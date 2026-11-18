MS धोनी ते ट्रॅविस हेड...! IPL 2027 पूर्वी सर्व संघांनी रिलीज केलेल्या खेळाडूंची यादी
आयपीएल 2027 च्या मिनी लिलावापूर्वी, सर्व 10 फ्रँचायझींनी त्यांच्या संघात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत.
Published : November 18, 2026 at 9:19 AM IST
मुंबई IPL 2027 Released Players : आयपीएल 2027 च्या मिनी लिलावापूर्वी, सर्व 10 फ्रँचायझींनी त्यांच्या संघात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. मिचेल स्टार्क, ट्रॅव्हिस हेड, ट्रेंट बोल्ट, मथिशा पाथिराना आणि ॲनरिच नॉर्टजे यांसारख्या प्रमुख खेळाडूंना संघातून रिलीज करण्यात आलं आहे. चेन्नई सुपर किंग्सनंही एम.एस. धोनीला संघातून मुक्त केलं आहे, मात्र धोनी मार्गदर्शक म्हणून फ्रँचायझीसोबत कायम राहणार आहे. सर्व संघांनी 17 नोव्हेंबर रोजी आयपीएलकडे आपल्या रिलीज केलेल्या खेळाडूंची यादी सादर केली असून, आता त्यांचं लक्ष 16 डिसेंबर रोजी गोव्यात होणाऱ्या मिनी लिलावावर असेल. यावेळी लखनऊ सुपर जायंट्सकडे सर्वात मोठी रक्कम शिल्लक आहे, तर गुजरात टायटन्स सर्वात कमी रकमेसह लिलावात उतरेल.
केकेआर आणि एसआरएचनं दिग्गज खेळाडूंना केलं रिलीज : कोलकाता नाइट रायडर्सनं श्रीलंकेचा वेगवान गोलंदाज मथिशा पाथिराना, बांगलादेशचा मुस्तफिजुर रहमान आणि अजिंक्य रहाणे यांना संघातून रिलीज केलं आहे. तसंच रचिन रवींद्र, राहुल त्रिपाठी, आकाश दीप, उमरान मलिक आणि नवदीप सैनी यांसारखे खेळाडूही आता संघाचा भाग नसतील. केकेआरकडे ₹41.65 कोटी शिल्लक आहेत.
The wait is over... Presenting the official list of retained players ahead of #TATAIPL 2027 📋 #TATAIPLAuction https://t.co/pBhvTpDG1X— IndianPremierLeague (@IPL) November 17, 2026
सनरायझर्स हैदराबादनं ऑस्ट्रेलियन सलामीवीर ट्रॅव्हिस हेड आणि श्रीलंकन अष्टपैलू खेळाडू कामिंदू मेंडिस यांना संघातून रिलीज केलं आहे. जयदेव उनाडकट, दिलशान मदुशंका, शिवम मावी आणि जेराल्ड कोएत्झी यांनाही संघातून रिलीज करण्यात आलं आहे. हैदराबादकडे ₹40.15 कोटी शिल्लक आहेत. दिल्ली कॅपिटल्सनं मिचेल स्टार्क आणि नितीश राणा यांना संघातून रिलीज केलं आहे. यष्टीरक्षक-फलंदाज अभिषेक पोरेल आणि पथुम निस्संका यांनाही वगळण्यात आलं आहे. दरम्यान, मुंबई इंडियन्सनं ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर आणि अफगाण फिरकी गोलंदाज अल्लाह गझनफर यांना संघातून रिलीज केलं आहे. हार्दिक पांड्याला अर्शदीप सिंगच्या बदल्यात पंजाब किंग्सकडे आधीच ट्रेड करण्यात आलं आहे.
