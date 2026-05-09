फिन ॲलननं 11 वर्षांनंतर केला मोठा कारनामा; कोणत्या देशानं झळकावली सर्वाधिक शतकं?
आयपीएल 2026 मध्ये खराब सुरुवातीनंतर कोलकाता नाईट रायडर्सनं सलग चौथा विजय नोंदवला. यात ॲलननं अवघ्या 47 चेंडूंमध्ये नाबाद 100 धावा ठोकल्या
Published : May 9, 2026 at 12:50 PM IST
नवी दिल्ली Most Century in IPL : आयपीएल 2026 मध्ये खराब सुरुवातीनंतर कोलकाता नाईट रायडर्सनं सलग चौथा विजय नोंदवला. अजिंक्य रहाणेच्या नेतृत्वाखालील संघाचा हा चौथा विजय दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध होता, ज्यात सलामीवीर फिन ॲलननं स्फोटक शतक झळकावलं. ॲलननं अवघ्या 47 चेंडूंमध्ये नाबाद 100 धावा ठोकल्या आणि 11 वर्षांत आयपीएलमध्ये शतक झळकावणारा तो पहिला न्यूझीलंडचा फलंदाज ठरला.
Sixes galore from Finn Allen... his 10th of the match seals the chase and his stunning 47-ball 💯 #IPL2026 #DCvKKR pic.twitter.com/00GSJTEYRv— Cricbuzz (@cricbuzz) May 8, 2026
कीवींचा दुसराच फलंदाज : फिन ॲलनची ही स्फोटक खेळी 8 मे रोजी नवी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर झाली. त्यानं षटकार मारुन आपलं शतक पूर्ण केलं आणि कोलकातानं त्याच षटकारावर लक्ष्य गाठलं. आपल्या खेळीत या उजव्या हाताच्या फलंदाजानं केवळ पाच चौकार पण 10 उत्तुंग षटकार ठोकले. आयपीएलमध्ये शतक झळकावणारा तो न्यूझीलंडचा केवळ दुसरा फलंदाज ठरला. त्याच्या आधी, केवळ ब्रेंडन मॅककुलमनं 2008 आणि 2015 मध्ये दोन शतकं झळकावून हा पराक्रम केला होता.
आयपीएलच्या इतिहासात आतापर्यंत किती शतकं : पण तुम्हाला माहित आहे का की आयपीएलमध्ये आतापर्यंत किती शतकं झाली आहेत? कोणत्या देशाच्या खेळाडूंनी सर्वाधिक शतकं केली आहेत? पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे 122. आयपीएलच्या इतिहासातील पहिल्या सामन्यापासून आतापर्यंत 19 हंगामांमध्ये या स्पर्धेत एकूण 122 शतकं झाली आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, पहिलं शतक करणाऱ्या मॅककुलमच्या देशानं म्हणजेच न्यूझीलंडनं केवळ तीन शतकं केली आहेत, त्यापैकी दोन शतकं मॅककुलमनं केली आहेत. दुसऱ्या प्रश्नाच्या उत्तराचा अंदाज लावणं कठीण नाही. ही एक भारतीय टी-20 लीग असल्याने, साहजिकच भारतीय फलंदाजांनी सर्वाधिक शतकं केली आहेत.
A 47-ball ton with the last 55 runs coming in only 16 balls 🤯
Finn Allen finishes with 100* in a successful run chase of 143 🔥🔥
कोणत्या देशाच्या फलंदाजांनी किती शतकं केली : आयपीएलमध्ये आतापर्यंत झालेल्या एकूण 122 शतकांपैकी 63, म्हणजेच निम्म्याहून अधिक, शतकं भारतीय फलंदाजांनी केली आहेत. विराट कोहलीनं सर्वाधिक शतकं (8) केली आहेत, तर केएल राहुलनं सहा आणि संजू सॅमसननं पाच शतकं केली आहेत. या यादीत ऑस्ट्रेलिया 20 शतकांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. इंग्लंड 14 शतकांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे, त्यापैकी निम्मी (7) शतक जॉस बटलरनं झळकावली आहेत. दक्षिण आफ्रिका (12 शतकं) चौथ्या स्थानावर आहे. त्यांच्या व्यतिरिक्त, वेस्ट इंडिजनंही शतके झळकावली असून, त्यापैकी सहा शतकं ख्रिस गेलनं केली आहेत. श्रीलंकेच्या खेळाडूंनी दोन शतकं केली आहेत.
