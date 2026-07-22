आयपीएलचे संस्थापक आणि माजी अध्यक्ष ललित मोदी 16 वर्षांनी भारतात परतणार; FEMA प्रकरणात दिलासा मिळाल्यानंतर दिलासा
आयपीएलचे संस्थापक आणि पहिले अध्यक्ष ललित मोदी यांच्याबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे.
Published : July 22, 2026 at 7:03 PM IST
Lalit Modi : आयपीएलचे संस्थापक आणि पहिले अध्यक्ष ललित मोदी यांच्याबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. 21 जुलै रोजी ललित मोदी यांना न्यायालयाकडून निर्दोष ठरवण्यात आलं. यानंतर ललित मोदी यांनी एक मोठं निवेदन जारी करुन भारतात परतण्याची घोषणा केली.
काय म्हणाले ललित मोदी : ललित मोदी म्हणाले की, ते कालच्या निकालानं खूप आनंदी आहेत. "खरोखरच, हा एक महान दिवस आहे. त्यांनी 16 वर्षे लढा दिला आणि त्यांनी प्रसारमाध्यमांना व इतरांना जे काही सांगितलं होतं, ते अखेर खरं ठरलं आहे. न्यायाधिकरणानं त्यांच्या बाजूनं निकाल दिल्यानं ते खूप आनंदी आहेत. त्यांना फक्त आयपीएलच्या हिताची काळजी होती, बाकी कशाचीही नाही. तेच त्यांच्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं आहे. आता हे प्रकरण मागे पडलं आहे, त्यामुळं ते आपल्या आयुष्यात पुढं वाटचाल करतील."
#WATCH | IPL founder and first chairman Lalit Modi to return to India.— ANI (@ANI) July 22, 2026
He says, "I'm really happy with the verdict yesterday. It's really been a great day. 16 years I have fought and whatever I have been saying to the media and to everybody has finally emerged as the truth. I'm… pic.twitter.com/QTN7VkzuEy
16 वर्षांनंतर परतणार भारतात : ललित मोदी यांनी पुढं सांगितलं की, ते भारतात परतण्याची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. ते म्हणाले की, ते कदाचित या वर्षाच्या अखेरीस किंवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला परततील. त्यांच्या मुलीला ऑक्टोबरमध्ये मुलगा होणार आहे आणि त्यांना आशा आहे की सर्व काही सुरळीत पार पडेल आणि ते भारतात परततील.
विशेष म्हणजे ललित मोदी गेल्या अनेक वर्षांपासून इंग्लंडमध्ये राहत होते. त्यांनी 2010 मध्ये भारत सोडला. कर चुकवेगिरी, मनी लाँडरिंग आणि प्रसारण करारांमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप झाल्यानंतर ललित मोदी 2010 मध्ये लंडनला गेले. ते तीन वर्षे आयपीएलचे संस्थापक आणि अध्यक्ष होते. तस्कर आणि परकीय चलन फेरफार करणाऱ्यांच्या मालमत्ता जप्ती कायद्या (SAFEMA) अंतर्गत अपीलीय न्यायाधिकरणानं 2009 च्या आयपीएल दक्षिण आफ्रिका फेमा (FEMA) प्रकरणात ईडीचे बहुतेक निष्कर्ष आणि दंड रद्द करुन ललित मोदी आणि इतर अपीलकर्त्यांना महत्त्वपूर्ण दिलासा दिला आहे.
हे प्रकरण दक्षिण आफ्रिकेत आयोजित केलेल्या 2009 च्या आयपीएलशी संबंधित आहे. लोकसभा निवडणुकांदरम्यान सुरक्षेच्या कारणास्तव, आयपीएलचा दुसरा हंगाम दक्षिण आफ्रिकेत आयोजित करण्यात आला होता. या काळात, अंमलबारी संचालनालयानं (ईडी) आरोप केला होता की बीसीसीआयनं 2009 च्या आयपीएलसाठी अंदाजे 49.8 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स परदेशात पाठवले होते. एवढी मोठी रक्कम भारताबाहेर पाठवण्यापूर्वी भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नव्हती, असा आरोप ईडीनं केला आहे.
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