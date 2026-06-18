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लवकर सुरु होणार IPL चा पुढील हंगाम; बीसीसीआयच्या सचिवांनी दिले संकेत

आयपीएलचा यंदाचा हंगाम काही दिवसांपूर्वीच संपला. पुढच्या वर्षीची आयपीएल अजून दूर आहे, पण बीसीसीआयनं आधीच तयारी सुरु केली आहे.

IPL 2027 Dates
लवकर सुरु होणार IPL चा पुढील हंगाम (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 18, 2026 at 2:37 PM IST

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IPL 2027 Dates : आयपीएलचा यंदाचा हंगाम काही दिवसांपूर्वीच संपला. पुढच्या वर्षीची आयपीएल अजून दूर आहे, पण बीसीसीआयनं आधीच तयारी सुरु केली आहे. वेळापत्रक नंतर जाहीर केलं जाईल, पण तात्पुरत्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. अशी अपेक्षा आहे की पुढची आयपीएल थोडी लवकर सुरु होऊन मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत चालेल. शिवाय, बीसीसीआय सध्या सामन्यांची संख्या वाढवण्याचा विचार करत नाहीये.

आयपीएल 2027 चा हंगाम कधी सुरु होणार : पुढच्या वर्षीची आयपीएल 10 मार्च रोजी सुरु होऊन अंतिम सामना 15 मे रोजी नियोजित आहे. वास्तविक पाहता, उत्तर भारतात मे महिन्याच्या अखेरीस प्रचंड उष्णता असते, ज्यामुळं खेळाडूंना दिवसा खेळणं कठीण होते. हे टाळण्यासाठी, बीसीसीआय स्पर्धा थोडी लवकर सुरु करण्याची योजना आखत आहे. बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी पीटीआयला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत ही माहिती दिली. सैकिया यांनी असंही स्पष्ट केलं की आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचं वेळापत्रक खूप व्यस्त आहे, त्यामुळं सध्या सामन्यांची संख्या वाढवण्याचा विचार केला जात नाही. याचा अर्थ असा की पुढच्या वर्षीच्या आयपीएलमध्येही एकूण 74 सामने खेळवले जातील. त्यानंतरच 94 सामने अपेक्षित आहेत.

पुढील वर्षी आयपीएलला पूर्ण होणार 20 वर्षे : या वर्षीची आयपीएल 29 मार्च रोजी सुरु झाली आणि स्पर्धेचा अंतिम सामना 31 मे रोजी खेळला गेला. देवजित सैकिया म्हणाले की, 15 मे नंतर मान्सूनपूर्व हंगाम सुरु होतो, त्यामुळं हे टाळण्यासाठी स्पर्धा लवकर संपवली जाईल. त्यांनी सांगितलं की, या संदर्भात बीसीसीआय आयपीएल नियामक परिषदेसोबत चर्चा करत असून, लवकरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. पुढील वर्षीची आयपीएल महत्त्वपूर्ण ठरेल, कारण जगातील सर्वात मोठी क्रिकेट स्पर्धा 20 वर्षे पूर्ण करणार आहे.

जानेवारी ते मार्चमध्ये भारत आणि ऑस्ट्रेलिया मालिका : ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघ वर्षाच्या सुरुवातीला भारताचा दौरा करणार आहे. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीअंतर्गत पाच कसोटी सामन्यांची मालिका खेळवली जाईल. ही मालिका 21 जानेवारी रोजी सुरु होईल. मालिकेतील अंतिम कसोटी सामना 27 फेब्रुवारी रोजी सुरु होईल, म्हणजेच अंतिम सामना 3 मार्च रोजी संपेल. यानंतर अवघ्या आठ दिवसांनी आयपीएल सुरु होईल. 3 मार्चनंतर भारतीय संघाचा कोणताही आंतरराष्ट्रीय सामना नियोजित नाही.

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