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₹2 लाख कोटी! 11.4 टक्क्यांनी वाढलं IPL चं व्यावसायिक मूल्य; दोन वेळचा विजेता संघ सर्वात महागडा

पहिल्यांदाच इंडियन प्रीमियर लीगचं व्यावसायिक मूल्य 20.6 अब्ज डॉलर्स, म्हणजेच अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचलं आहे.

IPL Brand Value
11.4 टक्क्यांनी वाढलं IPL चं व्यावसायिक मूल्य (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 30, 2026 at 12:48 PM IST

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IPL Brand Value : पहिल्यांदाच इंडियन प्रीमियर लीगचं व्यावसायिक मूल्य 20.6 अब्ज डॉलर्स, म्हणजेच अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचलं आहे. अमेरिकन गुंतवणूक बँक 'हुलिहान लोकी'नं बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या '2026 आयपीएल ब्रँड व्हॅल्युएशन स्टडी'मध्ये ही माहिती समोर आली आहे. या अभ्यासानुसार, गेल्या दोन हंगामांचे विजेते रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) हा ब्रँड मूल्याच्या बाबतीत आयपीएलमधील सर्वात मौल्यवान संघ आहे. आरसीबीचं ब्रँड मूल्य 312 दशलक्ष डॉलर्स, म्हणजेच अंदाजे 3000 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. यासह 300 दशलक्ष डॉलर्सचा टप्पा ओलांडणारा आरसीबी हा पहिला आयपीएल संघ ठरला आहे.

यावर्षी भरघोस वाढ : या अभ्यासानुसार, आयपीएलच्या व्यावसायिक मूल्यात यावर्षी 11.4 टक्के वाढ झाली आहे. सलग दुसऱ्या वर्षी आयपीएलनं 10 टक्के किंवा त्याहून अधिक वाढ नोंदवली आहे. या अभ्यासात म्हटलं आहे की, 2008 मध्ये सुरु झालेली ही लीग आता 10 संघांसह जगातील सर्वात मोठी टी-20 स्पर्धा बनली आहे. या लीगनं प्रसारण महसूल, प्रायोजकत्व, मर्चंडायझिंग आणि फ्रँचायझी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून एक मजबूत व्यावसायिक मॉडेल विकसित केलं आहे.

आरसीबीच्या पाठोपाठ मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई संघ : बंगळुरुनंतर आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्सचं ब्रँड मूल्य सर्वाधिक आहे. अहवालानुसार, मुंबईचं ब्रँड मूल्य 264 दशलक्ष डॉलर्स आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मुंबईनं 9.1 टक्के वाढ नोंदवली आहे. कोलकाता नाइट रायडर्स 245 दशलक्ष डॉलर्सच्या ब्रँड मूल्यांसह तिसऱ्या स्थानावर आहेत, ज्यात वार्षिक 7.9 टक्के वाढ झाली आहे. चेन्नई सुपर किंग्स 244 दशलक्ष डॉलर्सच्या ब्रँड मूल्यांसह चौथ्या स्थानावर आहेत, ज्यात वार्षिक 3.8 टक्के वाढ झाली आहे.

आयपीएल आणि त्यातील संघांचं मूल्य सातत्यानं का वाढत आहे? : या वर्षी, आरसीबी 1.78 अब्ज डॉलर्सला आणि राजस्थान रॉयल्स 1.65 अब्ज डॉलर्सला विकले गेले. याचा अर्थ असा की दोन्ही संघांचं एकूण मूल्यांकन 3.43 अब्ज डॉलर्स होतं, जे 2021 मधील लखनऊ आणि गुजरात फ्रँचायझींच्या एकत्रित विक्री किमतीच्या दुप्पटीहून अधिक आहे. अहवालानुसार, गुंतवणूकदार केवळ क्रिकेट संघच विकत घेत नाहीत, तर मीडिया हक्क, प्रायोजकत्व आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे ज्यांचा महसूल सातत्यानं वाढत आहे, अशा व्यवसायांमध्ये गुंतवणूक करत आहेत.

जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी कमाईचं साधन : आयपीएलमध्ये केवळ 10 फ्रँचायझी आहेत. मर्यादित उपलब्धता हे त्याचं मूल्य वाढवणारं एक प्रमुख कारण आहे. यामुळंच फ्रँचायझी 20 पटींहून अधिक महसुलाच्या पटीत विकल्या जात आहेत, तर प्रमुख अमेरिकन क्रीडा लीगसाठी हा आकडा खूपच कमी आहे. अहवालात असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे की, आयपीएल आता केवळ एक क्रीडा स्पर्धा राहिलेली नाही, तर जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी एक वेगळा स्त्रोत बनली आहे.

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