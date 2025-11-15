IPL मधील सर्वात मोठा ट्रेड... धोनीच्या संघात खेळणार सॅमसन तर 17 वर्षांनी जडेजाची घरवापसी
पुढील हंगामापूर्वी इंडियन प्रीमियर लीगची रिटेन्शन यादी आज जाहीर होणार आहे. बीसीसीआयनं आता आयपीएलच्या अधिकृत वेबसाइटद्वारे खरेदी-विक्री झालेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर केली आहे.
Published : November 15, 2025 at 11:04 AM IST
मुंबई IPL Trade List : पुढील वर्षी होणाऱ्या इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19व्या हंगामात सर्व संघांमध्ये काही मोठे बदल पाहायला मिळतील. रवींद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्जमधून राजस्थान रॉयल्समध्ये जाण्याबाबत गेल्या काही काळापासून चर्चा सुरू आहे, तर संजू सॅमसनचे सीएसकेमध्ये जाण्याबाबत चर्चा सुरु होती. आता, चित्र अखेर स्पष्ट झालं आहे, आयपीएलनं अधिकृतपणे खेळाडूंच्या ट्रेडद्वारे रवींद्र जडेजाला राजस्थान रॉयल्स संघात समाविष्ट केल्याची घोषणा केली आहे, तर संजू सॅमसन सीएसके संघात सामील झाला आहे.
SANJU SAMSON IS YELLOVE. 💛— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 15, 2025
Anbuden welcome, Chetta!🦁 #WhistlePodu #Yellove 🦁💛 pic.twitter.com/uLUfxIsZiU
जडेजा 14 कोटी रुपयांना राजस्थान रॉयल्समध्ये : राजस्थान रॉयल्सकडून आयपीएलमध्ये पदार्पण करणारा रवींद्र जडेजा 2012 च्या आयपीएल हंगामात चेन्नई सुपर किंग्जमध्ये सामील झाल्यापासून त्यांच्याकडून खेळला आहे. जडेजानं 12 हंगामांपासून सीएसकेसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. रवींद्र जडेजा हा आयपीएलमधील सर्वात अनुभवी खेळाडूंपैकी एक मानला जातो, त्यानं 250 हून अधिक सामने खेळले आहेत. गेल्या हंगामापर्यंत रवींद्र जडेजाचं मानधन 18 कोटी रुपये होतं, परंतु राजस्थान रॉयल्सनं खेळाडूंच्या ट्रेडमधून त्याला 14 कोटी रुपयांना खरेदी केलं.
Aaj rumour nahi, headline likhna. Ravindra 𝑻𝒉𝒂𝒍𝒂𝒑𝒂𝒕𝒉𝒚 Jadeja is coming home ⚔️🔥 pic.twitter.com/XJT5b5plCy— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) November 15, 2025
सीएसकेनं संजू सॅमसनसाठी केले 18 कोटी खर्च : आयपीएलच्या अनेक हंगामात राजस्थान रॉयल्सचा भाग राहिलेला आणि संघाचं नेतृत्व करणारा संजू सॅमसन आता रवींद्र जडेजाच्या राजस्थानमध्ये स्थलांतरानंतर चेन्नई सुपर किंग्जमध्ये सामील झाला आहे. संजूनं 2013 मध्ये आयपीएलमध्ये पदार्पण केलं होते, ज्यात तो 2016 आणि 2017 मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळला होता. तो मागील सर्व हंगामात राजस्थान रॉयल्सकडून खेळला आहे. चेन्नई सुपर किंग्जनं खेळाडूंच्या व्यापार नियमांनुसार संजू सॅमसनला त्यांच्या संघात घेण्यासाठी 18 कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
🚨 NEWS 🚨#TATAIPL 2026 - Player Trade updates— IndianPremierLeague (@IPL) November 15, 2025
🧵 A look at all the trades ahead of today's retention deadline 🙌
Details of all trades ▶️ https://t.co/wLTQBlcame pic.twitter.com/OfmEpSM4Bi
बीसीसीआयनं 10 खेळाडूंच्या ट्रेडची घोषणा केली : बीसीसीआयनं त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर आयपीएलच्या अधिकृत रिटेन्शन कालावधीपूर्वी मोठ्या व्यवहारांची अधिकृत घोषणा केली आहे. रवींद्र जडेजा सीएसकेहून आरआरमध्ये गेला आहे, जिथं त्याचं मानधन ₹18 कोटींवरुन ₹14 कोटी करण्यात आला आहे. संजू सॅमसन 18 कोटी रुपयांना सीएसकेमध्ये सामील झाला आहे. नितीश राणा गेल्या वर्षी राजस्थान रॉयल्समध्ये सामील झाला होता आणि आता तो दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळेल. मोहम्मद शमीनंही संघ बदलला आहे.
आतापर्यंत ट्रेड झालेले खेळाडू :
- संजू सॅमसन (CSK मध्ये ट्रेड) - 18 कोटी रुपये
- रवींद्र जडेजा (RR मध्ये ट्रेड) - 14 कोटी रुपये
- सॅम करन (RR मध्ये ट्रेड) - 2.4 कोटी रुपये
- मोहम्मद शमी (LSG मध्ये ट्रेड) - 10 कोटी रुपये
- मयंक मार्कंडे (MI मध्ये ट्रेड) - 30 लाख रुपये
- अर्जुन तेंडुलकर (LSG मध्ये ट्रेड) - 30 लाख रुपये
- शरफान रुदरफोर्ड (MI मध्ये ट्रेड) - 2.6 कोटी रुपये
- शार्दुल ठाकूर (MI मध्ये ट्रेड) - 2 कोटी रुपये
- नितीश राणा (DC मध्ये ट्रेड) - 4.2 कोटी रुपये
- डोनोवन फरेरा (RR मध्ये ट्रेड) - 1 कोटी रुपये
