IPL 2026 ची टीआरपी मोठ्या प्रमाणात घसरली? काय आहे कारण?
आयपीएल 2026 चे अर्ध्याहून अधिक सामने झाले आहेत. मात्र, तेव्हापासून समोर आलेलं वास्तव लीगच्या प्रतिमेला जुळत नाही. आयपीएल मनोरंजक आणि रोमांचक मानली जाते.
Published : May 4, 2026 at 3:17 PM IST
मुंबई IPL 2026 TRP : आयपीएल 2026 चे अर्ध्याहून अधिक सामने झाले आहेत. मात्र, तेव्हापासून समोर आलेलं वास्तव लीगच्या प्रतिमेला जुळत नाही. आयपीएल मनोरंजक आणि रोमांचक मानली जाते. पण असं असताना, टीआरपी कुठे आहे? आयपीएल 2026 च्या टीआरपीमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. मात्र, हा मुद्दा केवळ टेलिव्हिजन रेटिंग पॉइंट्सचा नाही, तर प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याच्या आणि जाहिरातदारांना आकर्षित करण्याच्या लीगच्या क्षमतेचाही आहे. या हंगामात या दोन्ही बाबतीत मोठं अपयश आलं आहे.
आयपीएल 2026 चं टीआरपी किती घसरलं? : सर्वप्रथम आपण टीआरपी किंवा टेलिव्हिजन रेटिंग पॉइंट्सबद्दल बोलूया, जे टॅम स्पोर्ट्स आणि बार्क इंडिया यांच्या आकडेवारीनुसार दिले जात आहेत. यानुसार, आयपीएल 2026 चे टीआरपी 18.8 टक्क्यांनी घसरलं आहेत. आयपीएल 2026 चं टीआरपी 4.57 वरुन 3.71 पर्यंत खाली आले आहेत. आयपीएल 2026 ची सरासरी प्रेक्षकसंख्या देखील 26 टक्क्यांनी घटली आहे. त्याची एकूण पोहोच देखील 8.3 टक्क्यांनी घटून 124 दशलक्ष वरुन 113.6 दशलक्ष झाली आहे.
IPL 2026 is seeing a clear drop in viewership numbers: TV ratings fall from 4.57 to 3.71 (down 18.8%), average viewership drops by 26%, and total reach declines from 123.96 million to 113.61 million (down 8.3%).— Ragav X (@ragav_x) May 3, 2026
Advertisers also reduce from 65+ to 45+ (down 31%), with 44 brands… pic.twitter.com/IYVusRqCfi
आयपीएल 2026 मुळं जाहिरातदारांचा भ्रमनिरास : केवळ प्रेक्षकच आयपीएल 2026 मुळं निराश झाले आहेत असं नाही, तर जाहिरातदारांचाही रस कमी होत असल्याचं दिसते. आयपीएल 2026 च्या जाहिरातदारांची संख्या 31 टक्क्यांनी घटली आहे. यापूर्वी, जाहिरातदारांची संख्या 45 च्या थोडी वर आली होती. आयपीएल 2026 मध्ये केवळ 24 नवीन ब्रँड्स सामील झाले आहेत, तर 44 ब्रँड्स आधीपासूनच प्रस्थापित आहेत.
या गंभीर परिस्थितीचं कारण काय : आता प्रश्न असा आहे की, टीआरपी, प्रेक्षकसंख्या आणि जाहिरातदारांच्या संख्येत झालेल्या या घसरणीचं कारण काय आहे? सोशल मीडियावर अनेक कारणं दिली जात आहेत, ज्यात लीगच्या फॉरमॅटची लांबी, सपाट खेळपट्ट्यांवर खेळले जाणारे सामने आणि फँटसी ॲप्सवरील बंदी यांचा समावेश आहे. फॉरमॅटची लांबी वाढल्यामुळं स्पर्धा कंटाळवाणी होत आहे. सपाट खेळपट्ट्यांवर खेळल्या जाणाऱ्या सामन्यांमुळं धावा निघत असल्या तरी, फलंदाजी आणि गोलंदाजी यांच्यातील समान स्पर्धेच्या अभावामुळं उत्कंठा कमी होते. फँटसी ॲप्सवरील बंदीमुळं आयपीएलमधील रसही कमी झाला आहे. शिवाय, प्रेक्षकांच्या सवयींमधील अलीकडील बदल हे देखील टीआरपीमधील घसरणीचं एक प्रमुख कारण आहे.
हेही वाचा :