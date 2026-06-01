IPL फायनलनंतर गुजरातच्या बसमध्ये शॉर्ट-सर्किट, मोठी दुर्घटना टळली; सर्व खेळाडू सुरक्षित
आयपीएल 2026 चा अंतिम सामना गमावल्यानंतर गुजरात टायटन्ससाठी कालची रात्र आणखी दुःखद घडली.
Published : June 1, 2026 at 8:58 AM IST
अहमदाबाद GT Bus Short Circuit : आयपीएल 2026 चा अंतिम सामना गमावल्यानंतर गुजरात टायटन्ससाठी कालची रात्र आणखी दुःखद घडली. नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर विजेतेपदाचा सामना गमावल्यानंतर लगेचच, संघाच्या बसमध्ये अचानक शॉर्ट-सर्किट झाल्यानं खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफला मोठा धक्का बसला. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली की सर्व खेळाडू आणि स्टाफला तात्काळ बाहेर काढावं लागलं.
- After losing to RCB in the IPL final today, the Gujarat Titans team bus was traveling from Narendra Modi Stadium to its destination when a sudden short circuit occurred in the bus, causing flames to emerge. However, the good news is that… pic.twitter.com/g6ATXSrIkZ
गुजरातच्या बसला आग : शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील गुजरात टायटन्सला अंतिम सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरकडून आधीच पाच गडी राखून पराभव पत्करावा लागला होता. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, अंतिम सामन्यानंतर स्टेडियमवरुन हॉटेलकडे परतत असताना बसमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला. शॉर्ट-सर्किटमुळं बस थांबवावी लागली, ज्यामुळं खेळाडू सुमारे एक तास रस्त्यावर अडकून पडले. मात्र, दिलासादायक बाब म्हणजे कोणताही खेळाडू किंवा स्टाफ सदस्य जखमी झाला नाही. संघ व्यवस्थापनानं तात्काळ सर्वांना सुरक्षितपणे बाहेर काढलं आणि नंतर दुसऱ्या बसनं त्यांना हॉटेलमध्ये पोहोचवलं.
गुजरात संघाला खराब हवामाना फटका : गेले काही दिवस गुजरात टायटन्ससाठी सततच्या आव्हानांनी भरलेले होते. अंतिम सामन्यापूर्वीच संघाला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. खराब हवामानामुळं संघाच्या अहमदाबादला जाणाऱ्या चार्टर्ड विमानाला जवळपास तीन तासांचा विलंब झाला. परिणामी, संघ 30 मे रोजी उशिरा पोहोचला. इतकंच नाही, तर या विलंबामुळं शुभमन गिल आणि रजत पाटीदार यांचं कर्णधारांचं फोटोशूटही पुढं ढकलण्यात आलं.
According to reports, smoke began spreading inside the bus after an electrical fault caused a short circuit, forcing everyone on board to leave the vehicle immediately. pic.twitter.com/XxW0CKrPox
अंतिम सामन्यापूर्वी धावपळीचा प्रवास : गेल्या पाच दिवसांत गुजरात टायटन्सचं वेळापत्रक खूप व्यस्त होतं. 26 मे रोजी धरमशाला इथं झालेल्या क्वालिफायर 1 मध्ये त्यांचा आरसीबीकडून पराभव झाला. त्यानंतर संघ चंदीगडला गेला आणि 29 मे रोजी मुल्लानपूर इथं राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध क्वालिफायर 2 खेळून अंतिम सामन्यातील आपलं स्थान निश्चित केलं. सततचा प्रवास, दबाव आणि मोठे सामने असूनही, गुजरात टायटन्सनं शौर्यानं लढा दिला, परंतु आपल्याच घरच्या मैदानावर खेळल्या गेलेल्या अंतिम सामन्यात ते ट्रॉफी जिंकण्यापासून थोडक्यात मुकले.
