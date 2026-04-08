DC vs GT सामन्यावर संकट; कोणत्या संघाला होणार फायदा?

IPL मध्ये आज दिल्ली कॅपिटल्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात एक महत्त्वाचा सामना खेळला जाईल. हा सामना दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर होणार आहे.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 8, 2026 at 3:01 PM IST

नवी दिल्ली DC vs GT Match : IPL मध्ये आज दिल्ली कॅपिटल्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात एक महत्त्वाचा सामना खेळला जाईल. हा सामना दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर होणार आहे. हा या हंगामातील 14वा सामना आहे. मात्र या सामन्यात पावसाची शक्यता आहे, पावसामुळं सामना रद्द किंवा कमी षटकांचा झाला तर कोणत्या संघाला फायदा होईल? असा प्रश्न चाहत्यांमधून उपस्थित केला जात आहे.

दिल्लीनं आतापर्यंतचे दोन्ही सामने जिंकले : दिल्ली कॅपिटल्स संघ या आयपीएल हंगामात आतापर्यंत उत्कृष्ट कामगिरी करत आहे. अक्षर पटेलच्या नेतृत्वाखाली संघानं आतापर्यंत दोन सामने खेळले असून दोन्ही जिंकले आहेत. संघानं प्रथम लखनऊ सुपर जायंट्सला आणि नंतर मुंबई इंडियन्सलाही पराभूत केलं. संघ सध्या गुणतालिकेत चौथ्या स्थानावर आहे. दिल्ली आज आपल्या घरच्या मैदानावर खेळणार आहे, जिथं धावांचा पाऊस पडत आहे. याचा दिल्ली संघाला फायदा होऊ शकतो.

दिल्लीची फलंदाजी आणि गोलंदाजी खूप मजबूत : दिल्ली कॅपिटल्सचे खेळाडू उत्कृष्ट कामगिरी करत आहेत. संघ केएल राहुल, नितीश राणा आणि डेव्हिड मिलर यांच्याकडून फलंदाजीच्या चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा करत असेल, त्याचबरोबर कुलदीप यादव आणि टी नटराजन यांच्याकडून विकेट्सचीही अपेक्षा करत असेल. आपले पहिले दोन सामने जिंकल्यामुळं, त्यांच्या विजयावर आधारित कामगिरी करण्याचा आत्मविश्वास त्यांच्यात असेल.

गुजरातला पहिल्या विजयाची प्रतिक्षा : दरम्यान गुजरात टायटन्सला अजून आपलं खातं उघडायचं आहे. संघानं आपले पहिले दोन सामने गमावले असून ते सध्या गुणतालिकेत नवव्या स्थानावर आहे. फलंदाजीची संपूर्ण जबाबदारी कर्णधार शुभमन गिल, साई सुदर्शन आणि जॉस बटलर यांच्यावर आहे आणि जर त्यांची कामगिरी खराब झाली तर संघ अडचणीत येईल. शिवाय संघाची गोलंदाजी कमकुवत आहे. रशीद खान आणि मोहम्मद सिराजसारखे गोलंदाज चांगली सुरुवात करुन देण्यात अपयशी ठरत आहेत, ही चिंतेची बाब आहे.

नाणेफेकेची महत्त्वाची भूमिका : या सर्व घटकांचा विचार करता, असं दिसतं की आज दिल्ली कॅपिटल्स संघ कमी ताकदीचा ठरु शकतो. मात्र, आपल्या पहिल्या विजयाच्या शोधात असलेला गुजरात संघही आपली सर्व शक्ती पणाला लावण्यासाठी सज्ज आहे. दिल्लीच्या मैदानाबद्दल बोलायचं झाल्यास, संध्याकाळी दव पडते. जो संघ नाणेफेक जिंकेल, तो प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. या हंगामात आतापर्यंत, नंतर फलंदाजी करणाऱ्या संघांनी अधिक सामने जिंकले आहेत.

पावसामुळं सामना लवकर संपला तर कोणाला फायदा : दरम्यान आज दिल्लीतही पावसाची शक्यता आहे. मात्र, संध्याकाळी 7 वाजता नाणेफेक आणि 7:30 वाजता सामना सुरु होण्याच्या वेळेदरम्यान फारसा पाऊस पडणार नाही. दिवसाच्या पावसामुळं संध्याकाळी खेळपट्टीवर ओलावा राहू शकतो. जर पावसामुळं सामन्यात व्यत्यय आला आणि सामना षटकांच्या संख्येवर आला तर डकवर्थ-लुईस पद्धतीनुसार निकाल निश्चित होईल. नंतर फलंदाजी करणाऱ्या संघाला फायदा होऊ शकतो.

हेही वाचा :

  1. IPL दरम्यान दिग्गज क्रिकेटपटूला अटक अन् जामीन; 7 मे रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश
  2. IPL मध्ये सलग तिसऱ्या सामन्यात पावसाचा व्यत्यय येणार? कसं असेल दिल्लीचं वातावरण, वाचा सविस्तर
  3. सुसाट धावणाऱ्या दिल्ली 'राजधानी एक्सप्रेस'ला गुजरात ब्रेक लावणार? कसा पाहायचा लाईव्ह सामना?

