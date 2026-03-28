पहिल्याच सामन्यात RCB चे खेळाडू हातावर काळी पट्टी बांधून मैदानात; कारण काय?

2026 इंडियन प्रीमियर लीगचा पहिला सामना गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात खेळवला जात आहे.

RCB Players Black Arm Bands
पहिल्याच सामन्यात RCB चे खेळाडू हातावर काळी पट्टी बांधून मैदानात (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 28, 2026 at 7:33 PM IST

बंगळुरु RCB Players Black Arm Bands : 2026 इंडियन प्रीमियर लीगचा पहिला सामना गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात खेळवला जात आहे. यंदाच्या हंगामातील हा पहिला सामना बंगळुरुमधील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळवला जातोय. या सामन्यात आरसीबीचे खेळाडू हातावर काळी पट्टी बांधून मैदानावर उतरले आहेत, याच कारण काय असा प्रश्न चाहत्यांना पडला आहे.

आरसीबीच्या खेळाडूंनी हातावर का बांधली काळी पट्टी : खरं तर, गेल्या वर्षी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनं आयपीएलचं विजेतेपद पटकावल्यानंतर, बंगळूरमधील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर संघासाठी एका कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. मात्र, त्या कार्यक्रमावेळी चाहत्यांच्या मोठ्या संख्येमुळं मैदानाबाहेर झालेल्या चेंगराचेंगरीत आरसीबीच्या 11 चाहत्यांचा मृत्यू झाला होता. या चाहत्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी, आरसीबीचे खेळाडू या सामन्यात हातावर काळी पट्टी बांधून मैदानात उतरले आहेत.

RCB Players Black Arm Bands
पहिल्याच सामन्यात RCB चे खेळाडू हातावर काळी पट्टी बांधून मैदानात (IANS Photo)

RCB नं जारी केलं अधिकृत निवेदन : यासंदर्भात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनं एक अधिकृत निवेदन जारी केलं होतं, ज्यात लिहिलं आहे की, "4 जून रोजी घडलेल्या दुर्दैवी घटनेत प्राण गमावलेल्या आरसीबी परिवारातील 11 सदस्यांना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु श्रद्धांजली अर्पण करेल. त्यांच्या सन्मानार्थ, खेळाडू सराव करताना 11 क्रमांकाची जर्सी घालतील आणि सामन्यांदरम्यान काळी पट्टी बांधतील." या निवेदनात पुढं म्हटलं आहे की, "स्मृतीचं एक चिरस्थायी प्रतीक म्हणून, एम. चिन्नास्वामी स्टेडियममधील अकरा जागा रिकाम्या ठेवल्या जातील. ही त्या चाहत्यांना कायमस्वरुपी श्रद्धांजली असेल, ज्यांचा खंबीर पाठिंबा नेहमीच आरसीबी परिवाराचा एक भाग राहील."

या हंगामासाठी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुचा संघ :

रजत पाटीदार (कर्णधार), टिम डेविड, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिलिप सॉल्ट, जितेश शर्मा, जेकब बेथेल, क्रुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम दार, भुवनेश्‍वर कुमार, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, यश दयाल, नुवान तुषारा, वेंकटेश अय्यर, जेकब डफी, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान, अभिनंदन सिंह, विक्की ओस्टवाल, सात्विक देसवाल

