'ऑरेंज आर्मी' विरुद्ध 'यलो आर्मी' मैदानात; धोनी आजच्या सामन्यात खेळणार?

आज आयपीएलमध्ये दोन सामने होणार आहेत. दिवसाचा दुसरा सामना सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) आणि चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) यांच्यात खेळला जाईल.

SRH vs CSK Match
'ऑरेंज आर्मी' विरुद्ध 'यलो आर्मी' मैदानात (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 18, 2026 at 1:24 PM IST

हैदराबाद SRH vs CSK Match : आज आयपीएलमध्ये दोन सामने होणार आहेत. दिवसाचा दुसरा सामना सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) आणि चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) यांच्यात खेळला जाईल. चालू हंगामातील हा 27वा सामना असून, तो हैदराबाद येथील राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवला जाईल. हा सामना भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 07:30 वाजता सुरु होईल. SRH नं आतापर्यंत खेळलेल्या पाच सामन्यांपैकी दोन जिंकले असून ते गुणतालिकेत पाचव्या स्थानावर आहेत. तर गायकवाडच्या नेतृत्वाखालील चेन्नईनंही आपल्या पाच सामन्यांपैकी दोन जिंकले आहेत, परंतु ते आठव्या स्थानावर आहेत.

हैदराबादची खेळपट्टी कशी असेल : SRH चालू हंगामातील आपला तिसरा सामना राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळेल. SRH नं इथं आपले दोन सामने जिंकले आहेत. मागील सामन्यात हैदराबादनं 216/6 धावा करुन राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध 57 धावांनी विजय मिळवला. पदार्पण करणाऱ्या प्रफुल्ल हिंगे आणि शकिब हुसेन यांनी या सामन्यात भेदक गोलंदाजी केली. हैदराबादचं मैदान आयपीएलमधील सर्वाधिक धावा होणाऱ्या मैदानांपैकी एक आहे. शनिवारीही इथं फलंदाजांकडून चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा आहे. हैदराबादमध्ये नाणेफेक जिंकल्यानंतर संघ पाठलाग करण्यास प्राधान्य देतात. इथं आतापर्यंत एकूण 85 सामने खेळले गेले असून, त्यापैकी 48 सामने पाठलाग करताना आणि 36 सामने प्रथम फलंदाजी करताना जिंकले आहेत. प्रथम फलंदाजी करताना सरासरी धावसंख्या 163 आहे.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : आयपीएलमध्ये सनरायझर्स हैदराबाद आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यात एकूण 22 सामने खेळले गेले आहेत. या काळात चेन्नईचं वर्चस्व राहिलं आहे. सीएसकेनं 15 सामने जिंकले आहेत, तर एसआरएचला केवळ सात वेळा विजय मिळवता आला आहे. प्रफुल्ल हिंगे आणि शकिब हुसेन यांसारख्या आश्वासक वेगवान गोलंदाजांच्या पदार्पणानंतर संतुलित दिसणारा हैदराबादचा संघ शनिवारी सीएसकेविरुद्ध नव्या आत्मविश्वासानं मैदानात उतरेल. या दोन युवा गोलंदाजांच्या प्रभावी कामगिरीमुळं सनरायझर्सच्या वेगवान गोलंदाजीला बळकटी मिळाली आहे, ज्यामुळं अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड, इशान किशन आणि हेनरिक क्लासेन यांसारख्या फलंदाजांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या संघाला अधिक चांगला समतोल मिळाला आहे.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • सनरायझर्स हैदराबाद : ईशान किशन (कर्णधार), ट्रॅविस हेड, अनिकेत वर्मा, आर स्मरण, हेनरिक क्लासेन, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, लियाम लिविंगस्टोन, हर्षल पटेल, कामिंडु मेंडिस, ब्रायडन कार्स, जॅक एडवर्ड्स, हर्ष दुबे, पॅट कमिंस, जयदेव उनाडकट, शिवम मावी, जीशान अंसारी, ईशान मलिंगा, साकिब हुसेन, ओंकार तरमाळे, अमित कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, क्रेन्स फुलेट्रा.
  • चेन्नई सुपर किंग्स : ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, एमएस धोनी, मुकेश चौधरी, रामकृष्ण घोष, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, राहुल चाहर, सरफराज खान, अमन खान.

