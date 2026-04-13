'ऑरेंज आर्मी' राजस्थानचा विजयरथ रोखणार? वैभव-अभिषेक पाडणार षटकारांचा पाऊस

फॉर्मात असलेला राजस्थान रॉयल्स संघ सोमवारी इथं इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध खेळताना अव्वल स्थानावरील आपली पकड अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करेल.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 13, 2026 at 10:11 AM IST

हैदराबाद SRH vs RR Match : फॉर्मात असलेला राजस्थान रॉयल्स संघ सोमवारी इथं इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध खेळताना अव्वल स्थानावरील आपली पकड अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करेल. या हंगामात रॉयल्सनं जवळपास प्रत्येक विभागात वर्चस्व गाजवलं आहे. चार सामन्यांतील चार विजय त्यांचं वर्चस्व दर्शवतात. संघात एक धोकादायक आघाडीची फळी आणि अत्यंत संतुलित गोलंदाजी आक्रमण आहे.

राजस्थानची सलामी दमदार : संघाच्या यशामागे यशस्वी जैस्वाल आणि युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी या स्फोटक सलामीच्या जोडीचा हात आहे. ज्यांनी पॉवरप्लेमध्ये सातत्यानं प्रतिस्पर्धी संघाच्या गोलंदाजीची धुलाई केली आहे. जैस्वाल आणि सूर्यवंशी यांच्या निर्भीड फलंदाजीनं त्यांना चालू हंगामातील सर्वात धोकादायक जोड्यांपैकी एक बनवलं आहे. ध्रुव जुरेलनं तिसऱ्या क्रमांकावर स्थिरता प्रदान केली आहे आणि संघाची लय कायम राखली आहे. कर्णधार रियान परागच्या नेतृत्वाखालील मधल्या फळीची आतापर्यंत फारशी परीक्षा झालेली नाही.

संघाची गोलंदाजीही मजबूत : जोफ्रा आर्चरनं वेग आणि अचूकतेनं गोलंदाजीचं नेतृत्व केलं आहे, तर डावखुरा वेगवान गोलंदाज नांद्रे बर्गरनं चेंडूचा कोन आणि उसळीचा फायदा घेत प्रतिस्पर्धी फलंदाजांना अडचणीत आणलं आहे. संदीप शर्मा आणि तुषार देशपांडे यांनी त्याला चांगली साथ दिली आहे. मधल्या षटकांमध्ये रवी बिश्नोई सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज ठरला आहे. नऊ बळींसह तो सर्वाधिक यशस्वी गोलंदाजांच्या यादीत अव्वल स्थानी आहे, तर रवींद्र जडेजाच्या समावेशामुळं फिरकी गोलंदाजी विभाग आणखी मजबूत झाला आहे.

हैदराबादच्या सलामीवीरांना सातत्यपूर्ण कामगिरी करण्यात अपयश : याउलट, सनरायझर्स हैदराबादची कामगिरी अस्थिर राहिली आहे. संघ सातत्यपूर्ण कामगिरी करण्यात अपयशी ठरला आहे. चारपैकी तीन सामने गमावल्यानंतर हा माजी विजेता संघ सहाव्या स्थानावर आहे. संघ आपल्या जुन्या रणनीतीवर ठाम आहे. जलद सुरुवातीसाठी ते ट्रॅव्हिस हेड आणि अभिषेक शर्मा या स्फोटक जोडीवर अवलंबून आहेत, परंतु या दोघांनाही सातत्यपूर्ण कामगिरी करता आलेली नाही.

गोलंदाजांना करावं लागेल दमदार प्रदर्शन : हैदराबादचा पार्टटाईम कर्णधार इशान किशनही पदार्पणापासून खराब फॉर्ममध्ये आहे. धावा करण्याची जबाबदारी प्रामुख्यानं हेनरिक क्लासेननं उचलली आहे, ज्यानं चार डावांमध्ये 184 धावा जमवल्या आहेत आणि अनेक प्रसंगी सनरायझर्सला पुनरागमन करुन देण्यात तो यशस्वी ठरला आहे. मात्र, गोलंदाजी हा संघाचा कमकुवत दुवा राहिला आहे आणि नियमित कर्णधार पॅट कमिन्सच्या अनुपस्थितीमुळं संघाच्या समस्या अधिकच वाढल्या आहेत. गोलंदाजी आक्रमणाला विरोधी फलंदाजांना रोखण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे, विशेषतः फलंदाजीसाठी अनुकूल खेळपट्टीवर, ज्यामुळं फलंदाजांवर आणखी दबाव येत आहे. जर सनरायझर्सला रॉयल्सची लय बिघडवायची असेल, तर त्यांना सुरुवातीलाच अधिक बळी घ्यावे लागतील आणि एकसंध गोलंदाजीचे प्रदर्शन करावे लागेल.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : आयपीएलच्या इतिहासातील दोन्ही संघांमधील आमनेसामनेच्या सामन्यांचा विचार करता, आतापर्यंत त्यांच्यात एकूण 21 सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी सनरायझर्स हैदराबादनं 12 सामने जिंकले आहेत, तर एकेकाळच्या विजेत्या राजस्थान रॉयल्सनं 9 सामने जिंकले आहेत. आतापर्यंत दोन्ही संघांमधील एकही सामना बरोबरीत किंवा अनिर्णित राहिलेला नाही.

खेळपट्टी कशी असेल : हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमच्या खेळपट्टीबाबत बोलायचं झालं तर, इथं नाणेफेक जिंकणारा संघ पाठलाग करण्यास प्राधान्य देतो. हे एक जास्त धावा होणारं मैदान आहे, जिथं मागील पाच आयपीएल सामन्यांपैकी चार सामने पाठलाग करणाऱ्या संघानं जिंकले आहेत, तर एक सामना अनिर्णित राहिला आहे. इथं प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाला धावफलकावर किमान 220 धावा कराव्या लागतील.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • सनरायझर्स हैदराबाद : ईशान किशन (कर्णधार), ट्रॅविस हेड, अनिकेत वर्मा, आर स्मरण, हेनरिक क्लासेन, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, लियाम लिविंगस्टोन, हर्षल पटेल, कामिंडु मेंडिस, ब्रायडन कार्स, जॅक एडवर्ड्स, हर्ष दुबे, पॅट कमिंस, जयदेव उनाडकट, शिवम मावी, जीशान अंसारी, ईशान मलिंगा, साकिब हुसेन, ओंकार तरमाळे, अमित कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, क्रेन्स फुलेट्रा.
  • राजस्थान रॉयल्स : रियान पराग (कर्णधार), ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, लुआन ड्रे प्रिटोरियस, रवि सिंह, अमन पेराला, शिमरोन हेटमायेर, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जैस्वाल, रविंद्र जडेजा, सॅम कुरन, एडम मिल्ने, बृजेश शर्मा, जोफ्रा आर्चर, कुलदीप सेन, क्वेना मफाका, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई आणि संदीप शर्मा.

