BCCI विराट कोहलीवर बंदी घालणार? मुंबईविरुद्धच्या सामन्यातील एका कृतीनं कारवाईची शक्यता; काय आहे नियम?
Published : April 13, 2026 at 9:24 AM IST
मुंबई Virat Kohli : रविवारी मुंबई इंडियन्स (MI) विरुद्धच्या आयपीएल सामन्यादरम्यान रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) चा स्टार फलंदाज विराट कोहलीनं एका कृतीमुळं चांगलाच चर्चेत आला. रविवारी वानखेडे स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या आयपीएल सामन्यात आरसीबीनं मुंबई इंडियन्स (MI) चा 18 धावांनी पराभव केला. मुंबई इंडियन्स (MI) विरुद्धच्या आयपीएल सामन्यात विराट कोहलीनं 38 चेंडूंमध्ये 50 धावा केल्या. 131.58 च्या स्ट्राईक रेटनं फलंदाजी करताना त्यानं पाच चौकार आणि एक षटकार मारला. विराट कोहली मुंबई इंडियन्स (MI) चा अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्याच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला, ज्याचा झेल सूर्यकुमार यादवनं घेतला.
BCCI विराट कोहलीवर बंदी घालणार : मुंबई इंडियन्स विरुद्धच्या आयपीएल सामन्यादरम्यान, विराट कोहलीने अचानक आपला तोल गमावला आणि रागाच्या भरात सीमारेषा ओलांडताना आपले ग्लोव्हज आणि हेल्मेट फेकून दिलं. याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलेच व्हायरल झाले आहेत. विराट कोहलीनं आयपीएल आचारसंहितेचंही गंभीर उल्लंघन केलं आहे. आयपीएल आचारसंहितेच्या कलम 2.2 नुसार, सामन्यादरम्यान क्रिकेटचे साहित्य/कपडे किंवा मैदानातील उपकरणांचा गैरवापर करणं हा स्तर-1 चा गुन्हा आहे. आता सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की विराट कोहलीवर बंदी घातली जाईल का?
संपूर्ण नियम काय आहे : आयपीएल आचारसंहितेच्या कलम 2.2 नुसार, क्रिकेटशी संबंधित कोणत्याही गोष्टीचा अनादर करणं हा स्तर-1 चा गुन्हा आहे. अशा परिस्थितीत, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) विराट कोहलीवर बंदी घालणार नाही, परंतु त्याच्या सामना शुल्कातून कपात करुन त्याला दंड आकारु शकतं. बीसीसीआय विराट कोहलीवर त्याच्या सामना शुल्काच्या 10-25 टक्के दंड आणि एक डिमेरिट पॉइंट देखील लावू शकते. कलम 2.2 च्या उल्लंघनांमध्ये सामन्यादरम्यान क्रिकेटचं साहित्य फेकणं, विकेटला लाथ मारणे, बॅटने बोर्ड तोडणे किंवा मैदानातील वस्तूंचं नुकसान करणे यांचा समावेश आहे. आचारसंहितेच्या स्तर-1 च्या उल्लंघनासाठी सामनाधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम आणि बंधनकारक असेल.
विराट कोहलीने केला मोठा विक्रम : खरं तर, विराट कोहली हा आयपीएल आणि चॅम्पियन्स लीग टी-20 मधील धावांसह, मुंबई इंडियन्स (MI) विरुद्ध 1000 टी-20 धावा करणारा पहिला फलंदाज ठरला आहे. हा टप्पा गाठण्यासाठी विराट कोहलीला केवळ 20 धावांची गरज होती, ज्या त्यानं अवघ्या 11 चेंडूंमध्ये पूर्ण केल्या. विराट कोहलीनं केएल राहुल (977) आणि शिखर धवन (901) यांना मागे टाकलं. या यादीतील अव्वल 10 खेळाडूंपैकी आठ भारतीय आहेत, तर इतर दोघं एबी डिव्हिलियर्स आणि डेव्हिड वॉर्नर आहेत. विराट कोहलीनं आतापर्यंत मुंबई इंडियन्स (MI) विरुद्ध 37 सामन्यांमध्ये 1030 धावा केल्या आहेत. या कालावधीत विराट कोहलीनं सात अर्धशतकं झळकावली आहेत.
