाद झाला. आयर्लंडनं 20 षटकांत नऊ गडी गमावून 182 धावा केल्या. गोलंदाजीत भारताकडून हर्षित राणानं तीन आणि अर्शदीप सिंगनं दोन बळी घेतले. वॉशिंग्टन सुंदर आणि प्रसिद्ध कृष्णा महागडे ठरले. सुंदरनं एका षटकात 19 धावा दिल्या, तर प्रसिद्ध कृष्णानं चार षटकांत 57 धावा दिल्या.

भारतीय संघानं सातत्यानं गमावल्या विकेट : 183 धावांचा पाठलाग करताना भारतीय संघाला दुसऱ्या षटकात संजू सॅमसनच्या रुपानं पहिला धक्का बसला. एका टोकाकडून अभिषेक शर्मा वेगानं धावा करत होता, पण दुसऱ्या टोकाला इशान किशन (1) आणि श्रेयस अय्यर (3) यांना विशेष प्रभाव पाडण्यात अपयश आलं. अभिषेकनं 19 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केले, पण 20व्या चेंडूवर तो बाद झाला. त्यानं 7 चौकार आणि 2 षटकारांच्या मदतीनं 50 धावा केल्या. उपकर्णधार तिलक वर्मा 21 चेंडूंमध्ये 19 धावा करुन पाचवा फलंदाज म्हणून बाद झाला. वॉशिंग्टन सुंदरनं 12 चेंडूंमध्ये केवळ 9 धावा केल्या. धावसंख्या 100 असताना 12व्या षटकात भारताला सहावा धक्का बसला.

अक्षर पटेल आणि शिवम दुबे यांनी 24 चेंडूंमध्ये सातव्या विकेटसाठी 35 धावांची भागीदारी केली. 16 व्या षटकात दुबे (25) आणि 17 व्या षटकात अक्षर (25) बाद झाल्यानं भारताचा पराभव निश्चित झाला. आयर्लंडकडून पदार्पणाचा सामना खेळणाऱ्या मॅथ्यू हॉलार्डनं 28 धावांत 3 बळी घेतले. भारतीय वंशाच्या जय मुंद्रानं 2 बळी घेतले. त्यानं आपल्या चार षटकांत केवळ 26 धावा दिल्या. डावखुरा फिरकी गोलंदाज मॅथ्यू हम्फ्रीजनंही तीन बळी घेतले.

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TAGGED:

IRELAND BEAT INDIA
IRE BEAT IND
IRELAND STUNS INDIA BY 34 RUNS
IRELAND VS INDIA 1ST T20I
IRELAND BEAT INDIA

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