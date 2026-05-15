IPL दरम्यान ईशान किशनची लागली लॉटरी; बिहार सरकारनं दिले 1 कोटी रुपये
बिहार सरकारनं बिहारचा क्रिकेटपटू इशान किशनला 1 कोटी रुपयांची रक्कम देऊन सन्मानित केलं आहे.
Published : May 15, 2026 at 4:56 PM IST
पटना Ishan Kishan : सध्या भारतात आयपीएलचा हंगाम सुरु आहे, अशातच बिहार सरकारनं बिहारचा क्रिकेटपटू इशान किशनला 1 कोटी रुपयांची रक्कम देऊन सन्मानित केलं आहे. विशेष म्हणजे, बिहार सरकारनं यापूर्वी आयपीएलमध्ये राजस्थानकडून खेळणाऱ्या युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीला सन्मानित केलं होतं, इशान किशन सध्या आयपीएलमध्ये सनरायझर्स हैदराबादकडून खेळत आहे.
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य, शानदार बल्लेबाज, बिहार के लाल, श्री @ishankishan51 जी को विश्व कप जिताने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए की राशि देकर सम्मानित किया।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) May 15, 2026
सफल क्रिकेट करियर के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ,…
बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिला 1 कोटी रुपयांचा धनादेश : भारतीय क्रिकेट संघाचा यष्टीरक्षक-फलंदाज इशान किशनला शुक्रवारी बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी त्यांच्या निवासस्थानी सन्मानित केलं. आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 मध्ये टीम इंडियाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या इशान किशनला बिहार सरकारकडून 1 कोटी रुपयांचं बक्षीस प्रदान करण्यात आलं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी इशान किशनला 1 कोटी रुपयांचा चेक सुपूर्द केला आणि त्याला उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी या प्रसंगाचे फोटो त्यांच्या सोशल मीडियावर शेअर केले.
काय म्हणाले सम्राट चौधरी : याबाबत सम्राट चौधरी यांनी ट्विट केलं, "आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 विजेत्या भारतीय क्रिकेट संघाचा सदस्य, एक उत्कृष्ट फलंदाज आणि बिहारचा सुपुत्र असलेल्या इशान किशनला, विश्वचषक विजयातील महत्त्वपूर्ण योगदानाबद्दल राज्य सरकारतर्फे 1 कोटी रुपयांचा सन्मान करण्यात आला आहे. यशस्वी क्रिकेट कारकिर्दीसाठी हार्दिक शुभेच्छा. बिहारला गौरव मिळवून देत राहा." याप्रसंगी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्यासोबत मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत आणि दीपक कुमार हे देखील उपस्थित होते.
ईशान किशनची टी-20 विश्वचषकातील कामगिरी : ईशान किशननं 2026 च्या टी-20 विश्वचषकात अनेक शानदार खेळी केल्या. त्यानं पाकिस्तानविरुद्ध अवघ्या 44 चेंडूंमध्ये 10 चौकार आणि 3 षटकारांसह 77 धावा केल्या. त्यानं झिम्बाब्वेविरुद्ध महत्त्वपूर्ण 38 धावा आणि इंग्लंडविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यात 39 धावा देखील केल्या. अंतिम सामन्यात, त्यानं न्यूझीलंडविरुद्ध 54 धावा करून भारतीय संघाच्या विजयात मोठी भूमिका बजावली. संपूर्ण स्पर्धेत, ईशान किशननं नऊ सामन्यांमध्ये 193 च्या स्ट्राइक रेटनं 317 धावा केल्या, जे त्याची आक्रमक फलंदाजी दर्शवते.
