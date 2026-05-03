सुनील नरेनचं IPL मध्ये 'द्विशतक'; 'अशी' कामगिरी करणारा इतिहासात पहिलाच खेळाडू
आयपीएल 2026 च्या 45व्या सामन्यात, कोलकाता नाईट रायडर्सचा गोलंदाज सुनील नरेननं विकेट घेताच अनेक विक्रम मोडले.
Published : May 3, 2026 at 7:21 PM IST
हैदराबाद Sunil Narine : आयपीएल 2026 च्या 45व्या सामन्यात, कोलकाता नाईट रायडर्सचा गोलंदाज सुनील नरेननं विकेट घेताच अनेक विक्रम मोडले. हैदराबादच्या दोन फलंदाजांना बाद करुन, तो आयपीएलचा सर्वात कुशल गोलंदाज का आहे हे त्यानं पुन्हा एकदा सिद्ध केलं. खरं तर, सुनील नरेननं सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध गोलंदाजीतील आपल्या शानदार कामगिरीनं इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये इतिहास रचला.
🔘 Third bowler to reach 200 TATA IPL wickets— KolkataKnightRiders (@KKRiders) May 3, 2026
🔘 First overseas bowler to the milestone
🔘 First one to do it for a single franchise
आयपीएलमध्ये 200 बळी पूर्ण : कोलकाता नाईट रायडर्सच्या या अनुभवी फिरकीपटूनं सनरायझर्स हैदराबादची सहावी विकेट घेऊन आयपीएलमध्ये 200 बळी पूर्ण केले. अशाप्रकारे, तो आयपीएलच्या इतिहासात 200 बळी घेणारा पहिला परदेशी गोलंदाज ठरला. हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध मधल्या फळीतील फलंदाज सलील अरोराची विकेट घेऊन त्यानं हा पराक्रम केला.
200 बळी घेणारा तिसरा गोलंदाज : यासह नरेन आता आयपीएलमध्ये 200 बळी घेणारा एकूण तिसरा गोलंदाज ठरला आहे. त्याच्या आधी, फक्त युझवेंद्र चहल आणि भुवनेश्वर कुमार या विशेष क्लबचा भाग होते. विशेष म्हणजे, नरेननं 2012 पासून केवळ कोलकाता नाईट रायडर्सकडून खेळताना हा पराक्रम केला आहे आणि एकाच संघासाठी 200 बळी घेणारा तो पहिला गोलंदाज ठरला आहे.
आयपीएल इतिहासातील सर्वाधिक बळी घेणारे गोलंदाज :
- युझवेंद्र चहल - 228*
- भुवनेश्वर कुमार - 215*
- सुनील नरेन - 201*
- पियुष चावला - 192*
- आर अश्विन - 187
नरेनची कारकिर्द कशी : नरेनची आयपीएल कारकीर्द उल्लेखनीय राहिली आहे. त्यानं सुमारे 197 सामन्यांमध्ये 25 पेक्षा जास्त सरासरीनं 200 बळी पूर्ण केले आहेत. त्याचा सुमारे 6.8 चा इकॉनॉमी रेट आयपीएल इतिहासातील 100 पेक्षा जास्त बळी घेणाऱ्या गोलंदाजांमध्ये सर्वोत्तम आहे. इतकंच नाही, तर त्यानं आयपीएलमध्ये आठ वेळा चार किंवा अधिक बळी घेतले आहेत, ज्यात पाच बळी आणि हॅट-ट्रिकचा समावेश आहे.
