IPL मध्ये आज CSK vs KKR सामना; धोनी मैदानात उतरणार?
आयपीएल 2026 च्या 22व्या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स एकमेकांसमोर उभे ठाकतील.
Published : April 14, 2026 at 9:24 AM IST
चेन्नई CSK vs KKR Match : आयपीएल 2026 च्या 22व्या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स एकमेकांसमोर उभे ठाकतील. यजमान चेन्नई आणि कोलकाता या दोन्ही संघांसाठी हा सामना अत्यंत महत्त्वाचा आहे. दोन्ही संघ गुणतालिकेत तळाशी आहेत. चेन्नई सुपर किंग्स 9व्या स्थानावर आहे, तर कोलकाता नाईट रायडर्स शेवटच्या म्हणजेच 10व्या स्थानावर आहे. त्यामुळं, दोन्ही संघ आजचा सामना जिंकण्याच्या इराद्यानंच मैदानात उतरतील.
चेन्नईची दुसऱ्या विजयावर नजर : या हंगामात सीएसकेनं चार सामन्यांमध्ये केवळ एकच विजय मिळवला आहे. डेथ ओव्हर्समधील गोलंदाजी ही संघासाठी एक मोठी समस्या आहे, मात्र मागील सामन्यात घरच्या मैदानावर मिळालेल्या विजयामुळं त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. संघाच्या पहिल्या विजयात संजू सॅमसननं महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. संजूनं 56 चेंडूंमध्ये 115 धावांची नाबाद ऐतिहासिक खेळी करुन आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला होता. दुखापतीमुळं संघाबाहेर असलेल्या एमएस धोनीचं संभाव्य पुनरागमन ही संघासाठी सर्वात मोठी बातमी आहे. जर धोनी या सामन्यात खेळला नाही, तर तो पहिल्यांदाच सीएसके विरुद्ध केकेआर सामना चुकवेल. दुसरीकडे, कोलकाता नाईट रायडर्सला अजून एकही विजय नोंदवता आलेला नाही. कोलकातानं चार सामने खेळले असून, त्यापैकी तीनमध्ये त्यांना पराभव पत्करावा लागला आहे. एक सामना पावसामुळं रद्द करण्यात आला होता.
हेड टू हेड सामन्यांमध्ये सीएसकेचं वर्चस्व : आमने-सामनेच्या सामन्यांच्या रेकॉर्डनुसार, या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सचं पारडं जड असल्याचं दिसतं. आतापर्यंत दोन्ही संघांमध्ये खेळल्या गेलेल्या 32 सामन्यांमध्ये, सीएसकेनं 20 वेळा विजय मिळवला आहे, तर केकेआरनं 11 वेळा विजय मिळवला असून एक सामना अनिर्णित राहिला आहे. विशेषतः, चेपॉकमध्ये सीएसकेचा रेकॉर्ड उत्कृष्ट आहे. या मैदानावर खेळल्या गेलेल्या दहा सामन्यांपैकी चेन्नईनं आठ सामने जिंकले आहेत, जे त्यांचं घरच्या मैदानावरचं वर्चस्व दर्शवतं.
चेन्नईची खेळपट्टी कशी असेल : आजचा सामना चेन्नईतील एमए चिदंबरम स्टेडियमवर खेळला जाईल. संकेत असे आहेत की हा सामना अशा खेळपट्टीवर खेळला जाईल जी धावा करण्यासाठी फारशी अनुकूल नाही. विशेषतः पहिल्या डावात तर नाहीच. चेन्नईमध्ये उष्णता शिगेला पोहोचली असून, दिवस आणि रात्र दोन्ही खूप गरम असतात. चेन्नईमध्ये पावसाची शक्यता नाही आणि मैदानावर दव पडण्याचीही शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत प्रेक्षकांना चेन्नईविरुद्धच्या सामन्यात एक चांगला सामना पाहायला मिळू शकतो.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
- चेन्नई सुपर किंग्स : ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, एमएस धोनी, मुकेश चौधरी, रामकृष्ण घोष, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, राहुल चाहर, सरफराज खान, अमन खान.
- कोलकाता नाइट राइडर्स : अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोडा, उमरान मलिक, कॅमरुन ग्रीन, फिन एलन, मथीशा पथिराना, तेजस्वी सिंह, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, राहुल त्रिपाठी, टिम सायफर्ट, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, रचिन रवींद्र, ब्लेसिंग मुझारबानी, सौरभ दुबे, आणि नवदीप सैनी.
