अभिषेक-हेडच्या वादळात पंजाबच्या गोलंदाजांचा 'पालापाचोळा'; 36 चेंडूत ठोकल्या 105 धावा

आयपीएल 2026 चा 17वा सामना पंजाब किंग्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात न्यू चंदीगड येथील मुल्लानपूर स्टेडियमवर खेळला जात आहे.

अभिषेक-हेडच्या वादळात पंजाबच्या गोलंदाजांचा 'पालापाचोळा' (IANS Photo)
Published : April 11, 2026 at 4:59 PM IST

न्यू चंदीगड Abhishek Sharma 18 Balls Fifty : आयपीएल 2026 चा 17वा सामना पंजाब किंग्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात न्यू चंदीगड येथील मुल्लानपूर स्टेडियमवर खेळला जात आहे. सामन्यात पंजाब किंग्सचा कर्णधार श्रेयस अय्यरनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना सनरायझर्स हैदराबादनं वादळी सुरुवात केली. अभिषेक शर्मा आणि ट्रॅव्हिस हेड या दोघांनी डावाच्या पहिल्याच षटकापासून पंजाबच्या गोलंदाजांना लक्ष्य करत भरपूर धावा केल्या. अभिषेकनं अवघ्या 18 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक झटपट पूर्ण केलं.

हैदराबादनं पॉवरप्लेमध्ये ओलांडला 100 धावांचा टप्पा : सनरायझर्स हैदराबादनं या सामन्यात पॉवरप्लेमध्ये 105 धावा केल्या. आयपीएलच्या इतिहासात सनरायझर्सनं ही कामगिरी करण्याची ही एकमेव वेळ आहे. त्यांनी पॉवरप्लेमध्ये तीन वेळा 100 पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत. मात्र, इतर संघांनी ही कामगिरी फक्त एकदाच केली आहे. पुरुषांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये इतर कोणत्याही संघाने पॉवरप्लेमध्ये एकापेक्षा जास्त वेळा 100 धावांचा टप्पा ओलांडलेला नाही.

आयपीएलमध्ये पहिल्या ते सहाव्या षटकात 100 पेक्षा जास्त धावा करणारे संघ :

  • 125/0 - एसआरएच विरुद्ध डीसी, दिल्ली, 2024
  • 107/0 - एसआरएच विरुद्ध एलएसजी, हैदराबाद, 2024
  • 105/0 - एसआरएच विरुद्ध पीबीकेएस, मुल्लानपूर, 2026*
  • 105/0 - केकेआर विरुद्ध आरसीबी, बंगळुरु, 2017
  • 100/2 - सीएसके विरुद्ध पीबीकेएस, मुंबई, 2014

अर्शदीप सिंगनं एका षटकात दिल्या 24 धावा : अर्शदीप सिंग पंजाबकडून डावातील तिसरं षटक टाकत होता. अर्शदीप सिंगनं या षटकात एकूण 24 धावा दिल्या, त्यापैकी चार वाईड होत्या. अभिषेकनंही त्याच्याविरुद्ध दोन चौकार आणि दोन षटकार मारले. अर्शदीपनं सामन्याचं पहिलं षटकही टाकलं होतं. तिथंही त्यानं दोन वाईड टाकल्या होत्या. दोन षटकांत महागडा ठरल्यानंतर पंजाब किंग्सच्या कर्णधारानं त्याला गोलंदाजीच्या आक्रमणातून काढून टाकलं. अर्शदीप सिंग या आयपीएलमध्ये आतापर्यंत निष्प्रभ ठरला आहे, विशेषतः पॉवरप्लेमध्ये.

हेड आणि अभिषेक यांच्यात 120 धावांची भागीदारी : या सामन्यात ट्रॅव्हिस हेड 23 चेंडूंमध्ये 38 धावांवर बाद झाला. तर अभिषेकनं 27 चेंडूंमध्ये 74 धावा केल्या. शशांक सिंगनं त्यांच्या विकेट्स घेतल्या. हेड आणि अभिषेकनं पहिल्या विकेटसाठी 120 धावांची भागीदारी केली.

संपादकांची शिफारस

