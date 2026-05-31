IPL चा आज महामुकाबला! जगातील सर्वात मोठ्या स्टेडियममध्ये RCB vs GT ट्रॉफीसाठी भिडणार

जवळपास दोन महिनं चाललेल्या या स्पर्धेत 73 रोमांचक सामने खेळल्यानंतर, दोन संघ अंतिम सामन्यात भिडण्यासाठी सज्ज झाले आहेत.

जगातील सर्वात मोठ्या स्टेडियममध्ये RCB vs GT ट्रॉफीसाठी भिडणार (IANS and ETV Bharat Graphics)
Published : May 31, 2026 at 1:09 PM IST

अहमदाबाद RCB vs GT Final : क्रिकेट चाहते ज्या दिवसाची आतुरतेनं वाट पाहत होते तो दिवस अखेर आला आहे. आयपीएल 2026 च्या अंतिम सामन्यासाठी मैदान सज्ज झालं आहे. जवळपास दोन महिनं चाललेल्या या स्पर्धेत 73 रोमांचक सामने खेळल्यानंतर, दोन संघ अंतिम सामन्यात भिडण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. हा विजेतेपदाचा सामना अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाईल, जिथं एक संघ विजेतेपद पटकावून इतिहास रचेल, तर दुसऱ्या संघाचं स्वप्न अपूर्णच राहील. परिणामी, हा सामना अत्यंत रोमांचक आणि चित्तवेधक होण्याची अपेक्षा आहे.

आरसीबी दुसऱ्यांदा जेतेपद मिळवणार : आयपीएल 2026 चा अंतिम सामना आज, रविवार, 31 मे रोजी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात खेळला जाईल. गतविजेत्या आरसीबीनं पहिल्या क्वालिफायरमध्ये गुजरातला 92 धावांनी पराभूत करुन अंतिम फेरीत प्रवेश केला, तर गुजरातनं दुसऱ्या क्वालिफायरमध्ये राजस्थान रॉयल्सला 7 गडी राखून पराभूत करुन अंतिम फेरीत प्रवेश केला. आता, हे दोन्ही संघ ट्रॉफीसाठी एकमेकांसमोर उभे ठाकतील. रजत पाटीदारच्या नेतृत्वाखाली बंगळूर संघ सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद राखण्याचा प्रयत्न करेल, तर शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील गुजरात संघ सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावण्याचे ध्येय ठेवेल.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड काय : आयपीएलच्या इतिहासात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात एकूण 9 सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी आरसीबीनं 5, तर जीटीनं 4 सामने जिंकले आहेत. आयपीएल 2026 मध्ये हे दोन्ही संघ 3 वेळा एकमेकांसमोर आले असून, त्यात आरसीबी 2-1 नं आघाडीवर आहे.

खेळपट्टी कशी असेल : आयपीएल 2026 च्या अंतिम सामन्यासाठी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियममधील खेळपट्टी फलंदाजीसाठी अनुकूल मानली जाते. हे मैदान बऱ्याच काळापासून फलंदाजीसाठी अनुकूल खेळपट्टी म्हणून ओळखलं जातं, जिथं चेंडू चांगल्या उसळीसह आणि वेगानं बॅटवर येतो. फलंदाज, विशेषतः लाल मातीच्या खेळपट्टीवर, मुक्तपणे फटके खेळू शकतात आणि मोठ्या धावसंख्येची अपेक्षा असते. या मैदानावर पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या 160 ते 180 धावांच्या दरम्यान असते, तर 170 आणि 180 पेक्षा जास्त धावा करणं अनेकदा आव्हानात्मक ठरते.

सामना कुठं पाहायचा : आयपीएल 2026 चा अंतिम सामना रविवार, 31 मे 2026 रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाईल. विजेतेपदाचा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:30 वाजता सुरु होईल, ज्यापूर्वी अर्धा तास आधी नाणेफेक होईल. अंतिम सामन्याचं भारतात स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपण केलं जाईल. जिओहॉटस्टार ॲप आणि वेबसाइटवर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल. चाहते विविध भाषांमध्ये विजेतेपदाच्या सामन्याचा आनंद घेऊ शकतील.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरु : वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जेकब डफी, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम दार, रोमारियो शेफर्ड, सुयश शर्मा, कनिष्क चौहान, अभिनंदन सिंह, जॉर्डन कॉक्स, फिलिप साल्ट, रिचर्ड ग्लीसन, स्वप्निल सिंह, विक्की ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा, मंगेश यादव, सात्विक देसवाल.
  • गुजरात टायटंस : साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), जॉस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंग्टन सुंदर, राहुल तेवतिया, निशांत सिंधु, जेसन होल्डर, राशिद खान, रविश्रीनिवासन साई किशोर, कगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत, कुमार कुशाग्र, अरशद खान, ल्यूक वुड, कॉनर एस्टरहुइजन, ईशांत शर्मा, जयंत यादव, शाहरुख खान, कुलवंत खेजरोलिया, मानव सुथार, गुरनूर बराड, अशोक शर्मा.

