CSK चाहत्यांसाठी खुशखबर! 'या' दिवशी एमएस धोनी खेळणार मॅच?

आयपीएल 2026 मधील चेन्नई सुपर किंग्सचा प्रवास आतापर्यंत अत्यंत निराशाजनक राहिला आहे.

Published : April 6, 2026 at 7:19 PM IST

नवी दिल्ली MS Dhoni Return : आयपीएल 2026 मधील चेन्नई सुपर किंग्सचा प्रवास आतापर्यंत अत्यंत निराशाजनक राहिला आहे. संघाला सलग तीन पराभव पत्करावं लागले आहेत. त्यांचा पुढचा सामना शनिवारी दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध आहे. मात्र, त्याआधी संघाला एक मोठा दिलासा मिळू शकतो. दुखापतग्रस्त एमएस धोनी आणि डेवाल्ड ब्रेविस दोघंही पुढच्या सामन्यात खेळण्याची शक्यता आहे.

धोनीनं खेळला नाही एकही सामना : इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार चेन्नई सुपर किंग्सला पाच आयपीएल विजेतेपदं मिळवून देणारा माजी कर्णधार एमएस धोनी येत्या काही दिवसांत फिटनेस चाचणी देणार आहे. जर तो या चाचणीत यशस्वी झाला तर शनिवारी चेपॉकमध्ये दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध तो मैदानात उतरु शकतो. प्री-सीझन कॅम्पदरम्यान धोनीला दुखापत झाली होती, ज्यामुळं तो आतापर्यंत आयपीएल 2026 मध्ये एकही सामना खेळू शकलेला नाही. 44 वर्षीय धोनी संघासोबत परदेशातील सामन्यांसाठी प्रवास करत नाही आणि गेल्या शुक्रवारी चेपॉकमध्ये पंजाब किंग्सविरुद्ध झालेल्या घरच्या सामन्यातही तो अनुपस्थित होता. जरी तो संघासोबत नियमितपणे सराव सत्रांमध्ये सहभागी होत असला तरी, नियमांमुळं तो सामन्याच्या दिवशी स्टेडियमवर जाऊ शकला नाही.

धोनीचा कसून सराव : पंजाब किंग्सविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी धोनीनं मैदानावर भरपूर फलंदाजीचा सराव केला होता. सामन्याच्या एक दिवस आधी त्यानं मुख्य स्टेडियमवरील सराव खेळपट्ट्यांवरही कोणत्याही अडचणीशिवाय फलंदाजी केली. असं असूनही, फ्रँचायझी त्याला मैदानात उतरवण्याची घाई करण्याऐवजी पूर्णपणे बरे होण्यासाठी वेळ देऊ इच्छिते. त्यामुळं शनिवारच्या सामन्यात धोनीच्या खेळण्याची शक्यता खूप प्रबळ मानली जात आहे.

ब्रेविसही संघात परतणार : त्याचप्रमाणे डिवाल्ड ब्रेविसबाबतही एक आनंदाची बातमी आहे. या मधल्या फळीतील फलंदाजाची अनुपस्थिती चेन्नई सुपर किंग्सला पहिल्या तीन सामन्यांमध्ये स्पष्टपणे जाणवली आहे. प्री-सीझन कॅम्पदरम्यान ब्रेविसलाही बरगडीला दुखापत झाली होती, ज्यामुळं तो या हंगामात आतापर्यंत एकही सामना खेळलेला नाही. जरी तो संघासोबत गुवाहाटी आणि नंतर बंगळुरुला गेला होता, तरी पूर्णपणे तंदुरुस्त नसल्यामुळं अंतिम 12 खेळाडूंमध्ये त्याचा समावेश नव्हता. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुविरुद्धच्या पराभवानंतर, मुख्य प्रशिक्षक स्टीफन फ्लेमिंग यांनी सांगितलं की ब्रेविस संघात परतण्याच्या जवळ आहे. ब्रेविसचं पुनरागमन चेन्नई सुपर किंग्ससाठी मोठा दिलासा ठरु शकतं, कारण त्याच्या अनुपस्थितीत त्यांची मधली फळी खूपच कमकुवत दिसत आहे.

