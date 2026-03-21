'वन मॅच शो' IPL चे असे खेळाडू जे फक्त एकच सामना खेळून झाले गायब
Published : March 21, 2026 at 3:54 PM IST
मुंबई Unlucky Cricketer : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 साठी काउंटडाउन सुरु झालं आहे. जगातील सर्वात प्रतिष्ठित क्रिकेट लीगचा हा 19वा हंगाम असेल. या लीगनं 27 कोटी कमावणाऱ्या ऋषभ पंतसारख्या अनेक परदेशी आणि भारतीय क्रिकेटपटूंना श्रीमंत बनवलं आहे. अनेक क्रिकेटपटू शून्यातून श्रीमंत झाले, तर काही असंही आहेत जे विस्मृतीत हरवून गेले. या लीगमध्ये असे अनेक आंतरराष्ट्रीय खेळाडूही होते, ज्यांचा प्रवास केवळ एका आयपीएल सामन्यानंतर संपला. यामध्ये बांगलादेश, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडिज आणि श्रीलंका येथील क्रिकेटपटूंचा समावेश आहे.
अनेक खेळाडू एका सामन्यानंतर गायब : कारण काहीही असो, केवळ एकच आयपीएल सामना खेळलेले खेळाडू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध झाले आहेत. आज आपण अशाच क्रिकेटपटूंबद्दल जाणून घेणार आहोत. युनिस खान, डॅमियन मार्टिन, ब्रॅड हॅडिन, मशरफी मोर्तझा, आंद्रे नेल, रे प्राइस, अकिला धनंजय, मोहम्मद अशरफुल, अब्दुर रझाक, लिटन दास, डॅरेन ब्राव्हो आणि डग ब्रेसवेल हे त्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूंपैकी काही आहेत. अंकित बावणे आणि प्रसिद्ध रे बर्मन यांचाही या यादीत समावेश आहे, जे असे भारतीय खेळाडू आहेत ज्यांनी फक्त एकच आयपीएल सामना खेळला आहे.
युनिस खान : युनिस खान हा कसोटी क्रिकेटमध्ये 10000 पेक्षा जास्त धावा करणारा पहिला पाकिस्तानी खेळाडू आहे. मात्र, तो 2008 च्या उद्घाटन आयपीएल हंगामात फक्त एकच सामना खेळला. राजस्थान रॉयल्सकडून खेळताना, तो त्याच्या एकमेव आयपीएल सामन्यात 3 धावांवर बाद झाला. तेव्हा राजस्थान रॉयल्सनं युनिसला 2,25,000 अमेरिकन डॉलर्समध्ये विकत घेतलं होतं. पाकिस्तानी खेळाडू फक्त 2008 च्या आयपीएल हंगामात खेळले होते. तेव्हापासून, भारतासोबतच्या संबंधांतील तणावामुळं पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंवर आयपीएलमध्ये सहभागी होण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
डॅमियन मार्टिन : ऑस्ट्रेलियन दिग्गज डॅमियन मार्टिन 2010 च्या हंगामात फक्त एकच आयपीएल सामना खेळला, ज्यात त्यानं फक्त एक धाव केली. ऑस्ट्रेलियाकडून खेळताना मार्टिननं जवळपास 10,000 आंतरराष्ट्रीय धावा जमवल्या. तेव्हा त्याला राजस्थान रॉयल्सनं 1,00,000 अमेरिकन डॉलर्समध्ये विकत घेतलं होतं.
ब्रॅड हॅडिन : अनुभवी ऑस्ट्रेलियन यष्टीरक्षक हॅडिन 2011 च्या आयपीएल हंगामात कोलकाता नाईट रायडर्सकडून खेळला. त्यानं त्या सामन्यात एक षटकार आणि दोन चौकारांसह 18 धावा केल्या. हॅडिनला कोलकाता नाईट रायडर्सनं (केकेआर) 2011 च्या आयपीएल खेळाडूंच्या लिलावात अंदाजे 1.49 कोटी रुपयांमध्ये विकत घेतलं होतं.
मशरफी मोर्तझा : बांगलादेशचा माजी कर्णधार मशरफी मोर्तझा 2009 च्या आयपीएल हंगामात कोलकाता नाईट रायडर्सकडून खेळला. त्या एका आयपीएल सामन्यात, त्यानं चार षटकांत 58 धावा दिल्या, तर केवळ एका चेंडूचा सामना करत दोन धावा नाबाद केल्या. मशरफी मोर्तझाला कोलकाता नाईट रायडर्सनं 2009 च्या इंडियन प्रीमियर लीग लिलावात 6 लाख अमेरिकन डॉलर्समध्ये विकत घेतलं होतं.
आंद्रे नेल : दक्षिण आफ्रिकेचा वेगवान गोलंदाज आंद्रे नेल 2008 च्या हंगामात मुंबई इंडियन्सकडून एक सामना खेळला, ज्यात त्यानं तीन षटकं गोलंदाजी करुन 31 धावांत एक बळी घेतला. 2008 च्या आयपीएल हंगामात ड्वेन ब्राव्होच्या जागी बदली खेळाडू म्हणून मुंबई इंडियन्सनं नेलला करारबद्ध केलं होतं.
रे प्राइस : झिम्बाब्वेचा रे प्राइसनं अंदाजे 193 आंतरराष्ट्रीय बळी घेतले. डावखुरा फिरकी गोलंदाज प्राइस 2011 मध्ये मुंबई इंडियन्सकडून एकच आयपीएल सामना खेळला, ज्यात त्यानं तीन षटकांत 33 धावा दिल्या. 2011 च्या सुरुवातीच्या आयपीएल लिलावात प्राइस विकला गेला नाही, परंतु नंतर मुंबई इंडियन्सनं त्याला 2011 च्या हंगामासाठी बदली खेळाडू म्हणून मूळ किमतीत विकत घेतलं.
