MS Dhoni आज शेवटच्या वेळी मैदानात उतरणार? चेन्नईत होणाऱ्या CSK vs SRH सामन्यापूर्वी चर्चांना उधाण
मवारी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 च्या 63व्या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) आणि सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) संघ आमनेसामने येतील.
Published : May 18, 2026 at 12:13 PM IST
चेन्नई CSK vs SRH Match : सोमवारी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 च्या 63व्या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) आणि सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) संघ आमनेसामने येतील. हा सामना चेन्नईच्या एम.ए. चिदंबरम स्टेडियमवर खेळला जाईल. पाच वेळा आयपीएल चॅम्पियन ठरलेल्या चेन्नई सुपर किंग्सनं या हंगामातील 12 पैकी सहा सामने जिंकले आहेत. अशातच आयपीएल 2026 मधील CSK विरुद्ध SRH सामन्यानंतर धोनी निवृत्त होणार का? या प्रश्नाचं सध्या कोणतंही अधिकृत उत्तर नसलं तरी सामन्यापूर्वीच्या काही घटनांनी त्याच्या निवृत्तीचे संकेत दिले आहेत.
🚨 BIG UPDATE ON CSK 🚨— lndian Sports Netwrk (@IS_Netwrk29) May 18, 2026
- Today, there are going to be two changes in the Chennai Super Kings playing XI.
- Akela Hossain has been picked in the playing XI again today.
- Today, MS Dhoni is going to play his last match at Chepauk. And according to sources, he will play as an… pic.twitter.com/SL7R9W9b2D
चेन्नईला कोणत्याही परिस्थितीत विजय मिळवणं आवश्यक : चेन्नई संघ सध्या गुणतालिकेत सहाव्या स्थानावर आहे. हंगामाची सुरुवात सलग तीन पराभवांनी करुनही, संघ प्लेऑफच्या जागेसाठीच्या शर्यतीत कायम आहे. ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वातील संघ इकाना स्टेडियमवर लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) कडून सात गडी राखून झालेल्या मोठ्या पराभवानंतर या सामन्यात उतरत आहे. प्लेऑफच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी CSK ला आपले उर्वरित दोन्ही सामने जिंकावे लागतील.
सनरायझर्स हैदराबादची प्लेऑफवर नजर : दुसरीकडे, सनरायझर्स हैदराबादनंही खराब सुरुवातीनंतर जोरदार पुनरागमन केलं आहे. 12 पैकी सात सामने जिंकून ते गुणतालिकेत तिसऱ्या स्थानावर आहेत. एसआरएचनं आपल्या पहिल्या चार सामन्यांपैकी तीन सामने गमावले होते. जर सनरायझर्स हैदराबादनं सीएसकेविरुद्धचा हा सामना जिंकला, तर त्यांच्या पात्र ठरण्याची शक्यता लक्षणीयरीत्या वाढेल. गुजरात टायटन्सकडून 87 धावांनी मोठा पराभव पत्करल्यानंतर हा संघ या सामन्यात उतरत आहे.
#CSK & #SRH’s road to Playoffs: Decoded 🔍— Star Sports (@StarSportsIndia) May 18, 2026
A do-or-die battle awaits tonight ⚔️🔥
A win could take either side one step closer to Playoff qualification. Who will hold their nerve in this high-pressure clash? 👀🏏#TATAIPL2026 Race to Playoffs 👉 #CSKvSRH | MON, 18th MAY, 6:30… pic.twitter.com/tqnI7VQg6l
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड काय : चेन्नई सुपर किंग्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात आतापर्यंत 24 आयपीएल सामने खेळले गेले आहेत, ज्यात सीएसकेचं वर्चस्व राहिलं आहे. त्यांनी 16 सामने जिंकले आहेत, तर एसआरएचनं आठ सामने जिंकले आहेत.
सीएसके विरुद्ध एसआरएच सामन्यापूर्वी धोनीचा सराव : धोनीनं निवृत्ती जाहीर करुन बरोबर पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत आणि हा सामना चेन्नईमध्ये खेळला जाणार आहे, जो या हंगामातील सीएसकेचा त्यांच्या घरच्या मैदानावर, चेपॉकमधील, शेवटचा सामना असेल. एसआरएचविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी धोनी नेट्समध्ये घाम गाळताना दिसला होता. या सर्व घडामोडी त्याच्या निवृत्तीच्या निर्णयाकडेच निर्देश करत आहेत.
𝐄𝐤𝐝𝐮𝐦 𝐟𝐢𝐭, 𝐌𝐚𝐡𝐢 𝐛𝐡𝐚𝐢 👌— Star Sports (@StarSportsIndia) May 17, 2026
MS Dhoni is looking as sharp as ever… are we about to see him in action tomorrow at Chepauk? 👀#TATAIPL Race to Playoffs 2026 👉 #CSKvSRH | MON, MAY 18, 6:30 PM pic.twitter.com/pjtBOCIi2m
रैनाचं चेन्नईत आगमन निवृत्तीच्या चर्चेला उधाण : सीएसके विरुद्ध एसआरएच सामन्यापूर्वी धोनीचे जवळचे सहकारी चेन्नईत दाखल होत असल्याच्या बातम्या आहेत. सुरेश रैनादेखील त्या अविस्मरणीय क्षणाचा भाग होण्यासाठी चेन्नईत येत असल्याचं वृत्त आहे. परिणामी, धोनी चेन्नईत सीएसके विरुद्ध एसआरएच सामन्यात खेळणार आणि त्यानंतर आयपीएलमधून निवृत्त होणार, या चर्चा सध्या जोर पकडत आहेत.
हेही वाचा :
- 10 वर्षांनंतर MMA रिंगमध्ये पुनरागमन; रोंडा राउसीनं अवघ्या 17 सेकंदात 'आर्मबार मूव्ह'नं प्रतिस्पर्ध्याला केलं पराभूत
- 50 वर्षांनंतर इटलीनं पटकावलं इटालियन ओपनचं विजेतेपद; यानिक सिनरनं घडवला इतिहास
- हाय-व्होल्टेज सामन्यात दिल्लीचा विजय, राजस्थाननं अव्वल 4 मध्ये पोहोचण्याची संधी गमावली; प्वेऑफची समीकरणं बिघडली