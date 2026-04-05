एमएस धोनी IPL मध्ये कधी खेळणार? CSK च्या कर्णधारानं दिली मोठी अपडेट
चेन्नई सुपर किंग्स आयपीएल 2026 मधील आपला तिसरा सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुविरुद्ध खेळत आहे, ज्यामध्ये त्यांचा स्टार खेळाडू एमएस धोनी सामन्याबाहेर आहे.
Published : April 5, 2026 at 8:26 PM IST
बंगळुरु MS Dhoni in IPL : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19व्या हंगामातील 11वा सामना बंगळुरु येथील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यात खेळला जात आहे. सीएसकेचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडनं सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु सर्वांचं लक्ष सीएसकेच्या प्लेइंग इलेव्हनवर होते, ज्यात एमएस धोनीचं पुनरागमन अपेक्षित होतं, परंतु तो या सामन्यासाठी अजूनही पूर्णपणे तंदुरुस्त नाही. नाणेफेकीच्या वेळी सीएसकेचा कर्णधार गायकवाडनं धोनीच्या तंदुरुस्तीबद्दलच्या प्रश्नांनाही उत्तर दिलं.
Ruturaj Gaikwad said - "MS Dhoni is slowly slowly back is on track. He will returns very soon".
16 वर्षांनंतर आयपीएलमध्ये आरसीबीविरुद्ध धोनी खेळणार नाही : एमएस धोनीला आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी कर्णधारांपैकी एक मानलं जातं, परंतु गेल्या काही हंगामांपासून तो तंदुरुस्तीच्या समस्यांशी झुंजत आहे. 16 वर्षांत प्रथमच, आरसीबीविरुद्धच्या सामन्यासाठी एम एस धोनी प्लेइंग इलेव्हनचा भाग नाही. यापूर्वी, 2010 च्या आयपीएल हंगामात जेव्हा धोनी चेन्नई सुपर किंग्सचं कर्णधारपद भूषवत होता, तेव्हा तो आरसीबीविरुद्ध खेळला नव्हता आणि सुरेश रैनानं कर्णधारपदाची जबाबदारी स्वीकारली होती. या हंगामात धोनी मैदानावर कधी परत येईल हे अद्याप अस्पष्ट आहे.
🚨Big Shock news for CSK fans 🚨— Rinshupatel🇮🇳 (@Rinshupatel93) April 5, 2026
MS DHONI will not be playing today against RCB.
First time seeing CSK vs RCB without thala on the field feels unreal. The aura,The calm.The magic all missing tonight.
Cricket won't feel the same today 🥲#dhoni #RCBvsCSK pic.twitter.com/t5LlH9o3RH
काय म्हणाला ऋतुराज : आरसीबीविरुद्धच्या नाणेफेकीदरम्यान एमएस धोनीच्या तंदुरुस्तीबद्दल विचारलं असता, चेन्नई सुपर किंग्सचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडनं सांगितलं की, "एमएस धोनी हळूहळू सावरत आहे, कधीकधी पूर्णपणे बरे होण्यासाठी थोडा वेळ लागतो. जर तो खेळण्यासाठी तयार असेल, तर तो लवकरच परत येईल." धोनी दुखापतीमुळं संघाबाहेर आहे आणि सीएसकेनं हंगामाच्या सुरुवातीलाच जाहीर केलं होते की तो पहिल्या दोन आठवड्यांसाठी संघाबाहेर राहील. सीएसकेची या आयपीएल हंगामाची सुरुवात खराब झाली असून, त्यांनी आपले दोन्ही सलामीचे सामने गमावले आहेत. त्यामुळं, तिसरा सामना त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
