ETV Bharat / sports

IPL 2026: 'या' तारखेपासून सुरु होणार 'इंडिया का त्यौहार'; वाचा मोठी अपडेट

टी-20 विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यादरम्यान, अधिकृत प्रसारक स्टार स्पोर्ट्सनं आगामी आयपीएल हंगामाच्या सुरुवातीची तारीख जाहीर केली.

ipl 2026 start date announced
'या' तारखेपासून सुरु होणार 'इंडिया का त्यौहार' (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 8, 2026 at 6:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई IPL 2026 Date : आयपीएल 2026 ची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरु आहे. ही स्पर्धा टी-20 विश्वचषक स्पर्धेनंतर होणार आहे. अशातच विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यादरम्यान, अधिकृत प्रसारक स्टार स्पोर्ट्सनं आगामी आयपीएल हंगामाच्या सुरुवातीची तारीख जाहीर केली. प्रसारकांनी सांगितलं की 2026 आयपीएल 28 मार्चपासून सुरु होईल. मात्र, आयपीएलनं अद्याप त्याचं वेळापत्रक जाहीर केलेलं नाही.

वेळापत्रकाला विलंब का होतोय : पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत, ज्यामुळं आयपीएल वेळापत्रक जाहीर होण्यास विलंब होत आहे. आयपीएल सामने आयोजित असलेल्या तीन राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत, आसाम, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू. कोलकाता (पश्चिम बंगालमधील) आणि चेन्नई (तामिळनाडूमधील) हे अनुक्रमे कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) आणि चेन्नई सुपर किंग्ज (CSK) चे होम ग्राउंड आहेत, तर गुवाहाटी हे राजस्थान रॉयल्सचं दुसरं ठिकाण आहे. प्रसारकांनी आता तारीख जाहीर केली आहे, परंतु वेळापत्रकाची वाट पाहावी लागणार आहे. असं मानलं जातं की पुढील काही दिवसांत वेळापत्रक जाहीर केलं जाऊ शकतं.

आरसीबी जेतेपद राखण्यासाठी उतरणार मैदानात : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) नं 2025 मध्ये पंजाब किंग्जचा पराभव करुन त्यांचं पहिलं आयपीएल जेतेपद जिंकलं. यावेळी, आरसीबी त्यांच्या जेतेपदाचं रक्षण करणार आहे. आरसीबी चाहत्यांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे संघ त्यांचे पाच गट टप्प्यातील सामने त्यांच्या घरच्या स्टेडियम, चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळेल. कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशनकडून यासाठी मान्यता मिळाली आहे.

उद्घाटन सामना कुठं खेळला जाईल? : कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशन (KSCA) चे अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद यांनी सांगितलं होतं की आयपीएल 2026 चं उद्घाटन आणि अंतिम सामने देखील चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळले जातील. शिवाय, या बेंगळुरु स्टेडियममध्ये प्लेऑफ सामना देखील आयोजित केला जाईल. आरसीबीचे पाच गट टप्प्यातील सामने चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळले जातील, तर संघ उर्वरित दोन घरच्या सामन्या रायपूरमधील शहीद वीर नारायण सिंग आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवले जातील.

हेही वाचा :

  1. IND vs NZ फायनलपूर्वी न्यूझीलंड गोलंदाजाच्या 5 चेंडूत 5 विकेट; 254 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडलं
  2. 'पिंक बॉल' कसोटीत भारताचा एकतर्फा पराभव; ऑस्ट्रेलियन कर्णधाराला संघाकडून विजयी 'फेअरवेल'

TAGGED:

IPL 2026 START DATE ANNOUNCED
IPL 2026 START DATE
IPL 2026 DATE
IPL 2026 SCHEDULE
IPL 2026 START DATE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.