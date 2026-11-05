धनत्रयोदीपूर्वी IPL 2027 चा पहिला ट्रेड! दोन संघांमध्ये 4 खेळाडूंची अदलाबदली
चेन्नई सुपर किंग्स आणि सनरायझर्स हैदराबादने आगामी इंडियन प्रीमियर लीग हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर संघात चार खेळाडू बदलांची घोषणा केली आहे.
Published : November 5, 2026 at 3:44 PM IST
मुंबई IPL 2027 : आयपीएलचा पुढील हंगाम 2027 मध्ये खेळला जाईल. त्यापूर्वी, संघांना त्यांच्या रिटेन केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर करावी लागेल. दरम्यान, एक महत्त्वपूर्ण बातमी समोर येत आहे. खेळाडूंना रिटेन करण्यापूर्वीच, चेन्नई सुपर किंग्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद या दोन आयपीएल संघांमध्ये चार खेळाडूंच्या अदलाबदलीचा करार निश्चित झाला आहे. या करारामध्ये भारतीय आणि परदेशी खेळाडू, तसंच आंतरराष्ट्रीय सामने खेळलेल्या खेळाडूंचा समावेश आहे.
कोणत्या खेळाडूंमध्ये झाला करार : चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) आणि सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) यांनी पुढील आयपीएल हंगामापूर्वी खेळाडूंच्या अदलाबदलीचा करार निश्चित केला आहे. एकूण चार खेळाडू निश्चित झाले आहेत. इंग्लंडचे लियाम लिव्हिंगस्टाईन आणि जॅक एडवर्ड्स, जे पूर्वी एसआरएचकडून खेळले होते, ते आता सीएसकेमध्ये सामील झाले आहेत. सीएसकेचे खलील अहमद आणि नॅथन एलिस आता एसआरएचकडून खेळतील.
🚨 News 🚨 @ChennaiIPL and @SunRisers have completed a four-player trade ahead of #TATAIPL 2027. Liam Livingstone (INR 6 Crore, revised fee) and Jack Edwards (INR 3 Crore) move to #CSK, while Khaleel Ahmed (INR 4.8 Crore) and Nathan Ellis (INR 2 Crore) join #SRH. Details ▶️ https://t.co/wC0HDKvRzJ— IndianPremierLeague (@IPL) November 5, 2026
लियामला 6 कोटी रुपयांचं नुकसान : दरम्यान, यामुळं सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) मधून चेन्नई सुपर किंग्ज (CSK) मध्ये सामील झालेल्या लियाम लिव्हिंगस्टोनच्या वेतनात आता अंदाजे 6 कोटी रुपयांची कपात झाली आहे. 2025 च्या लिलावात SRH नं लियामला 13 कोटी रुपयांना विकत घेतलं होतं, पण तो जास्त सामने खेळला नाही आणि आता तो पुढच्या वर्षी CSK कडून अंदाजे 6 कोटी रुपये कमी पगारात खेळेल. जॅक एडवर्ड्सला 3 कोटी रुपये मिळत होते आणि तो तेवढ्याच रकमेत आपल्या नवीन संघात सामील होईल.
खलील अहमद जुन्या संघात परतला : CSK नं नॅथन एलिसला अंदाजे 2 कोटी रुपयांना विकत घेतलं होतं, पण दुखापतीमुळं तो संपूर्ण हंगाम खेळू शकला नाही. नंतर चेन्नई सुपर किंग्जनं त्याच्या जागी स्पेन्सर जॉन्सनला करारबद्ध केलं. शिवाय, भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय सामने खेळलेला खलील अहमदही संपूर्ण हंगाम खेळू शकला नाही आणि आता तो पुढच्या वर्षी SRH कडून खेळेल. यापूर्वी सनरायझर्स हैदराबादकडून खेळलेल्या खलीलसाठी ही एक प्रकारे घरवापसीच आहे.
हेही वाचा :
- पॅरिस मास्टर्समध्ये दोन मोठे अपसेट! नोव्हाक जोकोविचसह जागतिक क्रमवारीतील अव्वल झ्वेरेव्ह स्पर्धेतून बाहेर
- फुटबॉल इतिहासातील सर्वात मोठा राडा! एका गोलनंतर मैदानावर वाद, पंचांनी दाखवले तब्बल 51 रेड कार्ड्स
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आशियाई पॅरा गेम्समधील पदक विजेत्या खेळाडूंसोबत साधणार संवाद; किती वाजता होणार कार्यक्रम?