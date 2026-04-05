IPL मध्ये आज हैदराबादसमोर लखनऊचं आव्हान; कोण मारणार बाजी?

Published : April 5, 2026 at 2:30 AM IST
हैदराबाद SRH vs LSG Match : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 चा 10वा सामना आज रविवार 5 एप्रिल रोजी हैदराबाद येथील राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर सनरायझर्स हैदराबाद आणि लखनऊ सुपर जायंट्स यांच्यात खेळला जाईल. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 3:30 वाजता सुरु होईल, तर नाणेफेक अर्धातास आधी म्हणजेच 03:00 वाजता होईल. मागील आयपीएल हंगामात या दोन संघांमध्ये दोन सामने खेळले गेले होते, ज्यात सनरायझर्स हैदराबादनं एक आणि लखनऊ सुपर जायंट्सनं दुसरा सामना जिंकला होता. त्यांच्यातील शेवटचा सामना लखनऊ येथील एकाना स्टेडियमवर झाला होता, जिथं सनरायझर्स हैदराबादनं 18.2 षटकांत 206 धावांचं लक्ष्य पूर्ण करुन 6 गडी राखून विजय मिळवला होता.
खेळपट्टी कशी असेल : हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमच्या खेळपट्टीबाबत बोलायचं झालं तर, इथं नाणेफेक जिंकणारा संघ पाठलाग करण्यास प्राधान्य देतो. हे एक जास्त धावा होणारं मैदान आहे, जिथं मागील पाच आयपीएल सामन्यांपैकी चार सामने पाठलाग करणाऱ्या संघानं जिंकले आहेत, तर एक सामना अनिर्णित राहिला आहे. इथं प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाला धावफलकावर किमान 220 धावा कराव्या लागतील.
दोन्ही संघांचा हेड टू हेट रेकॉर्ड कसा : या दोन्ही संघांमध्ये आतापर्यंत एकूण सहा सामने झाले आहेत, ज्यात लखनऊ सुपर जायंट्सचं काही प्रमाणात वर्चस्व असल्याचं दिसून येतं. कारण लखनऊ सुपर जायंट्सनं सहापैकी 4 सामने जिंकले आहेत, तर सनरायझर्स हैदराबादला दोन सानने जिंकता आले आहेत. आता घरच्या मैदानाचा फायदा घेत सनरायझर्स हैदराबाद आजचा सामना जिंकत हा विक्रम सुधरवण्याचा प्रयत्न करेल.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
- सनरायझर्स हैदराबाद : ईशान किशन (कर्णधार), ट्रॅविस हेड, अनिकेत वर्मा, आर स्मरण, हेनरिक क्लासेन, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, लियाम लिविंगस्टोन, हर्षल पटेल, कामिंडु मेंडिस, ब्रायडन कार्स, जॅक एडवर्ड्स, हर्ष दुबे, पॅट कमिंस, जयदेव उनाडकट, शिवम मावी, जीशान अंसारी, ईशान मलिंगा, साकिब हुसेन, ओंकार तरमाळे, अमित कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, क्रेन्स फुलेट्रा.
- लखनऊ सुपर जायंट्स : ऋषभ पंत (कर्णधार), निकोलस पूरन, एडेन मार्कराम, जोश इंगलिस, मॅथ्यू ब्रीट्जके, हिम्मत सिंह, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, मिचेल मार्श, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, वानिंदु हसरंगा, आयुष बडोनी, अर्शिन कुलकर्णी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, मयंक यादव, मोहसिन खान, एनरिक नॉर्टजे, मणिमारन सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह राठी, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर.
