IPL मधून गायब झालेले 5 संघ, कोणी बनलं विजेता तर कोणी गेलं न्यायालयात; आता पुनरागमन अशक्य!

Published : March 20, 2026 at 12:26 PM IST
मुंबई IPL Defunct Teams : इंडियन प्रीमियर लीगचा (IPL) 19वा हंगाम 28 मार्च रोजी सुरु होत आहे. हंगामाचा पहिला सामना बंगळूरु येथील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळला जाईल, ज्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) आणि सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) एकमेकांविरुद्ध खेळतील. मागील हंगामांप्रमाणेच, या वेळीही आयपीएलमध्ये 10 संघ सहभागी होत आहेत. यामध्ये पंजाब किंग्स (PBKS), दिल्ली कॅपिटल्स (DC), रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB), मुंबई इंडियन्स (MI), चेन्नई सुपर किंग्स (CSK), राजस्थान रॉयल्स (RR), लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG), कोलकाता नाइट रायडर्स (KKR), गुजरात टायटन्स (GT) आणि सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) यांचा समावेश आहे.
विविध कारणांमुळं 5 संघ पडले बाहेर : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) ही जगातील सर्वात मोठी क्रिकेट लीग बनली असली तरी, तिच्या स्थापनेपासून असे अनेक संघ आहेत जे थोडा काळ खेळल्यानंतर कायमचे नाहीसे झाले आहेत. 2008 पासून, असे पाच फ्रँचायझी संघ आहेत जे आयपीएलमध्ये सामील झाल्यानंतर विविध कारणांमुळं लीगमधून बाहेर पडले आणि पुन्हा कधीही परतले नाहीत.
डेक्कन चार्जर्सची कहाणी सर्वात विचित्र : हैदराबादच्या डेक्कन चार्जर्स संघाची कहाणी विलक्षण आहे. 2008 मध्ये पहिल्या हंगामात शेवटच्या स्थानावर राहिल्यानंतर, हा संघ 2009 मध्ये ॲडम गिलक्रिस्टच्या नेतृत्वाखाली चॅम्पियन बनला. त्यानंतर त्यांनी 2010 मध्ये उपांत्य फेरी आणि 2011 मध्ये प्लेऑफ गाठले. मात्र, आर्थिक अडचणींमुळं संघाची वाताहत झाली. एका दिवसाच्या विलंबामुळं बीसीसीआयनं डेक्कन चार्जर्सचा करार रद्द केला. यानंतर 2013 मध्ये, सनरायझर्स हैदराबादनं डेक्कन चार्जर्सची जागा घेतली.
कोचीचा प्रवास फक्त एका हंगामानंतर संपला : कोची टस्कर्स केरळ 2011 मध्ये आयपीएलमध्ये सामील झाला, परंतु फक्त एका हंगामानंतरच बाहेर पडला. कर्णधार महेला जयवर्धने, ब्रेंडन मॅककुलम आणि रवींद्र जडेजा यांसारखे स्टार खेळाडू त्या हंगामात संघाचा भाग होते. मात्र, संघानं 14 पैकी केवळ सहा सामने जिंकले आणि पाचव्या स्थानावर राहिला. मालकांमधील वाद आणि बँक गॅरंटी देण्यास असमर्थ ठरल्यामुळं, बीसीसीआयनं करार रद्द केला. नंतर एका न्यायालयानं या प्रकरणात बीसीसीआयला दोषी ठरवलं आणि ₹800 कोटींहून अधिक नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले, परंतु संघ परत येऊ शकला नाही.
