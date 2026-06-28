भारतीय संघाचा 'गंभीर' क्लीन स्वीप! विश्वविजेत्यांचा पराभव करत आयरिश संघाचा ऐतिहासिक मालिका विजय
आयर्लंडनं टी-20 मालिकेत भारतीय संघाचा क्लीन स्वीप केला आहे.
भारतीय संघाचा 'गंभीर' क्लीन स्वीप! (IANS Photo)
Published : June 28, 2026 at 10:49 PM IST
बेलफास्ट Ireland Clean Sweep India : आयर्लंडनं टी-20 मालिकेत भारतीय संघाचा क्लीन स्वीप केला आहे. मालिकेतील पहिल्या सामन्यात अनपेक्षित पराभवानंतर, आयर्लंडनं दुसरा सामनाही जिंकला. या मालिकेपूर्वी यजमान संघानं भारताविरुद्ध एकही आंतरराष्ट्रीय सामना जिंकला नव्हता. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना आयर्लंडनं 20 षटकांत 8 गडी गमावून 154 धावा केल्या. भारताची फलंदाजी पुन्हा एकदा अपयशी ठरली आणि संघ 20 षटकांत 9 गडी गमावून केवळ 153 धावाच करू शकला. आयर्लंडनं हा सामना एका धावेनं जिंकला.