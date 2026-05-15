हार्दिक पांड्या सोडणार मुंबई इंडियन्स? शार्दुल ठाकूरनं केलं मोठं विधान

आयपीएल 2026 मध्ये हार्दिक पांड्याची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक ठरली. कर्णधार म्हणूनही हार्दिक छाप पाडण्यात अपयशी ठरला आणि मुंबई इंडियन्स प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडली.

हार्दिक पांड्या सोडणार मुंबई इंडियन्स? (IANS Photo)
Published : May 15, 2026 at 11:56 AM IST

धर्मशाळा Shardul Thakur : आयपीएल 2026 मध्ये हार्दिक पांड्याची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक ठरली. कर्णधार म्हणूनही हार्दिक छाप पाडण्यात अपयशी ठरला आणि मुंबई इंडियन्स प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडली. पांड्या गेल्या तीन सामन्यांपासून खेळलेला नाही अशातच हार्दिक मुंबई इंडियन्स सोडणार असल्याच्या अफवा सोशल मीडियावर जोर धरु लागल्या आहेत. यावर मुंबई इंडियन्सचा स्टार गोलंदाज शार्दुल ठाकूरनं पीबीकेएस विरुद्ध एमआय सामन्यानंतर पत्रकार परिषदेत या अफवांबाबत एक मोठं विधान केलं.

हार्दिकच्या अनुपस्थितीबद्दल काय म्हणाला शार्दुल ठाकूर? : सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत शार्दुल ठाकूर हजर झाला. त्यानं हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियन्स सोडणार असल्याच्या अफवा फेटाळून लावल्या आणि सांगितलं की हा स्टार अष्टपैलू खेळाडू दुखापतीमुळं संघाबाहेर आहे. तो म्हणाला, "सोशल मीडियावर बरीच चर्चा सुरु आहे. काही गोष्टी खऱ्या आहेत आणि काही पूर्णपणे खोट्या आहेत. अंतिमतः संघ व्यवस्थापन निर्णय घेईल. जर आपण फक्त हार्दिक पांड्याबद्दल बोललो, तर तो दुखापतग्रस्त आहे आणि संघासोबत नाही." शार्दुल ठाकूर पुढं म्हणाले, "पांड्या रायपूरला गेला होता पण खेळू शकला नाही. तो सध्या मुंबईत सराव करत आहे. मला आशा आहे की तो कोलकाताला येईल आणि एक सामना खेळेल. जेव्हा त्याच्यासारखा खेळाडू सामना खेळू शकत नाही, तेव्हा आम्हा सर्वांना त्याची उणीव भासते."

हार्दिक पांड्यानं केला एकट्यानं सराव : हार्दिक पांड्यानं नुकताच त्याच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे, ज्यामध्ये तो मुंबईत एकटा सराव करताना दिसत आहे. हार्दिकला पाठीचा त्रास असून तो मुंबईत उपचार घेत आहे. या काळात हार्दिकच्या फलंदाजीच्या सरावानं सर्वांना आश्चर्यचकित केलं. असं वाटत होतं की तो संघात सामील होईल आणि पीबीकेएसविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी खेळेल.

बुमरहानं भूषवलं मुंबईचं कर्णधारपद : हार्दिक पांड्या आणि सूर्यकुमार यादव यांच्या अनुपस्थितीत जसप्रीत बुमराहनं एमआयचं नेतृत्व केलं. प्रथम फलंदाजी करताना पीबीकेएसनं 201 धावांचं लक्ष्य ठेवलं. प्रत्युत्तरात, तिलक वर्माच्या शानदार फलंदाजीमुळं एमआयनं 6 गडी राखून विजय मिळवला.

