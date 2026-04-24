सात सामन्यांत पाच पराभव झेलणाऱ्या मुंबईचं प्लेऑफमध्ये पोहोचणं कठीण; काय आहे समीकरण?
आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्सची कामगिरी निराशाजनक राहिली आहे. सात सामन्यांनंतर मुंबईकडे केवळ चार गुण आहेत.
Published : April 24, 2026 at 3:40 PM IST
मुंबई MI Playoffs : आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्सची कामगिरी निराशाजनक राहिली आहे. संघानं हंगामातील आपला पहिला सामना जिंकला, जो 2012 नंतरचा त्यांचा पहिला विजय होता. मात्र, त्यानंतर त्यांना सलग चार सामन्यांमध्ये पराभव पत्करावा लागला. आपल्या सहाव्या सामन्यात मुंबईनं गुजरात टायटन्सला 99 धावांनी पराभूत केलं, परंतु सातव्या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सकडून 103 धावांनी पराभव पत्करला. सात सामन्यांनंतर मुंबईकडे केवळ चार गुण आहेत.
मुंबई इंडियन्ससाठी प्लेऑफचं समीकरण : मुंबई इंडियन्स सध्या आयपीएल 2026 च्या गुणतालिकेत आठव्या क्रमांकावर आहे. त्यांना अजून सात सामने खेळायचे आहेत. प्लेऑफमध्ये सहज स्थान मिळवण्यासाठी त्यांना किमान आणखी सहा सामने जिंकावे लागतील. 16 गुणांसह मुंबई इंडियन्स प्लेऑफसाठी पात्र ठरेल. प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी 14 गुण पुरेसे आहेत. मात्र, मुंबईला आपला नेट रन रेट सुधारावा लागेल. सध्या संघाचा नेट रन रेट उणे 0.736 आहे.
मुंबईनं यापूर्वीही पाहिली आहे अशी परिस्थिती : ही परिस्थिती मुंबई इंडियन्ससाठी नवीन नाही. हा संघ नेहमीच हळू सुरुवात करणारा मानला जातो. आपली लय पकडण्यासाठी त्यांना अर्धी आयपीएल लागते. आयपीएल 2015 मध्ये, मुंबईकडे 7 सामन्यांमधून फक्त 4 गुण होते. त्यानंतरच्या 7 सामन्यांपैकी 6 सामने जिंकून, संघ प्लेऑफमध्ये पोहोचला आणि चॅम्पियन बनला. 2014 मध्ये, 7 सामन्यांमधून फक्त 4 गुण असूनही संघ प्लेऑफमध्ये पोहोचला होता. गेल्या हंगामात, संघाकडे 7 सामन्यांमधून 6 गुण होते, आणि त्यानंतरही संघाला प्लेऑफमधील आपले स्थान निश्चित करता आलं.
मुंबईचा दारुण पराभव : मुंबई इंडियन्सला, हंगामातील 33व्या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सकडून दारुण पराभव पत्करावा लागला. प्रथम फलंदाजी करताना, संजू सॅमसनच्या शतकाच्या जोरावर सीएसकेन 207 धावा फलकावर लावल्या. प्रत्युत्तरात, मुंबईचा संघ 19 षटकांत केवळ 104 धावाच करु शकला आणि 103 धावांनी सामना गमावला. 7 सामन्यांमधील मुंबईचा हा 5वा पराभव आहे, तर सीएसके संघानं या हंगामातील आपला तिसरा सामना जिंकला आहे. विशेष म्हणजे आयपीएलच्या इतिहासात हा मुंबईचा धावांच्या बाबतीत सर्वात मोठा पराभव ठरला.
