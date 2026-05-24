'सरपंच' अय्यरची शतकी खेळी, अखेर पंजाबचा विजय; मात्र प्लेऑफचं भवितव्य मुंबईच्या हातात!

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 चा 68वा सामना लखनऊ सुपर जायंट्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यात खेळला गेला. पंजाब किंग्सनं हा सामना 7 गडी राखून जिंकला.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 24, 2026 at 12:09 AM IST

लंखनऊ PBKS Beat LSG : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 चा 68वा सामना 23 मे रोजी, एकाना क्रिकेट स्टेडियमवर लखनऊ सुपर जायंट्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यात खेळला गेला. पंजाब किंग्सनं हा सामना 7 गडी राखून जिंकला. लखनऊनं दिलेलं 197 धावांचं लक्ष्य पंजाबनं 18 षटकांत पूर्ण केलं. या विजयामुळं पंजाब किंग्सचे 15 गुण झाले असून ते सध्या चौथ्या स्थानावर आहेत. मात्र ते प्लेऑफसाठी पात्र होऊ शकले नाहीत.

पंजाबचं भवितव्य मुंबई ठरवणार : जर 24 मे रोजी राजस्थान रॉयल्स मुंबई इंडियन्सकडून हरले, तर पंजाब किंग्स प्लेऑफसाठी पात्र ठरु शकते. त्यानंतर सर्व काही कोलकाता नाईट रायडर्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यातील सामन्यावर अवलंबून असेल. जर केकेआरनं दिल्लीला हरवलं, तर त्यांचेही 15 गुण होतील. अखेरीस, ज्या संघाचा नेट रन रेट चांगला असेल तो प्लेऑफसाठी पात्र ठरेल. सध्या, पंजाबचा नेट रन रेट केकेआरपेक्षा चांगला आहे. पंजाबच्या विजयामुळं दिल्ली कॅपिटल्स अधिकृतपणे स्पर्धेतून बाहेर पडली आहे.

श्रेयस अय्यरचं नाबाद शतक : पंजाब किंग्ससाठी या धावसंख्येचा पाठलाग करताना, त्यांचा कर्णधार श्रेयस अय्यरनं सामना जिंकून देणारी खेळी केली. त्यानं एक दमदार शतक झळकावलं. अय्यर 51 चेंडूंमध्ये 101 धावांवर नाबाद राहिला आणि त्याचा स्ट्राईक रेट 198.04 होता. त्यानं आपल्या खेळीत 11 चौकार आणि 5 षटकार मारले. अय्यरसोबतच, सलामीवीर प्रभसिमरन सिंगनंही 39 चेंडूंमध्ये 69 धावा केल्या, ज्यात त्यानं 7 चौकार आणि 2 षटकार मारले. प्रियांश आर्य पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला. तर कूपर कॉनोली 18 धावांवर बाद झाला. गोलंदाजीत लखनऊकडून वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीनं 2 बळी घेतले, तर अर्जुन तेंडुलकरनं 1 बळी घेतला.

लखनऊकडून इंग्लिशचं अर्धशतक : तत्पुर्वी प्रथम फलंदाजी करताना लखनऊची सुरुवात चांगली झाली नाही. जोश इंग्लिसनं पहिल्या षटकात 16 धावा केल्या, पण दुसऱ्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर अर्शीन कुलकर्णी शून्यावर बाद झाल्यानं संघाला मोठा धक्का बसला. त्यानंतर 20 धावांवर असताना निकोलस पूरन 7 चेंडूंत 2 धावा करुन बाद झाल्यानं संघाला आणखी एक धक्का बसला. त्यानंतर जोश इंग्लिस आणि आयुष बडोनी यांनी 23 चेंडूंत 49 धावांची भागीदारी करुन डाव सावरला. दुर्दैवानं बडोनी 18 चेंडूंत 43 धावा करून बाद झाला. त्यानंतर पंत आणि इंग्लिस यांनी 43 चेंडूंत 65 धावांची भागीदारी केली. या सामन्यात जोश इंग्लिस लखनऊसाठी सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला, त्यानं 9 चौकार आणि 2 षटकारांच्या मदतीनं 44 चेंडूंत 72 धावा केल्या.

