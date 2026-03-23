IPL 2026: विराट कोहलीला मैदानात प्रत्यक्ष खेळताना बघायचं? करावं लागेल 'हे' काम

आगामी आयपीएलच्या पार्श्वभूमीवर आरसीबीनं आयपीएल 2026 च्या सर्व घरच्या सामन्यांसाठी तिकिटांच्या किमती जाहीर केल्या आहेत.

RCB Tickets
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 23, 2026 at 12:40 PM IST

बंगळूरु RCB Tickets : आयपीएल 2026 अगदी जवळ आली आहे, आणि बंगळूरुचे चाहते विशेषतः आनंदी असतील, कारण आरसीबीचे सर्व घरचे सामने आयोजित करण्यासाठी ऐतिहासिक एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमला ​​अखेर मंजुरी मिळाली आहे. गतविजेता आरसीबी संघ 28 मार्च रोजी सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध आपला पहिला सामना याच स्टेडियमवर खेळणार आहे.

आरसीबीच्या तिकिटांच्या किमती जाहीर : आगामी आयपीएलच्या पार्श्वभूमीवर आरसीबीनं आयपीएल 2026 च्या सर्व घरच्या सामन्यांसाठी तिकिटांच्या किमती जाहीर केल्या आहेत. संघाच्या 'RCBians Official' या फॅन पेजनं किमतींची संपूर्ण यादी प्रसिद्ध केली आहे. चाहते त्यांच्या सोयीनुसार आणि खरेदी क्षमतेनुसार तिकिटं निवडू शकतात.

तिकिटांच्या किमती काय : सर्वात स्वस्त तिकिटं ₹3,750 (सुरुवातीची किंमत) ते ₹4,875 (डायनॅमिक रेट) या दरम्यान आहेत, तर सर्वात महागडी तिकिटं ₹47,000 (सुरुवातीची किंमत) ते ₹65,800 (डायनॅमिक रेट) या दरम्यान आहेत. प्लॅटिनम लाउंजची किंमत ₹25,000 ते ₹35,000 दरम्यान आहे. तर संपूर्ण हॉस्पिटॅलिटीचा समावेश असलेल्या सहा तिकीट श्रेणी आहेत. दोन श्रेणींमध्ये फक्त 'खाद्यपदार्थ' हा पर्याय उपलब्ध आहे, तर पाच तिकीट श्रेणींमध्ये केवळ 'खरेदी' करण्याचा पर्याय आहे. यामुळं चाहत्यांना त्यांच्या आवडत्या संघाच्या सामन्यांचा आनंद घेता येईल.

तिकिटं कुठं आणि केव्हा खरेदी करायची? : आरसीबीच्या अधिकृत ट्विटर हँडलनुसार, तिकिटं केवळ संघाच्या अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध असतील. मात्र, या सर्व घोषणा होऊनही, तिकीट विक्री केव्हा सुरु होईल हे अद्याप स्पष्ट नाही. सध्या, केवळ 20 सामन्यांचं वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं आहे, ज्यापैकी दोन सामने चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होणार आहेत. 28 मार्चनंतर, 5 एप्रिल रोजी चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध एक सामना आयोजित केला जाईल.

सामन्याच्या दिवशी मोफत मेट्रो सेवा : आरसीबी फ्रँचायझीनं असंही जाहीर केलं आहे की, सामन्याच्या दिवशी वैध टीम तिकीट असलेल्या चाहत्यांना बंगळूरु मेट्रोचा मोफत प्रवास करता येईल. यासाठी, तुम्हाला फक्त प्रवेश आणि बाहेर पडण्याच्या ठिकाणी मेट्रो तिकिटाचा क्यूआर कोड स्कॅन करावा लागेल.

