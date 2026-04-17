ETV Bharat / sports

IPL मध्ये आज GT vs KKR मॅच; कोलकाताला हंगामातील पहिला विजय मिळणार?

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 17, 2026 at 10:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अहमदाबाद GT vs KKR Match Today : आयपीएल 2026 च्या 25व्या सामन्यात गुजरात टायटन्सचा सामना कोलकाता नाईट रायडर्सशी होईल. हा सामना जीटीच्या घरच्या मैदानावर, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद इथं खेळवला जाईल. कोलकाता या हंगामातील आपल्या पहिल्या विजयाच्या शोधात असेल. कोलकातानं या हंगामात आतापर्यंत पाच सामने खेळले आहेत, पण त्यांना अद्याप एकही सामना जिंकता आलेला नाही. पंजाब किंग्सविरुद्धचा सामना पावसामुळं रद्द झाल्यानंतर त्यांच्या गुणतालिकेची सुरुवात झाली. दुसरीकडे, गुजरातने या हंगामातील चारपैकी दोन सामने जिंकले आहेत.

सामन्यासाठी खेळपट्टी कशी असेल : अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर फलंदाजी आणि गोलंदाजी यांच्यात चांगली लढत होते. इथं फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांनाही खेळपट्टीची साथ मिळते. मात्र, असं म्हणता येईल की गोलंदाजांपेक्षा फलंदाजांना जास्त फायदा होतो. चांगल्या उसळीमुळं चेंडू बॅटवर व्यवस्थित येतो. गुजरात आणि राजस्थान यांच्यात एक हाय-स्कोअरिंग सामना अपेक्षित आहे. अहमदाबादमध्ये आतापर्यंत एकूण 44 आयपीएल सामने खेळले गेले असून, प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघानं 22 आणि दुसऱ्यांदा फलंदाजी करणाऱ्या संघानंही 22 सामने जिंकले आहेत.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : आयपीएलमधील गुजरात टायटन्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यातील हेड टू हेड विक्रमाबद्दल बोलायचं झाल्यास, दोन्ही संघांमध्ये आतापर्यंत पाच सामने खेळले गेले आहेत, ज्यात गुजरातनं तीन आणि केकेआरनं एक सामना जिंकला आहे. एक सामना पावसामुळं रद्द झाला होता. केकेआरचा जीटीविरुद्धचा एकमेव विजय 2023 मध्ये याच मैदानावर झाला होता. त्या सामन्यात केकेआरनं गुजरात टायटन्सचा 7 गडी राखून पराभव केला होता. 2025 मध्ये दोन्ही संघांमध्ये एक सामना खेळला गेला होता, ज्यात गुजरातने 39 धावांनी विजय मिळवला होता.

गुणतालिकेत दोन्ही संघांची स्थिती काय : गुजरातनं या हंगामातील आपले पहिले दोन सामने जिंकले, पण त्यानंतर सलग दोन सामने गमावले आणि ते आयपीएल 2026 च्या गुणतालिकेत सहाव्या स्थानावर आहेत. कोलकाता नाइट रायडर्सनं आपल्या पाचपैकी चार सामने गमावले आहेत आणि एक सामना पावसामुळं रद्द झाला, त्यामुळं त्यांच्या खात्यात फक्त एक गुण शिल्लक आहे. KKR ची अवस्था अत्यंत बिकट असून, ते गुणतालिकेत तळाशी आहेत.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • गुजरात टायटन्स : शुभमन गिल (कर्णधार), अनुज रावत, जॉस बटलर, कुमार कुशाग्र, शाहरुख खान, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, मानव सुथार, निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर, गुरनूर बराड, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बँटन, पृथ्वी राज यारा, ल्यूक वुड, साई सुदर्शन, अरशद खान.
  • कोलकाता नाइट राइडर्स : अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोडा, उमरान मलिक, कॅमरुन ग्रीन, फिन एलन, मथीशा पथिराना, तेजस्वी सिंह, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, राहुल त्रिपाठी, टिम सायफर्ट, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, रचिन रवींद्र, ब्लेसिंग मुझारबानी, सौरभ दुबे, आणि नवदीप सैनी.

TAGGED:

IPL 2026
KKR REGISTER 1ST WIN OF SEASON
IPL MATCH TODAY
GT VS KKR MATCH PREDICTION
IPL 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.