IPL 2026 मध्ये किती सामने होणार? कधी जाहीर होणार संपूर्ण वेळापत्रक? मोठी अपडेट समोर

नवीन आयपीएल हंगाम सुरु होण्यास एका आठवड्यापेक्षा कमी कालावधी उरला आहे, मात्र अद्यापही स्पर्धेचं संपूर्ण वेळापत्रक अद्याप जाहीर झालेलं नाही.

IPL 2026
IPL 2026 मध्ये किती सामने होणार? (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 23, 2026 at 9:27 AM IST

मुंबई IPL 2026 : नवीन आयपीएल हंगाम सुरु होण्यास एका आठवड्यापेक्षा कमी कालावधी उरला आहे, मात्र अद्यापही स्पर्धेचं संपूर्ण वेळापत्रक अद्याप जाहीर झालेलं नाही. काही दिवसांपूर्वीच, बीसीसीआयनं 28 मार्च ते 12 एप्रिलपर्यंतचं वेळापत्रक जाहीर केलं होतं, ज्यामध्ये केवळ 20 सामन्यांचा समावेश होता. तेव्हापासून, हंगामातील उर्वरित सामन्यांच्या तारखा जाणून घेण्यासाठी सर्वजण वाट पाहत आहेत. पण एक प्रश्न अनुत्तरित आहे, आयपीएल 2026 मध्ये किती सामने खेळले जातील? पूर्वीप्रमाणेच 74 सामने होतील की ही संख्या वाढेल? आता, एका अहवालानं पुष्टी केली आहे की 74 सामने होतील आणि उर्वरित 54 सामन्यांच्या तारखा नवीन हंगाम सुरु होण्यापूर्वी जाहीर केल्या जातील.

किती सामने शिल्लक, कधी जाहीर होईल वेळापत्रक : गेल्या काही दिवसांपासून, बीसीसीआय यावेळी सामन्यांची संख्या 80 पर्यंत वाढवू शकते अशी सतत अटकळ बांधली जात आहे. मात्र, क्रिकबझच्या अहवालानुसार, तसं होणार नाही. अहवालानुसार, आयपीएल 2026 साठी केवळ 54 सामन्यांचं वेळापत्रक निश्चित करणं बाकी आहे आणि बीसीसीआय 26 मार्चपर्यंत हे जाहीर करेल अशी अपेक्षा आहे. अहवालानुसार, बोर्डानं सर्व फ्रँचायझींना कळवलं आहे की या सामन्यांचं वेळापत्रक अद्याप निश्चित झालेलं नाही, परंतु यासाठी 3-4 दिवस लागू शकतात.

विधानसभा निवडणुकांमुळं वेळापत्रकाला विलंब : विधानसभा निवडणुकांच्या तारखांच्या घोषणेची वाट पाहत असताना बीसीसीआयनं केवळ पहिल्या 20 सामन्यांचं वेळापत्रक जाहीर केलं. विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा आता जाहीर झाल्या आहेत. तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये आयपीएल सामने नियोजित आहेत. त्यामुळं, या राज्यांमध्ये मतदानाच्या दिवशी चेन्नई (23 एप्रिल), कोलकाता (23 आणि 29 एप्रिल) आणि गुवाहाटी (9 एप्रिल) इथं सामने होणार नाहीत. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 29 एप्रिलपर्यंत मतदान संपेल आणि 4 मे रोजी मतमोजणी होईल. परिणामी, या तारखांदरम्यान या राज्यांमध्ये आयपीएलचे सामने खेळले जाणार नाहीत.

राजस्थान रॉयल्स आपले घरचे सामने कुठं खेळणार? : याव्यतिरिक्त, आगामी वेळापत्रकाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे राजस्थान रॉयल्स आपले घरचे सामने कुठं खेळणार आहे. प्राथमिक वेळापत्रकानुसार राजस्थानचे तिन्ही घरचे सामने आसाममधील गुवाहाटी इथं खेळवले जाणार आहेत. पण उर्वरित चार सामनेही तिथंच खेळले जातील का, की संघाला त्यांच्या जयपूर या मायदेशी खेळता येईल, किंवा ते दुसऱ्या स्टेडियममध्ये खेळतील? हे प्रश्न सध्या अनुत्तरीत आहेत. स्पर्धेबद्दल बोलायचं झाल्यास, ती 28 मार्च रोजी सुरू होईल आणि अंतिम सामना 31 मे रोजी होणार आहे, हे स्पष्ट आहे.

TAGGED:

IPL 2026
WHEN BCCI RELEASE FULL IPL SCHEDULE
SCHEDULE OF IPL HERE
BIG UPDATE ON IPL SCHEDULE
IPL 2026