अकिला धनंजय : अकिलानं श्रीलंकेसाठी 123 आंतरराष्ट्रीय बळी घेतले. त्यानं 2018 मध्ये मुंबई इंडियन्सकडून एकच आयपीएल सामना खेळला. त्या सामन्यात तो गंभीर जखमी झाला आणि त्यानं चार षटकांत 47 धावा दिल्या. मुंबई इंडियन्सनं अकिलाला 50 लाख रुपयांना विकत घेतलं होतं.
प्रयास राय बर्मन : वैभव सूर्यवंशीच्या आधी, प्रयास राय बर्मन हा आयपीएलमध्ये पदार्पण करणारा सर्वात तरुण खेळाडू होता. त्यानं 31 मार्च 2019 रोजी सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरकडून पदार्पण केलं. पदार्पणाच्या वेळी तो 16 वर्षे आणि 157 दिवसांचा होता. त्या सामन्यात प्रयास खूप महागडा ठरला, त्यानं आपल्या चार षटकांत 56 धावा दिल्या. प्रयासला 1.5 कोटी रुपयांना विकत घेण्यात आले. प्रयास शेवटच्या वेळी बंगालकडून 2024 मध्ये सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये खेळला होता.
मोहम्मद अशरफुल : बांगलादेशचा माजी कर्णधार मोहम्मद अशरफुलनं 2009 च्या आयपीएल हंगामात मुंबई इंडियन्सकडून एक सामना खेळला होता, ज्यात त्यानं दोन धावा केल्या. अशरफुलला 75 हजार अमेरिकन डॉलर्समध्ये विकत घेण्यात आलं होतं. अशरफुलनं एकदा आपल्या कसोटी पदार्पणाच्या दुसऱ्या डावात 212 चेंडूंचा सामना करत 114 धावा केल्या होत्या. यासह, अशरफुल कसोटी क्रिकेटमध्ये शतक करणारा सर्वात तरुण फलंदाज ठरला होता. अशरफुलनं हे शतक वयाच्या 17 वर्षे आणि 61 दिवसांनी केलं होतं. त्याचा विक्रम आजही कायम आहे.
अब्दुर रझाक : अब्दुर रझाक हा 200 वनडे विकेट आणि 600 प्रथम-श्रेणी विकेट घेणारा पहिला बांगलादेशी गोलंदाज होता. याच रझ्झाकनं 2008 च्या आयपीएलच्या पहिल्या हंगामात आरसीबीसाठी एक सामना खेळला होता, ज्यात त्यानं दोन षटकांत 29 धावा दिल्या होत्या. त्याला पुन्हा कधीच संधी मिळाली नाही.
लिटन दास : बांगलादेशी खेळाडू लिटन दासला आयपीएल 2023 च्या लिलावात कोलकाता नाईट रायडर्सनं (KKR) 50 लाख रुपये या त्याच्या मूळ किमतीत विकत घेतलं. सुरुवातीला तो विकला न गेल्यानं, त्याला जलदगती फेरीत घेण्यात आलं. त्यावेळी लिटननं कोलकातासाठी एक सामना खेळला होता, ज्यात त्यानं फक्त 4 धावा केल्या होत्या.
डॅरेन ब्राव्हो : ब्राव्होचा आयपीएल लिलावातील प्रवास चढ-उतारांनी भरलेला राहिला आहे. 2012 मध्ये, डेक्कन चार्जर्सनं त्याला विकत घेतलं, तर 2017 मध्ये केकेआरनं त्याला 50 लाख रुपयांना करारबद्ध केलं. 2021 च्या लिलावात त्याची मूळ किंमत 75 लाख रुपये होती, पण तो विकला गेला नाही. ब्राव्होला आयपीएल 2017 मध्ये केकेआरकडून खेळण्याची संधी फक्त एकदाच मिळाली, जिथं तो फक्त एकदाच खेळला आणि 6 धावा नाबाद केल्या.
डग ब्रेसवेल : डगची आयपीएल कारकीर्द फार काळ टिकली नाही. 2012 च्या लिलावात दिल्ली डेअरडेव्हिल्सनं (आता दिल्ली कॅपिटल्स) त्याला मूळ किमतीत विकत घेतलं होतं, त्या हंगामात त्यानं एकच आयपीएल सामना खेळला, ज्यात त्यानं 4 षटकांत 32 धावा देऊन 3 बळी घेतले आणि फलंदाजीत 12 धावा नाबाद केल्या. नंतर 2015 च्या लिलावात तो विकला गेला नाही. त्यानंतर तो आयपीएलमध्ये नियमितपणे खेळला नाही आणि अखेरीस 2016 च्या सुरुवातीला त्यानं क्रिकेटच्या सर्व प्रकारातून निवृत्ती घेतली.
अंकित बावणे : आता 33 वर्षांचा असलेला बावणे हा त्या खेळाडूंपैकी एक आहे, ज्याची आयपीएल कारकीर्द केवळ एका सामन्यापुरती मर्यादित राहिली. अंकितनं 2017 मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सकडून एक सामना खेळला, ज्यात त्यानं 12 धावा नाबाद केल्या. त्यानंतर दिल्लीनं त्याला 10 लाख रुपयांना संघात घेतलं होतं.
