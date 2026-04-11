15 वर्षीय वैभवचा 'फर्स्ट बॉल अटॅक'; दिग्गजांना पहिल्याच चेंडूवर ठोकले षटकार-चौकार
Published : April 11, 2026 at 3:32 PM IST
गुवाहाटी Vaibhav Sooryavanshi : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 मध्ये, 15 वर्षीय राजस्थान रॉयल्स (RR) संघाचा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीनं आपल्या निर्भीड आणि आक्रमक फलंदाजीने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. सध्याच्या आयपीएल हंगामात, वैभवनं चारही सामन्यांमध्ये सातत्यानं उत्कृष्ट कामगिरी करत मोठ्या मंचासाठी आपली योग्यता सिद्ध केली आहे.
पहिल्या चेंडूपासून प्रतिस्पर्धी गोलंदाजांवर आक्रमण : वैभव सूर्यवंशीची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे पहिल्याच चेंडूपासून गोलंदाजांवर हल्ला करण्याची त्याची क्षमता. यामुळं प्रतिस्पर्धी संघावर दबाव येतो. जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार किंवा जोश हेझलवूड यांपैकी कोणाचाही सामना करताना, त्यानं सुरुवातीपासूनच जवळपास प्रत्येक गोलंदाजाविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) विरुद्धच्या सामन्यात, त्यानं मॅट हेन्रीच्या पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारला, तर गुजरात टायटन्स (GT) विरुद्धच्या सामन्यात, वैभवनं मोहम्मद सिराजच्या गोलंदाजीवर चौकार मारुन आपला इरादा स्पष्ट केला. मात्र, रशीद खानविरुद्ध पहिल्याच चेंडूवर मोठा फटका मारण्यात तो अपयशी ठरला आणि बाद झाला.
First ball vs Jasprit Bumrah - 6️⃣
First ball vs Trent Boult - 6️⃣
First ball vs Bhuvneshwar Kumar - 4️⃣
First ball vs Josh Hazlewood - 4️⃣
That's Vaibhav Sooryavanshi for you 🫡#TATAIPL | #KhelBindaas | @rajasthanroyals pic.twitter.com/wYzmQnua4k
बुमराहला पहिल्याच चेंडूवर सिक्सर : मुंबई इंडियन्स (MI) विरुद्धच्या सामन्यात, वैभव सूर्यवंशीनं जसप्रीत बुमराहच्या पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारुन सर्वांना आश्चर्यचकित केलं. त्यानंतर त्यानं ट्रेंट बोल्टचं स्वागत षटकारानं केलं. हार्दिक पांड्याविरुद्ध त्याला एका धावेवर समाधान मानावं लागलं, पण शार्दुल ठाकूरच्या पहिल्याच चेंडूवर आणखी एक षटकार मारुन त्यानं आपली प्रतिष्ठा कायम राखली. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) विरुद्धच्या सामन्यात त्यानं भुवनेश्वर कुमारच्या पहिल्याच चेंडूवर चौकार मारला. त्यानंतर त्यानं ऑस्ट्रेलियन वेगवान गोलंदाज जोश हेझलवूडवर चौकार आणि षटकारांची मालिका मारुन वर्चस्व गाजवलं.
पदार्पणातही षटकारानं सुरुवात : विशेष म्हणजे गेल्या हंगामात आपल्या आयपीएल पदार्पणात वैभव सूर्यवंशीनं शार्दुल ठाकूरसारख्या अनुभवी भारतीय गोलंदाजाविरुद्ध पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारुन आपला इरादा स्पष्ट केला होता. त्यावेळी तो फक्त 14 वर्षांचा होता. आयपीएल पदार्पणाच्या एक दिवस आधी, तत्कालीन राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार संजू सॅमसन आणि तत्कालीन मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड यांनी वैभव सूर्यवंशी यांच्याशी संवाद साधला होता. इतक्या लहान वयात तो दबाव कसा हाताळेल याबद्दल दोघांनाही चिंता होती. त्याच्या गेम प्लॅनबद्दल विचारलं असता, वैभवनं आत्मविश्वासानं उत्तर दिले, "माझ्याकडे कोणतीही विशिष्ट योजना नाही, सर. मी फक्त खेळत राहीन. जर मला पहिला चेंडू मिळाला, तर आम्ही तो उडवून देऊ." भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (BCCI) नुकत्याच झालेल्या नमन पुरस्कार सोहळ्यात राजस्थान रॉयल्सचा माजी कर्णधार संजू सॅमसननं हा किस्सा सांगितला. विशेष म्हणजे, वैभव सूर्यवंशीनं त्या सामन्यात अशीच कामगिरी केली. त्यानं पहिल्याच चेंडूवर षटकार ठोकला.
