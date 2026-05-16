कोलकाता संघ 2023 नंतर पहिला विजय मिळवणार, की गुजरात वर्चस्व कायम ठेवणार? प्लेऑफसाठी रंगणार महायुद्ध

आयपीएल 2026 आता आपल्या सर्वात रोमांचक टप्प्यावर पोहोचलं आहे, ज्यात प्रत्येक सामन्यानंतर प्लेऑफचं चित्र बदलत आहे.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 16, 2026 at 12:41 PM IST

कोलकाता KKR vs GT : आयपीएल 2026 आता आपल्या सर्वात रोमांचक टप्प्यावर पोहोचलं आहे, ज्यात प्रत्येक सामन्यानंतर प्लेऑफचं चित्र बदलत आहे. 16 मे रोजी कोलकाता येथील ईडन गार्डन्सवर होणारा सामनाही असाच असेल, ज्यात तीन वेळचे विजेते कोलकाता नाईट रायडर्स 2022 च्या विजेत्या गुजरात टायटन्सचा सामना करतील. एकीकडे, केकेआर आपल्या प्लेऑफच्या आशा जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न करेल, तर दुसरीकडे, गुजरात हा सामना जिंकून आपले प्लेऑफमधील स्थान अधिकृतपणे निश्चित करण्याचा प्रयत्न करेल.

केकेआरसमोर 'करा किंवा मरा' परिस्थिती : अजिंक्य रहाणेच्या नेतृत्वाखालील केकेआरसाठी आयपीएल 2026 चा हंगाम चढ-उतारांनी भरलेला राहिला आहे. संघानं आपले पहिले सहा सामने जिंकले नाहीत, ज्यामुळं त्यांची मोहीम संपली असं मानलं जात होतं. मात्र, कोलकातानं सलग चार सामने जिंकून दमदार पुनरागमन केलं आणि स्वतःला पुन्हा प्लेऑफच्या शर्यतीत आणलं. मात्र, आपल्या शेवटच्या सामन्यात आरसीबीकडून झालेल्या पराभवानं केकेआरच्या अडचणी आणखी वाढवल्या. सध्या, संघ ११ सामन्यांतून 9 गुणांसह गुणतालिकेत आठव्या स्थानावर आहे. कोलकातासाठी समीकरण आता स्पष्ट झालं आहे. जर त्यांना प्लेऑफमध्ये पोहोचायचं असेल, तर त्यांना त्यांचे उर्वरित सर्व सामने जिंकावेच लागतील. यानंतर, नेट रन रेट आणि इतर संघांच्या निकालांवरुन केकेआर अव्वल चारमध्ये स्थान मिळवू शकेल की नाही हे ठरेल.

गुजरातला अव्वल स्थानी पोहोचण्याची संधी : दुसरीकडे शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील गुजरात टायटन्स संघ उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. संघानं सलग पाच सामने जिंकले असून 12 सामन्यांतून 16 गुणांसह गुणतालिकेत दुसऱ्या स्थानावर आहे. जर गुजरातनं आज केकेआरला हरवलं, तर ते आयपीएल 2026 च्या प्लेऑफमध्ये पोहोचणारा पहिला संघ ठरेल. इतकंच नाही, तर ते गुणतालिकेत अव्वल स्थानही मिळवतील.

हेड टू हेड सामन्यांत गुजरातचं वर्चस्व : आतापर्यंत दोन्ही संघांमध्ये एकूण 6 सामने खेळले गेले आहेत, ज्यात गुजरात टायटन्सनं 4, तर केकेआरनं केवळ 1 सामना जिंकला आहे. एक सामना पावसामुळं रद्द झाला होता. विशेष म्हणजे, केकेआरचा गुजरातविरुद्धचा शेवटचा विजय एप्रिल 2023 मध्ये झाला होता. तेव्हापासून गुजरातनं सातत्यानं वरचढपणा राखला आहे. ईडन गार्डन्सवर केकेआर पुनरागमन करते की गुजरात आपली विजयी मालिका कायम ठेवून प्लेऑफमधील आपलं स्थान निश्चित करते, हे पाहणे उत्सुकतेचं ठरेल.

