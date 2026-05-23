पहिल्यांदाच होणाऱ्या कसोटी सामन्यांची संघाची घोषणा; 4 खेळाडू पहिल्यांदाच संघात

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 23, 2026 at 3:24 PM IST

IRE vs NZ Test : आयर्लंड क्रिकेट संघानं न्यूझीलंडविरुद्धच्या ऐतिहासिक कसोटी सामन्यासाठी युवा खेळाडूंवर मोठा विश्वास दाखवला आहे. आयर्लंडनं 27 मे रोजी बेलफास्ट इथं सुरु होणाऱ्या कसोटी सामन्यासाठी 14 सदस्यीय संघाची घोषणा केली असून, त्यात चार नवोदित खेळाडू कसोटी पदार्पण करत आहेत. न्यूझीलंडविरुद्धचा हा आयर्लंडचा पहिलाच कसोटी सामना असल्यानं सामन्याची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे.

संघात अनेक नवीन चेहऱ्यांचा समावेश : आयर्लंडनं सलामीवीर जेक इगन आणि वेगवान गोलंदाज टॉम मेस, रुबेन विल्सन व लियाम मॅकार्थी यांचा संघात समावेश केला आहे. इगन आणि विल्सन यांनी अद्याप आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केलेलं नाही, तर मेस आणि मॅकार्थी यांनी मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये आयर्लंडचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. 22 वर्षीय जेक इगननं नुकतंच एमराल्ड चॅलेंजमध्ये शानदार शतक झळकावून सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. दरम्यान, 19 वर्षीय रुबेन विल्सनला आयरिश क्रिकेटमधील पुढील मोठा वेगवान गोलंदाज म्हणून ओळखले जात आहे. दक्षिण आफ्रिकेत जन्मलेला लियाम मॅकार्थी 2021 मध्ये आयर्लंडमध्ये दाखल झाला आणि त्यानं आतापर्यंत सहा प्रथम-श्रेणी सामन्यांमध्ये 19 बळी घेतले आहेत.

कोण आहे संघाचा कर्णधार : संघाचं कर्णधारपद अनुभवी फलंदाज अँड्र्यू बाल्बर्नी भूषवेल, जे आतापर्यंत आयर्लंडच्या सर्व कसोटी सामन्यांमध्ये खेळला आहेत. मात्र, स्टार फलंदाज पॉल स्टर्लिंग दुखापतीमुळं संघाबाहेर गेल्यानं संघाला मोठा धक्का बसला आहे. टी-20 विश्वचषकादरम्यान झालेल्या ग्रेड 2सी स्ट्रेन आणि गुडघ्याच्या समस्येनं स्टर्लिंग त्रस्त आहे. प्रशिक्षक हेनरिक मलान यांनी सांगितलं की, स्टर्लिंगची दुखापत पूर्णपणे बरी झालेली नाही आणि संघाला कोणताही धोका पत्करायचा नाही. याव्यतिरिक्त, वेगवान गोलंदाज बॅरी मॅकार्थी एसीएलच्या दुखापतीमुळं उर्वरित वर्षासाठी संघाबाहेर आहे. जोश लिटल, गॅविन होए आणि जॉर्डन नील हे देखील दुखापतींमुळं निवडीसाठी अनुपलब्ध होते.

बेलफास्टमध्ये खेळला जाईल एकमेव सामना : अष्टपैलू कर्टिस कॅम्फर या कसोटीत केवळ फलंदाजी करेल, कारण तो अजूनही गोलंदाजीत पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा सामना बेलफास्टमधील स्टॉर्मोंट येथील सिव्हिल सर्व्हिस क्रिकेट क्लबमध्ये खेळला जाईल. आयर्लंडनं यापूर्वी नोव्हेंबर 2025 मध्ये बांगलादेशचा दौरा केला होता, ज्यात त्यांना दोन्ही कसोटी सामन्यांमध्ये पराभव पत्करावा लागला होता. मात्र, आता एक तरुण संघ इतिहास रचण्याच्या इराद्यानं न्यूझीलंडविरुद्ध मैदानात उतरेल.

न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकमेव कसोटी सामन्यासाठी आयर्लंडचा संघ : अँड्र्यू बाल्बिर्नी (कर्णधार), मार्क अडायर, कर्टिस कॅम्फर, केड कारमायकल, स्टीफन डोहेनी, जेक इगन, मॅथ्यू हम्फ्रीज, टॉम मेस, अँड्र्यू मॅकब्राइन, लियाम मॅकार्थी, हॅरी टेक्टर, लॉर्कन टकर, रुबेन विल्सन, क्रेग यंग.

