IPL 2027 च्या लिलावाची तारीख ठरली! भारतात 'या' ठिकणी लागणार खेळाडूंवर बोली
2027 मध्ये होणाऱ्या इंडियन प्रीमियर लीगच्या (IPL) 20व्या हंगामासाठी सर्व फ्रँचायझींनी तयारी सुरु केली असतानाच, बीसीसीआयनंही खेळाडूंच्या लिलावाचं ठिकाण आणि तारीखही निश्चित केली आहे.
Published : October 18, 2026 at 10:00 AM IST
मुंबई IPL 2027 Auction : 2027 मध्ये होणाऱ्या इंडियन प्रीमियर लीगच्या (IPL) 20व्या हंगामासाठी सर्व फ्रँचायझींनी तयारी सुरु केली असतानाच, बीसीसीआयनंही खेळाडूंच्या लिलावाचं ठिकाण आणि तारीखही निश्चित केली आहे. यावर्षी होणारा मिनी लिलाव गोव्यात होणार असून, बीसीसीआयनं तो तिथंच आयोजित करण्याचं आधीच ठरवलं होतं. आता हा लिलाव 16 डिसेंबर रोजी होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यापूर्वी बीसीसीआयनं परदेशात लिलाव आयोजित केले होते, परंतु यावेळी त्यांनी देशातच लिलाव आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी गोव्याची निवड करण्यात आली आहे.
JUST IN 🚨 IPL teams told to prepare for auction on December 16 in Goa. Multiple franchises have confirmed receiving a message from the BCCI logistics team. #IPL2027 #IPLAuction https://t.co/yAnCwDc3Wc— Cricbuzz (@cricbuzz) October 17, 2026
अनेक फ्रँचायझींना बीसीसीआयकडून मिळाला संदेश : क्रिकबझच्या वृत्तानुसार, आयपीएल लिलाव 16 डिसेंबर रोजी गोव्यातील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये होणार आहे. ही माहिती बीसीसीआयच्या लॉजिस्टिक्स टीमनं 17 ऑक्टोबर रोजी पाठवलेल्या व्हॉट्सॲप संदेशातून समोर आली आहे. तारीख आणि ठिकाणाची पुष्टी करणारा कोणताही औपचारिक ईमेल अद्याप फ्रँचायझी मालकांना किंवा सीईओना पाठवण्यात आलेला नाही. बीसीसीआयच्या व्हॉट्सॲप संदेशानुसार, आयपीएल 2027 चा खेळाडू लिलाव 16 डिसेंबर 2026 रोजी आयटीसी ग्रँड गोवा इथं होणार असून, लिलावासंदर्भातील माहिती सत्र 15 डिसेंबर रोजी होईल. अनेक आयपीएल फ्रँचायझींनी बीसीसीआयकडून हा संदेश मिळाल्याची पुष्टी केली आहे.
बीसीसीआयकडून फ्रँचायझींना लवकरच पाठवली जाणार अधिकृत माहिती : बीसीसीआयच्या लॉजिस्टिक्स टीमनं पाठवलेल्या या संदेशात म्हटलं आहे की, हा संदेश केवळ गोव्यासाठी लॉजिस्टिक्स आणि प्रवास बुकिंग सुलभ करण्यासाठी पाठवण्यात आला आहे. भविष्यात तारीख बदलली जाईल की नाही हे निश्चित नाही, परंतु आयपीएल मालकांना आणि सीईओला लवकरच अधिकृत माहिती दिली जाईल अशी अपेक्षा आहे. या काळात भारतीय संघ श्रीलंकेविरुद्ध घरच्या मैदानावर वनडे मालिका खेळणार असून, तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील दुसरा सामना 16 डिसेंबर रोजी बंगळूरु येथील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होणार आहे.
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