युद्धाचा तणाव आणि व्हिसा वादाच्या पार्श्वभूमीवर इराणचा फुटबॉल संघ मेक्सिकोमध्ये दाखल; वर्ल्ड कपच्या 4 दिवसांपूर्वी मोठा निर्णय
युद्धाचा तणाव आणि व्हिसाच्या अडथळ्यांवर मात करुन, इराणचा फुटबॉल संघ अखेर मेक्सिकोमध्ये दाखल झाला आहे. आगामी फिफा विश्वचषक स्पर्धेला अवघे चार दिवस उरले आहेत.
Published : June 8, 2026 at 10:52 AM IST
मेक्सिको Iran Football Team : युद्धाचा तणाव आणि व्हिसाच्या अडथळ्यांवर मात करुन, इराणचा फुटबॉल संघ अखेर मेक्सिकोमध्ये दाखल झाला आहे. आगामी फिफा विश्वचषक स्पर्धेला अवघे चार दिवस उरले आहेत. तुर्कीमधील अंताल्या इथं कठोर सराव सत्रानंतर, इराणचा संघ शनिवारी विमानानं रवाना झाला आणि रविवारी दुपारी मेक्सिकोमधील तिजुआना इथं पोहोचला. संघानं सोशल मीडियावर 'हाय मेक्सिको' या कॅप्शनसह फोटो शेअर केले आहेत, ज्यामध्ये खेळाडू एकसारख्या पांढऱ्या जर्सी आणि निळ्या ब्लेझरमध्ये दिसत आहेत.
तणाव असूनही खेळण्यावर इराण ठाम : या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये अमेरिका आणि इस्रायलनं इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर, संघाच्या विश्वचषकातील सहभागावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही सुरक्षेची चिंता व्यक्त करत इराणी संघाचा सहभाग अयोग्य असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र, इराणी फुटबॉल असोसिएशननं तीव्र आक्षेप घेतला आणि स्पष्ट केलं की ही स्पर्धा फिफाची आहे, कोणत्याही एका देशाची नाही. याच ठाम भूमिकेमुळं संघ आज मैदानात उतरण्यास सज्ज झाला आहे.
VIDEO | Iran Team reaches Mexico for FIFA World Cup 2026 amid US visa row.— Press Trust of India (@PTI_News) June 8, 2026
(Source: EFE/PTI)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/7IyKu2uFmK
अमेरिकेनं सपोर्ट स्टाफचे व्हिसा रद्द केले : इराणच्या विश्वचषक प्रवासातील सर्वात मोठा अडथळा व्हिसाच्या समस्या ठरल्या आहेत. सुरुवातीला, संघ अमेरिकेतील ॲरिझोना राज्यात शिबिर घेणार होता, परंतु निर्बंधांमुळं त्यांना आपल्या योजना बदलाव्या लागल्या. अलीकडेच, अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी स्पष्ट केलं की खेळाडूंचं स्वागत आहे, परंतु त्यांच्यासोबत येणाऱ्या ज्यांची लष्करी पार्श्वभूमी आहे किंवा ज्यांचा इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सशी संबंध आहे, त्यांना प्रवेश दिला जाणार नाही. या धोरणानंतर, अमेरिकन प्रशासनानं इराण फुटबॉल फेडरेशनचे अध्यक्ष आणि माजी आयआरजीसी कमांडर मेहदी ताज यांच्यासह सुमारे डझनभर प्रशिक्षक, ट्रेनर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे व्हिसा नाकारले आहेत.
मेक्सिकन राष्ट्राध्यक्षांनी केला मदतीचा हात पुढं : जेव्हा अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळं इराणी संघाच्या सराव सत्रांना धोका निर्माण झाला, तेव्हा मेक्सिकन राष्ट्राध्यक्ष क्लॉडिया शाइनबाम यांनी खिलाडूवृत्तीनं मे महिन्यात इराणचं यजमानपद स्वीकारण्याचा प्रस्ताव दिला. या पाठिंब्यामुळं संघाला आपली तयारी पूर्ण करता आली. यावर्षी विश्वचषकाचं आयोजन अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको संयुक्तपणे करत आहेत.
इराणचा पहिला सामना न्यूझीलंडविरुद्ध : स्पर्धेतील 'गट जी' मध्ये असलेला इराणी संघ, 15 जून रोजी कॅलिफोर्नियातील इंग्लेवुड इथं न्यूझीलंडविरुद्ध आपल्या मोहिमेला सुरुवात करेल. यानंतर, संघाचे पुढील दोन कठीण सामने 21 जून रोजी बेल्जियम आणि 26 जून रोजी इजिप्तविरुद्ध आहेत. मर्यादित सहाय्यक कर्मचारी आणि प्रचंड राजकीय दबावाखाली इराणी खेळाडू मैदानावर कशी कामगिरी करतात हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरेल.
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