पुणे वॉरियर्सनं तीन हंगाम खेळले : पुणे वॉरियर्स इंडियानंही 2011 च्या हंगामात आयपीएलमध्ये प्रवेश केला होता, परंतु केवळ तीन हंगामांनंतरच तो लीगमधून बाहेर पडला. ही फ्रँचायझी सहारा ग्रुपच्या मालकीची होती. मात्र वॉरियर्सच्या अडचणी अगदी सुरुवातीपासूनच सुरु झाल्या. सहारा ग्रुपनं 94 सामन्यांच्या हंगामाच्या आधारावर संघासाठी बोली लावली होती, परंतु बीसीसीआयनं नंतर सामन्यांची संख्या 74 पर्यंत कमी केली. त्या बदल्यात सहारानं कमी फ्रँचायझी शुल्काची मागणी केली, परंतु बीसीसीआयनं ही मागणी फेटाळली. यामुळं दोघांमध्ये तीव्र वाद निर्माण झाला. कालांतरानं, सहारा ग्रुप आणि बीसीसीआय यांच्यातील संबंध आणखी बिघडले. 2013 मध्ये, जेव्हा बीसीसीआयनं थकीत शुल्क वसूल करण्यासाठी बँक गॅरंटी वटवली, तेव्हा आपल्या फ्रँचायझीला अन्यायकारक वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप करत ग्रुपनं आयपीएलमधून संघ मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
तीन्ही हंगामात खराब कामगिरी : पुणे वॉरियर्स इंडियाची कामगिरीही खराब होती. संघानं तीन हंगाम खेळले, पण एकदाही प्लेऑफमध्ये पोहोचण्यात यश आलं नाही. तिसऱ्या हंगामात तर संघानं तीन कर्णधार बदलले. सौरव गांगुलीनं संघाच्या पहिल्या हंगामात कर्णधारपद भूषवलं. युवराज सिंगसारखे स्टार खेळाडूही संघाचा भाग होते, परंतु संघाचं संयोजन कधीच यशस्वी झालं नाही. मोठी गुंतवणूक आणि मोठी नावं असूनही, हा संघ आयपीएलच्या इतिहासातील अशा संघांपैकी एक बनला, ज्याला आज फार कमी लोक लक्षात ठेवतात.
गुजरात लायन्स आणि सुपरजायंट्स दोन हंगामानंतर गायब : चेन्नई सुपर किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स निलंबित झाल्यामुळं 2016-17 च्या हंगामात गुजरात लायन्स आणि रायझिंग पुणे सुपरजायंट्स यांचा तात्पुरता समावेश करण्यात आला होता. सुरेश रैनाच्या नेतृत्वाखाली गुजरात लायन्स 2016 आणि 2017 या दोन्ही वर्षी प्लेऑफमध्ये पोहोचला, परंतु विजेतेपद त्यांना मिळवता आलं नाही. तर 2016 च्या हंगामात महेंद्रसिंग धोनीनं रायझिंग पुणे सुपरजायंट्सचं नेतृत्व केलं, जिथं संघ सातव्या स्थानावर राहिला. 2017 मध्ये, स्टीव्ह स्मिथच्या नेतृत्वाखाली रायझिंग पुणे सुपरजायंट्स अंतिम फेरीत पोहोचला, ज्यात त्यांना मुंबई इंडियन्सकडून (MI) केवळ एका धावेनं पराभूत व्हावं लागलं. 2018 मध्ये सीएसके आणि आरआरच्या पुनरागमनामुळं दोन्ही संघांचा प्रवास संपला.
दोन संघांनी बदलली नावं : याचा अर्थ आतापर्यंत इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये 15 संघांनी भाग घेतला आहे. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की, दिल्ली कॅपिटल्स पूर्वी दिल्ली डेअरडेव्हिल्स (DD) म्हणून, तर पंजाब किंग्स किंग्स इलेव्हन पंजाब (KXIP) म्हणून ओळखलं जात होतं. मात्र या दोन संघांची नावं बदलली असली तरी, त्यांचं नशीब काही बदललेलं नाही. दोन्ही संघांपैकी कोणीही अद्याप आयपीएलचं विजेतेपद जिंकलेलं नाही.
हेही वाचा :