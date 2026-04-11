'बॉल पाहतो, बॉलर नाही'; दिग्गज गोलंदाजांची धुलाई केल्यानंतर वैभवचं मोठं वक्तव्य
आयपीएल 2026 मध्ये युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी आपल्या स्फोटक फलंदाजीनं चाहत्यांना मोहित करत आहे.
Published : April 11, 2026 at 10:40 AM IST
गुवाहाटी Vaibhav Sooryavanshi Statement : आयपीएल 2026 मध्ये युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी आपल्या स्फोटक फलंदाजीनं चाहत्यांना मोहित करत आहे. हा 15 वर्षीय स्टार फलंदाज आतापर्यंत आयपीएल 2026 मध्ये सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू आहे. त्यानं 7 एप्रिल रोजी गुवाहाटीमध्ये मुंबई इंडियन्सचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराहच्या गोलंदाजीवर षटकार ठोकले होते आणि आता त्यानं आरसीबीविरुद्धच्या सामन्यात जोश हेझलवूडला धुतलं आहे. या दिग्गज गोलंदाजांविरुद्ध सूर्यवंशीच्या फलंदाजीनं सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे. आता, वैभवनं यावर आपलं मौन सोडलं आहे.
वैभव सूर्यवंशीचं मोठं वक्तव्य : आरसीबीविरुद्धच्या सामन्यानंतर बक्षीस वितरण समारंभात वैभव सूर्यवंशी दिसला. त्याला अव्वल गोलंदाजांविरुद्धच्या त्याच्या निर्भय फलंदाजीबद्दल विचारण्यात आलं. सूर्यवंशीने स्पष्ट केलं की तो फक्त चेंडू पाहतो, गोलंदाज नाही आणि म्हणूनच तो प्रत्येक गोलंदाजाविरुद्ध मोठे फटके मारु शकतो. तो म्हणाला, "मी फक्त चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न करत होतो. मी गोलंदाजाकडे न पाहता चेंडूनुसार खेळतो."
🚨VAIBHAV ON PLAYING AGAINST BUMRAH & HAZELWOOD🚨
Vaibhav Suryavanshi said🎙️- " i try to play the ball & not the bowler, and play my game".🔥
आरसीबीविरुद्ध 78 धावांची वादळी खेळी : वैभव सूर्यवंशीनं गुवाहाटी इथं आरसीबीविरुद्धच्या सामन्यात आपल्या फलंदाजीचं कौशल्य सिद्ध केलं. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुच्या गोलंदाजी आक्रमणासमोर 202 धावांचं मोठं लक्ष्य गाठणं राजस्थान रॉयल्ससाठी सोपं नव्हतं. मात्र, वैभव सूर्यवंशीच्या स्फोटक फलंदाजीनं सामन्याचं चित्र पालटलं. त्यानं 15 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केले आणि त्यानंतरही तो थांबला नाही. त्यानं 26 चेंडूंमध्ये 8 चौकार आणि 7 षटकारांसह 300 च्या उत्कृष्ट स्ट्राईक रेटनं 78 धावा केल्या. यामुळं राजस्थान रॉयल्सच्या विजयाचा मार्ग मोकळा झाला.
आयपीएल 2026 मध्ये वैभव सूर्यवंशीची आतापर्यंतची कामगिरी : वैभव सूर्यवंशी सध्या आयपीएल 2026 मध्ये ऑरेंज कॅपचा मानकरी आहे. त्यानं आतापर्यंत 4 सामने खेळून एकूण 200 धावा केल्या आहेत. आतापर्यंत त्यानं स्पर्धेत एकूण 18 चौकार आणि 18 षटकार मारले आहेत. सूर्यवंशीनं सीएसके आणि आरसीबीविरुद्ध अर्धशतक झळकावली, तर मुंबई इंडियन्सविरुद्ध त्यानं 14 चेंडूंमध्ये 39 धावा केल्या.