लखनऊकडे सर्वाधिक ₹47.45 कोटी रुपये : लखनऊ सुपर जायंट्सनं आवेश खान, ॲनरिच नोरखिया आणि वानिंदू हसरंगा यांच्यासह सात खेळाडूंना रिलीज केलं आहे. त्यांच्याकडे ₹47.45 कोटी रुपये शिल्लक आहेत, जे सर्व संघांमध्ये सर्वाधिक आहेत. गुजरात टायटन्सनं इशांत शर्मा आणि शाहरुख खान यांच्यासह पाच खेळाडूंना रिलीज केलं आहे. त्यांच्या पर्समध्ये फक्त ₹8.75 कोटी रुपये शिल्लक आहेत. चेन्नई सुपर किंग्सकडे ₹28.05 कोटी रुपये, राजस्थान रॉयल्सकडे ₹27.05 कोटी रुपये आणि पंजाब किंग्सकडे ₹18.6 कोटी रुपये शिल्लक आहेत. गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरनं जेकब बेथेलसह पाच खेळाडूंना रिलीज केलं असून त्यांच्याकडे ₹14.15 कोटी रुपये आहेत. आयपीएल 2027 साठीचा मिनी लिलाव 16 डिसेंबर रोजी गोव्यात होणार असून, संघ आपल्या रिक्त जागा भरण्यासाठी खेळाडूंवर बोली लावतील.
IPL 2027 पूर्वी सर्व 10 संघांनी रिलीज केलेल्या खेळाडूंची यादी :
- रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर (RCB) : जेकब बेथेल, रिचर्ड ग्लीसन, मंगेश यादव, विहान मल्होत्रा, सात्विक देसवाल
- गुजरात टायटन्स (GT) : ईशांत शर्मा, ल्यूक वुड, कुलवंत खेजरोलिया, शाहरुख खान, कॉनर एस्टरह्युजन
- सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) : ट्रॅविस हेड, कामिंडु मेंडिस, जयदेव उनादकट, दिलशान मदुशंका, अमित कुमार, शिवम मावी, गेराल्ड कोएत्जी, डेविड पेन
- राजस्थान रॉयल्स (RR) : शिमरोन हेटमायर, तुषार देशपांडे, एडम मिल्ने, क्वेना मफाका, कुलदीप सेन, युद्धवीर सिंह चरक, विग्नेश पुथुर, रवि सिंह
- पंजाब किंग्ज (PBKS) : लॉकी फर्ग्यूसन, मिच ओवन, नेहल वढेरा, पायला अविनाश, प्रवीण दुबे, विशाल निशाद
- दिल्ली कॅपीटल्स (DC) : मिचेल स्टार्क, नितीश राणा, अभिषेक पोरेल, पथुम निसांका, बेन डकेट, करुण नायर, साहिल पारख, दुष्मंथा चमीरा, रेहान अहमद, अजय मंडल
- कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) : मथीशा पथिराना, मुस्तफिजुर रहमान, अजिंक्य रहाणे, रचिन रवींद्र, राहुल त्रिपाठी, आकाश दीप, उमरान मलिक, नवदीप सैनी, तेजस्वी दहिया, ब्लेसिंग मुजरबानी, दक्ष कामरा, लवनिथ सिसौदिया
- मुंबई इंडियन्स (MI) : ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, अल्लाह गजनफर, अथर्व अंकोलेकर, केशव महाराज, मोहम्मद इजहार, मालेवार, मयंक मारकंडे, मयंक रावत
- चेन्नई सुपर किंग्ज (CSK) : एमएस धोनी, प्रशांत वीर, मॅथ्यू शॉर्ट, मॅट हेनरी, जॅक फॉल्क्स, अमन खान, कुलदीप यादव, आकाश मधवाल, डियान फॉरेस्टर, मॅकनील नोरोन्हा
- लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) : आवेश खान, एनरिक नॉर्खिया, वानिंदु हसरंगा, मॅथ्यू ब्रीट्जके, जॉर्ज लिंडे, नमन तिवारी, अर्शिन कुलकर्णी
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